イングランド代表が大会中に使用するカンザスシティの練習施設について、イングランドサッカー協会（FA）はすでに詳細な点検を終えている。代表チームは6月1日に出発予定で、トゥヘル監督はピッチがオープンな構造であるため、戦術練習中のプライバシーを確保するために追加のスクリーンを設置し警備を強化したと認めた。

外部からの視線については「対応するが、過剰なことはしない。当初、人目につかない高級施設を選ぶ優先権はアルゼンチンにあった。影響力を行使できる範囲で調整した」と説明した。 トレーニング施設には非常に満足している。特にFAや関係者の皆さんが施設を整備してくれたことに感謝している」と語った。



