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イングランド代表は、コール・パーマーやフィル・フォーデンとは「一味違う」ノッティンガム・フォレストのスターを招集すべきだ。モーガン・ギブス＝ホワイトはワールドカップ出場の夢を諦めていない。
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ギブス＝ホワイトがフォレストでいかに象徴的存在になったか
ギブス＝ホワイトは2022年、ウルブズから最大4,250万ポンド（5,700万ドル）で移籍し、シティ・グラウンドでチームの象徴となった。フォレストは「投資の価値はあった」と見ており、売却時にはほぼ2倍の移籍金を求める見込みだ。
昨夏トッテナムからの関心をよそに26歳の彼と新契約を結んだフォレストは、レッドズ（フォレスト）での出場数が160試合を突破したこの選手が、トレント川のほとりでプレーを続け、さらに多くの試合に出場することを期待している。
フォレストは彼にA代表6キャップの機会を与え、今夏のFIFA大会出場も射程圏内にある。
ギブス＝ホワイトは、イングランド代表の2026年ワールドカップメンバーに選ばれるか？
ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャース、エベレチ・エゼも候補に挙げられる中、元イングランドU-21代表のランスベリー（「精巣がん啓発月間」支援キャンペーン「Check Your Bally’s」に参加）は、ギブス＝ホワイトがスタメンを勝ち取れるかとのGOALの質問にこう答えた。 「正直、彼は好調で、十分に可能性がある。彼には他にはない何かがある。候補に名を連ねるべきで、議論から外すことはできない。毎週出場し、欧州カップ戦でもベスト4に進んでいる。その実績を考慮すると、彼は候補の中でも上位に位置するだろう。」
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元リヴァプール主将のランスベリーが、自身にとって特別な意味を持つ活動に協力している。
ランズベリーは、ギブス＝ホワイトが今シーズン2桁得点を挙げ、プレミアリーグで43本のチャンスを創出したのを目の当たりにしてきた。イングランド代表候補ではフォーデンのみがかろうじて上回り、その差はわずか2本だ。
フォレストは日曜、ホームでバーンリーを迎える。いつもキャプテンマークを巻く彼に、またしても決定的な活躍が期待される。この試合は「Check Your Bally’s」キャンペーンの一環として行われる。
ランズベリーはこう説明する。「バリーズとオッドボールズが提携しました。私は2016年にがん検査を受けたので、彼らがフォレストのホームでイベントを開いてくれることはとても嬉しいです。
この活動に参加でき、認知度向上と寄付集めに貢献できることをとても楽しみにしている。一人でも多くの方が検査を受け、早期発見につながれば、治療成功率は格段に上がる」
マリナキス監督は、フォレストの主力選手たちを欧州の大会でレギュラーにできるだろうか？
フォレストはヨーロッパリーグで10人となったポルトを破り、42年ぶりの欧州準決勝進出を果たした勢いでシティ・グラウンドにバーンリーを迎える。
ギブス＝ホワイトのシュートがディフレクトしてゴールに入り、レッズは2戦合計2-1でポルトガル勢を破った。2026年の主要タイトル獲得も視野に入る。2度の欧州制覇を誇るこのチームは、こうした舞台を日常にしたいと考えている。
野心的なオーナー、エヴァンゲロス・マリナキス氏がフォレストを欧州の常連にできるか、また「夢は大きすぎることはない」という問いについて、ランスベリーはこう語った。 「このクラブにはその素質がある。ファンも多く、黄金期を取り戻すという夢も現実的だ。ヨーロッパの舞台でもチャンスがある。ぜひ制してほしい。」
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「Check your Bally's」キャンペーンの解説とVARの関わり方
「精巣がん啓発月間」のキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびに、The OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、Bally Betは寄付を行い、ピッチ内外での「チェック」の重要性を訴えます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画で啓発活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。OddBalls Foundationは会場にカウンセラーを派遣し、ファンが直接相談できる機会も提供します。