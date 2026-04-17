イングランド代表は、コール・パーマーやフィル・フォーデンとは「一味違う」ノッティンガム・フォレストのスターを招集すべきだ。モーガン・ギブス＝ホワイトはワールドカップ出場の夢を諦めていない。

ギブス＝ホワイトは2022年、ウルブズから最大4,250万ポンド（5,700万ドル）で移籍し、シティ・グラウンドでチームの象徴となった。フォレストは「投資の価値はあった」と見ており、売却時にはほぼ2倍の移籍金を求める見込みだ。

昨夏トッテナムからの関心をよそに26歳の彼と新契約を結んだフォレストは、レッドズ（フォレスト）での出場数が160試合を突破したこの選手が、トレント川のほとりでプレーを続け、さらに多くの試合に出場することを期待している。

フォレストは彼にA代表6キャップの機会を与え、今夏のFIFA大会出場も射程圏内にある。