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Harry KANE-england-202511(C)Getty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

イングランド代表はハリー・ケインに依存しすぎているのか？ 79得点を挙げたストライカーは、自身をハーランドやエムバペと比較する。

ハリー・ケイン
イングランド
ワールドカップ
アーリング・ハーランド
キリアン・エンバペ

2026年ワールドカップに向け準備を進めるイングランド代表のハリー・ケインは、チームが自身の得点力に過度に依存しているとの懸念に言及した。バイエルン・ミュンヘンでドイツリーグ優勝に貢献し、数々の記録を塗り替えた彼は、最高のコンディションで大会に臨む。

  • 得点の重圧とトップ選手との比較

    60年ぶりのタイトルを目指すイングランドでは、記録を更新したキャプテンへの期待が高まっている。ケインは「大舞台で結果を出すのは当然の責任だ」と語り、ノルウェーのハランドやフランスのムバッペも同様だと述べた。

    ケインはITVフットボールのインタビューで、他のスターと比較しこう語った。「どのチームでもトップストライカーには得点が求められる。ノルウェーのハーランドやフランスのムバッペも同じだ。それは悪いことではない」。

    さらに「チームには他のポジションからも得点が期待できる。今回の代表メンバーには決定力のある選手が多く、ほとんどが今シーズンタイトルを獲得しており、それが重要だ」と語った。


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  • Harry Kane England 2026Getty

    バロンドールと個人の栄光を追い求めて

    バイエルン・ミュンヘンに移籍したケインは、その評価をさらに高め、2001年のオーウェン以来、バロンドール受賞の可能性のあるイングランド人として注目されている。今季は公式戦60得点をマークし、ハーランドやムバッペと並んで有力候補に挙げられている。

    自身のキャリア最高の好調ぶりについて、彼は「人々は『僕に頼るだろう』と言うかもしれない。でも、それはキャリアを通じて背負ってきた責任だ。イングランド代表は60年も優勝から遠ざかっている。何度もあと一歩まで迫った。 まるで私のキャリアのように、ずっと扉を叩き続けてきた。今こそ、その一線を越える時だ」


  • 身体的なピークとキャリアの機会

    32歳の彼は国内リーグの疲労が懸念されるも、最高のコンディションで北米に臨んでいる。今大会が「スリー・ライオンズ」を率いる最後のチャンスと語るケインは、新たな自信を持って挑戦する。

    記者団には「キャリアで最も優勝に近い」と語り、最高の状態で大会に臨めると強調した。


  • harry kane england jubelGetty Images

    待望の主要タイトル獲得

    ガレス・サウスゲート監督の下で何度も準優勝に終わったイングランド代表は、現在トーマス・トゥヘル監督の下で再始動している。チームには、キャプテン・ケインが強く求める「優勝への渇望」が漂う。2018年、2021年、2024年と優勝を逃してきた経験こそ最大の武器だと彼は確信する。

    ケインは、大舞台のプレッシャーを集中力に変え、チームが自由にプレーすれば長年の悔しさを払拭できると語る。代表79得点を誇る彼にとって、リネカーのW杯記録更新より、アメリカでトロフィーを掲げる方が大切だ。

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