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イングランド代表はデクラン・ライスの体調不良に悩まされている。チーム内感染の拡大を恐れ、ノルウェー戦への影響が懸念される。
トゥヘル監督、選手起用で苦境に直面
土曜のワールドカップ準々決勝ノルウェー戦を前に、イングランド代表はライスが2日連続で練習を欠席し、不安が広がっている。27歳のMFは胃腸炎で、BBCはハムストリングと腰の神経問題が悪化していると伝えている。
医療スタッフは集団感染を防ごうと対応に追われ、トゥヘル監督はハムストリングを痛めるマルク・ゲヒの状態も注視している。
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オデガード、合宿中の体調不良を軽視
ウイルス感染はイングランド代表だけでなく、米国で合宿中のノルウェー代表にも一時広がった。ノルウェー主将のマルティン・オデゴールは、気温の変化で数人が体調を崩したと認めた。
アーセナル所属のMFは「気温や空調が変わると体調を崩すことはある。大したことではない。数人が少し体調を崩したが、土曜には全員回復するはずだ」と語った。
ソルバッケン、ウイルスに関する噂を一蹴
主将が選手に軽微な健康問題があると認めたが、ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督はメディアのパニックを迅速に否定した。監督は「選手間に感染は広がっていない。全員が最高のコンディションで準備できている」と強調した。
58歳の同監督は「病気の噂は事実ではありません。体調を崩しているのはマーティンの叔父でフィジオのオデガード氏だけで、選手全員は元気です。スタッフに1、2人軽度の症状があったものの、現在は全員が試合に臨める状態です」と語った。
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イングランドとノルウェー、マイアミでの対決が待ち受ける
マイアミ・スタジアムでの一戦は、7試合無敗のイングランド代表にとって厳しい試練だ。レッドカードでジャレル・クアンサが欠場する中、フルトレーニングに復帰したリース・ジェームズが守備陣の穴を埋める。トゥヘル監督は安堵するだろう。しかし、イングランド守備陣は、今大会7得点を挙げノルウェー代表を牽引するアーリング・ハーランドの攻撃力を封じるため、引き続き警戒が必要だ。
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