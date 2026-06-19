元イングランド代表DFミルズは、betTOM代表としてGOALの取材にこう語った。守備陣を統率するリーダーがいないことについて。 「大会前から守備は懸念だった。トーナメントが進むほど強豪と当たるからだ。メンバー構成からしてバランスを取るのは難しい。

「ストーンズとコンサの選出には驚いた。フィットしていればストーンズを起用すべきだ。彼とゲヒのコンビなら、マンチェスター・シティで培った理解と絆がある。

リース・ジェームズは優れたサイドバックだが、左のニコ・オライリーは攻撃的すぎて守備が不安だ。だからハリー・マグワイアの外れは驚いた。

代表チーム、特に守備陣を見ると、あのメンバーの中でいつ先発に名を連ねるのか疑問だ。6、7人負傷者が出ない限り難しいだろう。一方、マグワイアは途中出場もできるし、3バックの一角や前線での武器としても使える。

「とはいえ、守備にはまだ1、2つ不安が残る。後半は素晴らしかったが、これからはより厳しい試練が待ち受けている」