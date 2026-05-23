ヌワネリの選出により、アーセナルのチームメイトで急成長中のダウマンは出場機会を得られなかった。 ダウマンは16歳73日でプレミア最年少得点を記録し、エバートン戦での独走弾が話題を呼んだ。しかしトゥヘル監督はイングランドU-21で欧州制覇を経験したヌワネリを重視した。

ヌワネリは2025年のU-21欧州選手権優勝メンバーであり、代表スタッフに実力を認められている。一方、ダウマンが今回の合宿候補に挙がったかは不明だ。

「チームの人数を考慮し、若手を数名招集して一緒にトレーニングを行う。2試合の親善試合で出場時間と負荷を調整する」とトゥヘル監督は説明した。

「若い選手たちが加わってくれて嬉しい。特にアレックスは55人の予備リストに入っていたが一次選考に残れなかった。それでも彼は前向きで、プレキャンプに参加してチームに近づきたいという意欲を示した。

彼の人柄が表れている。一緒にプレーできることをとても嬉しく思う。選考は紙一重だった。今回の参加で代表入りに一歩近づき、キャップを得るチャンスも得た」