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イングランド代表は北米へ行く「調整キャンプ」の4人目兼最後の選手として、アーセナルの意外なウイングを選出した。マックス・ダウマンは選ばれなかった。
トゥヘル監督、フロリダ遠征のメンバーを確定
トゥヘル監督は、2026年W杯へ向けたイングランド代表マイアミ合宿に最後の追加メンバーが加わったと発表した。 アーセナルのFWヌワネリが選ばれ、ボーンマスのアレックス・スコット、フルハムのジョシュ・キング、リヴァプールのリオ・ングモハを加えた若手4人が揃った。国内リーグで波乱のシーズンを送ったヌワネリだが、代表は彼への信頼を示した。
今季後半はマルセイユへレンタル移籍したが、リーグ・アンへの適応に苦戦。ロベルト・デ・ゼルビ監督の急な退任後、出場9試合で2ゴールにとどまった。こうした状況でも代表に招集され、米・加・メキシコで開催される大会へ向けて経験を積む機会を得る。
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記録的偉業達成のダウマンが欠場
ヌワネリの選出により、アーセナルのチームメイトで急成長中のダウマンは出場機会を得られなかった。 ダウマンは16歳73日でプレミア最年少得点を記録し、エバートン戦での独走弾が話題を呼んだ。しかしトゥヘル監督はイングランドU-21で欧州制覇を経験したヌワネリを重視した。
ヌワネリは2025年のU-21欧州選手権優勝メンバーであり、代表スタッフに実力を認められている。一方、ダウマンが今回の合宿候補に挙がったかは不明だ。
「チームの人数を考慮し、若手を数名招集して一緒にトレーニングを行う。2試合の親善試合で出場時間と負荷を調整する」とトゥヘル監督は説明した。
「若い選手たちが加わってくれて嬉しい。特にアレックスは55人の予備リストに入っていたが一次選考に残れなかった。それでも彼は前向きで、プレキャンプに参加してチームに近づきたいという意欲を示した。
彼の人柄が表れている。一緒にプレーできることをとても嬉しく思う。選考は紙一重だった。今回の参加で代表入りに一歩近づき、キャップを得るチャンスも得た」
「Bチーム」疑惑を巡り、批判が高まっている。
トゥヘル監督が特定の戦術的特徴を持つ選手を重視する姿勢は、必ずしも万遍なく支持されているわけではない。元プレミアリーグのストライカー、トロイ・ディーニーは、同監督が定評のあるスターより「Bチーム」を優先していると批判している。彼はチーム編成のバランスや、名声より「ハングリー精神」を重視する姿勢にも言及し、ワールドカップで優勝できなければ即座に解任すべきだと警告した。 創造性豊かなフィル・フォーデンやコール・パーマーが外されたことで、批判はさらに強まった。
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タンパとオーランドでの調整テスト
フロリダ合宿は、本格的な試合前にトゥヘル監督が戦術を最終調整する場だ。イングランド代表は6月6日にタンパのレイモンド・ジェームズ・スタジアムでニュージーランドと、6月10日にはオーランドでコスタリカと対戦する。これらの試合は、ヌワネリら「準備メンバー」にとって、プレッシャーの中で代表コーチ陣に才能を示す絶好の機会となる。