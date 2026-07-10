イングランド代表はデクラン・ライスの体調不良に悩まされている。チーム内感染の拡大を恐れ、ノルウェー戦への影響が懸念される。

主将が選手に軽微な健康問題があると認めたが、ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督はメディアのパニックを迅速に否定した。監督は「選手間に感染は広がっていない。全員が最高のコンディションで準備できている」と強調した。

58歳の同監督は「病気の噂は事実ではありません。体調を崩しているのはマーティンの叔父でフィジオのオデガード氏だけで、選手全員は元気です。スタッフに1、2人軽度の症状があったものの、現在は全員が試合に臨める状態です」と語った。