イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。しかし、就任間もない監督の下では実力が未知数だ。
それでもトゥヘル監督は自身のスタイルを貫く構えだ。就任当初から「批判を恐れず決断する」と語っており、多くのスターを外して賛否両論の代表チームをまとめた。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。しかし、就任間もない監督の下では実力が未知数だ。
それでもトゥヘル監督は自身のスタイルを貫く構えだ。就任当初から「批判を恐れず決断する」と語っており、多くのスターを外して賛否両論の代表チームをまとめた。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を2026年ワールドカップ制覇という単一の目的で招聘したことを隠さなかった。その後、契約は自国開催のユーロ2028まで延長された。この姿勢は、国際舞台で再び傲慢さや特権意識と非難されるリスクをもたらしている。
当初の18か月契約は大会終了までで、それ以上はなかった。これは、ガレス・サウスゲート体制から一歩前進し、60年に及ぶ無冠の時間を終わらせたいというイングランドの強い決意と焦りを示している。
2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。
就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。
3月の歴史的W杯予選突破後、契約延長が発表された際、今夏の優勝の可能性を問われたトゥヘルはこう語った。「もちろん信じています。難しいのは承知ですが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くします。」
2025年3月から指揮を執るトゥヘル率いるイングランドは、セルビア、アルバニア、ラトビア、アンドラと同組のワールドカップ予選を8戦全勝・無失点で突破した。
また、流動的なポゼッションを重視する戦術も定着し、エリオット・アンダーソンとモーガン・ロジャースが中心として台頭した。
そのため、今夏のFIFA大会ではイングランドが優勝候補に挙げられることが多い。しかし6月11日の本大会開幕を前に、この新体制「スリー・ライオンズ」に何が期待できるのか、実は誰も知らない。
その不安は、本大会の延長ノックアウトステージで当たる可能性が高い相手との親善試合結果に起因する。 6月にはノッティンガム・フォレストのシティ・グラウンドでアフリカの強豪セネガルに惨敗。3月の国際試合ではウルグアイと引き分けたものの、最終メンバー決定直前の日本戦では醜い敗北を喫した。
さらに、トップ10との対戦経験はなく、米国入国後に予定されているのはニュージーランドとコスタリカとの親善試合だけだ。
対戦したトップ20国はセネガル、ウルグアイ、日本のみで、いずれも勝利していない。
3月の結果とパフォーマンスを受け、トゥヘル監督は最終26人のメンバーを決める際、物議を醸す厳しい判断を下した。ウルグアイ戦や日本戦に出場した選手も多数予想外に落選した。
ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アダム・ウォートン、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトが落選。代わりにダン・バーン、ジャレル・クアンサ、ジェド・スペンス、ジョーダン・ヘンダーソン、イヴァン・トニーが選ばれた。この決定にファンは呆然とし、メディアやネットでは批判が噴出した。
トゥヘルは、試合を左右するスターを多数外すリスクを冒した。 マグワイアは大会経験が豊富で、前後で違いを作れる。アレクサンダー＝アーノルドとウォートンは低いブロックを崩す鍵となる。パーマー、フォーデン、ギブス＝ホワイトは攻撃で流れを変える力を持つ。特にパーマーはユーロ2024の準決勝でアシスト、決勝で得点を挙げて実証した。
北米遠征のメンバーは、欠場選手も多く、層の薄さが懸念される。
トゥヘル監督がベストな先発を選んだのは確かだが、トーナメントの厳しい局面で違いを生み出す選手がいないとの声も根強い。
ベンチには2人のGKとリブラメント、スペンス、ストーンズ、バーン、クアンサ、マイヌー、ヘンダーソン、ベリンガムまたはロジャース、エゼ、ラッシュフォード、マドゥエケ、トニー、ワトキンスが名を連ねる見込みだ。
その中で勝負を決められる選手はわずかであり、多くの選手が大会経験に乏しい。イングランドが北米で結果を出せなければ、批評家たちはこのメンバー選考を失敗の始まりと指摘するだろう。
トゥヘル監督は当初から「批判を恐れず、チームのためになると信じる決断をする」と表明していた。
「初日から、我々は可能な限り最高のチームを築こうとしていることは明確だった。それは必ずしも才能のある選手26人を選出することではない」と、彼はメンバーが正式に発表された後の記者会見で語った。「チームこそがタイトルを勝ち取るものであり、我々が達成しようとしていることはチームとしてでなければ成し遂げられない。我々の選手たちは、チームスピリットと利他的な姿勢という理念に準備が整っており、それにコミットしている。
「リード時や追いつく展開など、あらゆる状況に対応できる専門性を備えた選手がいる。セットプレーやPK戦でも強くなるために、その分野のスペシャリストを選んだ」
さらに彼は「重要なのは、兄弟のような絆と独特のエネルギーを築き上げ、それをファンに伝えることだ。それができれば何でも可能になる。我々は今大会で優勝を目指す」と語った。
騒動が収まれば、重要なのは結果だけだ。トゥヘル監督はカップ戦で結果を残してきた。
ドルトムントでは2シーズン連続でDFBポカール決勝に進出し、2017年にはフランクフルトを破って5年ぶりのタイトルを獲得。
パリ・サンジェルマン（PSG）では2年目にクープ・ドゥ・フランスを制したが、国内での圧倒的優位を考えると評価は分かれる。2020年にはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ決勝に進出したものの、バイエルン・ミュンヘンに敗れた。
チェルシーでは5つのカップ戦中4つで決勝に進出し、 頂点は2021年、下馬評を覆しチャンピオンズリーグ制覇。決勝でグアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破った。FAカップ決勝でレスターに敗れてからわずか2週間後の快挙だった。2022年にはFAカップとカラバオカップの決勝でリヴァプールにPK戦の末敗れている。
リーグ戦ではフランスとドイツで優勝経験があるが、2023年のバイエルン優勝は最終日にドルトムントが自滅した結果だった。
イングランド代表が長期にわたるタイトルレスに終止符を打つ力を持つと認めたFAは、勝利へ導く監督の招聘に強い意志を示した。トゥヘルは指導者としての最大の試練に直面しているが、期待に応えられる数少ないエリート指揮官だ。
イングランド代表には未知数な部分もあるが、ワールドカップ制覇という使命を果たせなければ失敗とみなされる。選出された選手と落選した選手を見れば、任務の難しさは明らかだ。だが、「才能よりチーム」を信じるトゥヘルの采配が当たれば、異を唱える者はいなくなる。
北米で勝つために必要なものを問われた彼はこう語った。「少しの運、正しい選手選考、健康、勢い、団結、勇気と飢え、そして特別な瞬間を生かすこと。
「ノックアウトステージに進めば、勝敗は紙一重。鋼の精神力が不可欠だ。すべては自分たちでコントロールできないが、目標を口にするのは大切だ。」