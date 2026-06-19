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イングランド代表はハリー・マグワイアを欠く。2026年ワールドカップ制覇を目指すチームは、守備面の「懸念」が残るとして2度目の招集見送りを説明した。
マンチェスター・ユナイテッドで好調のマグワイアだが、イングランド代表に選出されなかった。
2025-26シーズン終盤、マンチェスター・ユナイテッドは3位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得。マグワイアはその活躍から、代表で主要国際大会に出場する有力候補とされていた。
代表66試合を戦う33歳の彼は、一度も「スリー・ライオンズ」を失望させたことがない。それでもジョン・ストーンズ、エズリ・コンサ、マーク・ゲヒ、ダン・バーン、ジャレル・クアンサに次ぐ序列に甘んじた。マグワイアはポッドキャスト『The Rest Is Football』で、トゥヘル監督からFaceTimeで知らされた時の気まずさを明かした。
クロアチアとの初戦ではストーンズとコンサが先発し、守備に不安も見られたが、イングランドは4－2で勝利した。
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イングランド代表のセンターバックには誰が先発すべきか？
元イングランド代表DFミルズは、betTOM代表としてGOALの取材にこう語った。守備陣を統率するリーダーがいないことについて。 「大会前から守備は懸念だった。トーナメントが進むほど強豪と当たるからだ。メンバー構成からしてバランスを取るのは難しい。
「ストーンズとコンサの選出には驚いた。フィットしていればストーンズを起用すべきだ。彼とゲヒのコンビなら、マンチェスター・シティで培った理解と絆がある。
リース・ジェームズは優れたサイドバックだが、左のニコ・オライリーは攻撃的すぎて守備が不安だ。だからハリー・マグワイアの外れは驚いた。
代表チーム、特に守備陣を見ると、あのメンバーの中でいつ先発に名を連ねるのか疑問だ。6、7人負傷者が出ない限り難しいだろう。一方、マグワイアは途中出場もできるし、3バックの一角や前線での武器としても使える。
「とはいえ、守備にはまだ1、2つ不安が残る。後半は素晴らしかったが、これからはより厳しい試練が待ち受けている」
なぜマグワイアは2度も無視され、チャロバが招集されたのか？
ニューカッスルのリヴラメントが辞退したため、イングランド代表はマグワイアを再招集する機会を得た。また、代表戦1試合しか出場していないチェルシーのDFトレヴォ・チャロバも意外な選出として招集された。
マグワイアが最初の招集見送り直後に発したコメントが関係者を不快にさせたのではないかという質問に対し、ミルズは次のように付け加えた。 代表メンバー発表時――3週間ほど前――トゥヘル監督は4、5人に「待機リストだから体調を整えておけ」と言ったはずだ。
選ばれず、仲間がW杯に出場したり休暇を楽しんだりしている中で、一人でトレーニングを続け、万が一に備えるのは非常に難しい。
だから、今回の招集もそのリストに基づくものだろう」
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「スリー・ライオンズ」がワールドカップで戦う中、マグワイアは再びイングランド代表としてプレーするのだろうか？
理由はどうであれ、ふくらはぎの負傷でユーロ2024を欠場したマグワイアは、遠くからその様子を見守るしかない。トゥヘル監督が他の選手を起用し続けているため、彼の代表キャリアは終わったかもしれない。
60年に及ぶタイトル待望に終止符を打つため、北米遠征で早くも勝ち点3を得たイングランド代表は、火曜日にNFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地ギレット・スタジアムでガーナと対戦する。