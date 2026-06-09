イングランド代表はハリー・ケインに依存しすぎているのか？ 79得点を挙げたストライカーは、自身をハーランドやエムバペと比較する。

60年ぶりのタイトルを目指すイングランドでは、記録を更新したキャプテンへの期待が高まっている。ケインは「大舞台で結果を出すのは当然の責任だ」と語り、ノルウェーのハランドやフランスのムバッペも同様だと述べた。

ケインはITVフットボールのインタビューで、他のスターと比較しこう語った。「どのチームでもトップストライカーには得点が求められる。ノルウェーのハーランドやフランスのムバッペも同じだ。それは悪いことではない」。

さらに「チームには他のポジションからも得点が期待できる。今回の代表メンバーには決定力のある選手が多く、ほとんどが今シーズンタイトルを獲得しており、それが重要だ」と語った。



