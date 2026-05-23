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イングランド代表はワールドカップで「スパイゲート」のような騒動を防ぐため、トーマス・トゥヘル監督が追加の警備措置を約束した。
カンザスシティ拠点の確保
イングランド代表が大会中に使用するカンザスシティの練習施設について、イングランドサッカー協会（FA）はすでに詳細な点検を終えている。代表チームは6月1日に出発予定で、トゥヘル監督はピッチがオープンな構造であるため、戦術練習中のプライバシーを確保するために追加のスクリーンを設置し警備を強化したと認めた。
外部からの視線については「対応するが、過剰なことはしない。当初、人目につかない高級施設を選ぶ優先権はアルゼンチンにあった。影響力を行使できる範囲で調整した」と説明した。 トレーニング施設には非常に満足している。特にFAや関係者の皆さんが施設を整備してくれたことに感謝している」と語った。
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戦術上の秘密の保護
トゥヘル監督は、国際サッカーの最高峰ではわずかな情報漏れでも大きな代償を払うと痛感している。ドイツ人監督は、試合までに相手に優位性を与えないよう、最終調整特にセットプレーの連携やPK練習は厳重に非公開で行う必要があると強調した。
イングランド代表監督はこう説明する。「これは我々のニーズに合致するが、見落とされがちだ。現地には警備を配置し、防護策を講じる。1人少ない状況でトレーニングし、ビルドアップやセットプレーを練習し、最後にPKで締める。 相手に知られたくない。それが決定的なアドバンテージになるからだ。だから、可能な限り非公開にしようとしている」
心理学で絆を築く
トゥヘル監督は、チーム心理学者リッチ・ハンプソンを核心メンバーに迎え、選手の身体面だけでなく精神面の強化にも注力している。目的はチーム内の力学を把握し、イングランドが待ち望むタイトル獲得へ全選手が献身できるようにすることだ。
トゥヘルは心理スタッフの役割をこう説明する。「彼らはプロセスの一部で、我々の言葉に耳を傾けている。公式ミーティングに参加し、選手や戦術の話し方を聞き、スタッフとして機能している。 リッチはユースチームでも活動し、コミュニケーションや行動、試合中のプレーを観察・分析し、他国代表との比較を通じて改善点を示す。」
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究極の待機試験
アメリカ遠征では、負傷に備え即招集可能な「秘密の待機リスト」が用意されている。トゥヘル監督は26名を決める前に約50人と話し合い、代表を逃した選手の反応が代替リストの順序に影響したと明かした。
トゥヘル監督は「誰にも怪我をしてほしくないが、招集の可能性はあると選手にも伝えた。招集目前の選手には『君はリストの上位にいる』と告げたが、確約はしなかった」と説明した。
センターバックとミッドフィルダーでは状況が大きく変わる。だから即座に「君を選ぶ」とは言えなかった。 候補選手には落選の知らせに対する反応も見た。電話での受け答えで誰が喜んで出て、休暇中でもすぐ動けるかを確認した。最終的な選択と移動時期は状況次第だ」