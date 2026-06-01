当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を2026年ワールドカップ制覇という単一の目的で招聘したことを隠さなかった。その後、契約は自国開催のユーロ2028まで延長された。この姿勢は、国際舞台で再び傲慢さや特権意識と非難されるリスクをもたらしている。

当初の18か月契約は大会終了までで、それ以上はなかった。これは、ガレス・サウスゲート体制から一歩前進し、60年に及ぶ無冠の時間を終わらせたいというイングランドの強い決意と焦りを示している。

2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。

就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。

3月の歴史的W杯予選突破後、契約延長が発表された際、今夏の優勝の可能性を問われたトゥヘルはこう語った。「もちろん信じています。難しいのは承知ですが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くします。」