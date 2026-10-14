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ライブ
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
翻訳者：

イングランド代表の2027年女子ワールドカップメンバー選考序列：来夏、サリーナ・ヴィーフマン監督率いるチームに選ばれるのは誰か？

Analysis
イングランド
ワールドカップ
女子サッカー
サリナ・ヴィーフマン
リア・ウィリアムソン
アレッシア・ルッソー
クロエ・ケリー
ルーシーブロンズ
ローレン・ジェームズ
エラ・トゥーン
ローレン・ヘンプ
ベサニー・ミード
ハンナハンプトン
ジョージアスタンウェイ
M. Agyemang
キーラ・ウォルシュ
ローラ・ブリンドキルデ
グレース・クリントン
エリー・ローバック
T. Hinds
A. Beever-Jones
ポピー・パティンソン
ジェシカ・カーター
マヤ・ル・ティシエ
アンナ・ムーアハウス
L. Wubben-Moy
ジェシカパーク
エスメ・モーガン
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イングランドの2027年女子ワールドカップ予選は正式に始まった。ここまでは望んだ展開とはなっておらず、グループ2位に終わったサリーナ・ヴィーフマン監督率いるイングランドは、プレーオフに回ることになった。それでも、2023年大会準優勝のイングランドは、遠回りを強いられながらも2027年大会への出場を果たすとみられている。

では、イングランドが実際にブラジル行きを決めた場合、その飛行機に乗るのは誰か。来年6月の最終メンバー入りが確実視される選手は、もちろん少なくない。サリナ・ウィーグマン監督はすでに4年以上イングランドを率いている。信頼を寄せる選手や、大会での先発メンバーの傾向、当確組以外にどのような選手を選ぶかも見えている。

それでも、2027年女子ワールドカップに臨むイングランドのメンバー全員を予想するのは簡単ではない。2025年の欧州選手権優勝以降、新たに台頭した選手が数多くいる一方、残念ながら現在は長期離脱を強いられている選手も複数いる。

イングランドの予選が終盤を迎え、女子スーパーリーグの新シーズンも始まった今、ウィーグマン監督率いるチームでメンバー入りが確実視されるのは誰か。この間にアピールが必要なのは誰か。そして、選外となる可能性があるのは誰か。来夏の大会を前に、GOALがイングランドの選手層の現状を見ていく。

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    文句なしの当確組

    イングランド代表には安定感があり、サリナ・ヴィーフマン監督も長く指揮を執っている。過去の主要大会で得た情報も踏まえると、負傷さえなければ、来夏のブラジル行きが確実視できる選手は多い。

    主将のリア・ウィリアムソンは、コンディションが万全なら間違いなくその一人だ。正GKのハンナ・ハンプトンも同様だ。ヴィーフマン監督の在任中に先発の座を固めた選手には、ルーシー・ブロンズキーラ・ウォルシュジョージア・スタンウェイ、ローレン・ジェームズ、ローレン・ヘンプアレッシア・ルッソがいる。

    一方、アレックス・グリーンウッドは、センターバックのコンビや左サイドバックの人選次第では、常に先発するとは限らない。それでも、両方のポジションをこなせるため、継続してメンバーに入る存在だ。

    選手数：9人

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    ヴィーフマンの他のリーダーたち

    このグループの数人が、上の当確組に入ってもおかしくないという見方は十分にできる。ただ、ほかの選手ほど先発が確実というわけではないため、一段下のカテゴリーに入る。それでも、ヴィーフマン監督がブラジルでイングランド女子代表を率いる際に、この中の誰かを選ばなければ大きな驚きだ。彼女の指揮下で、いずれも大一番で頼れる選手、そして重要なリーダーとして地位を確立してきた。

    その中にはジェス・カーターエスメ・モーガンベス・ミードがいる。現在はほぼ常にイングランド代表のメンバーに入る選手たちだが、ヴィーフマン監督のチーム編成によって先発に起用されることも、外れることもある。3人とも実力と経験に加えて貴重な対応力を備えており、2027年の代表チームに欠かせない存在となりそうだ。

    選手数：12人

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    好転傾向にある

    ここから先は選出の確実性が下がる。それでも、このカテゴリーの選手たちはイングランド代表入りに向けて評価を高めており、来夏にメンバー入りする可能性は極めて高い。

    ジェス・パークは2025年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍して以来、好調を維持し、貴重な武器となる多才さを示している。一方、ローラ・ブリンドキルデ・ブラウンルシア・ケンダルはヴィーフマン監督から大きなチャンスを与えられ、強い印象を残した。両選手とも中盤でさまざまな役割をこなせる。

    マヤ・ル・ティシエもここ数カ月で評価を高めた。特に、ヴィーフマン監督が試している新システムでのウイングバックとしてのプレーが際立っている。

    4選手全員がこの調子を維持できれば、頼れる控えや途中出場で流れを変えられる選手として、重要なメンバーとなり、2027年女子ワールドカップに臨むはずだ。

    選手数：16人

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    懸念材料

    一方、近年のイングランド代表を支えてきたものの、調子が下降傾向にある選手も数人いる。ワールドカップまで9カ月を切っているだけに、できるだけ早く対処する必要がある。

    中でも目立つのが、エラ・トゥーンクロエ・ケリーだ。ウィーグマン監督は両選手のパフォーマンスには改善の余地があると考え、直近の代表メンバーから外した。ただし、トゥーンは最終的に負傷者の代役として今回の代表活動に招集された。特にケリーは、クラブで継続的な出場機会を得られていないことが懸念される。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズグレース・クリントンは、主要大会でトゥーンやケリーほど重要な役割を担ってきたわけではないが、代表に定着していた。しかし、それも最近は変わりつつある。両選手とも長引く軽いけがが現状に影響しているものの、ワールドカップのメンバーに入るには、クラブでの出場時間を増やし、パフォーマンスを向上させる必要がある。イングランド代表はセンターフォワードの選手層が薄いだけに、特にビーバー＝ジョーンズの動向が注目される。

    4人ともウィーグマン監督からこれまでの実績を評価されているが、調子を上げなければ来夏のメンバー入りを逃す可能性がある。

    選手合計：20人

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    残りわずかな枠

    FIFAは4月、2027年女子ワールドカップの大会規定を発表し、登録メンバーの上限を26人に増やすと明らかにした。男子サッカーの主要大会では以前から一般的だったが、女子サッカーでは広く採用されるには至っておらず、ウィーフマンが2023年女子ワールドカップと女子EURO2025で選べたのは23人だった。ただし、イングランドがブラジルでの大会に出場すれば、さらに3人を選べることになる。

    残る数枠を決める際の判断の一つが、ハンプトンの控えとなるGK2人の選出だ。候補者たちはここ数カ月、継続的な出場機会を得るのに苦しんでおり、最終的にはそれが選考を左右しそうだ。夏にリヴァプールへ移籍したキアラ・キーティングと、バーミンガム・シティへ移籍したソフィー・バガリーは選出の可能性を高めた。一方、エリー・ローバックはアストン・ヴィラでポジションを巡る厳しい競争に直面しているようだ。アンナ・ムーアハウスはオーランド・プライドで毎週のようにプレーし、この候補集団から一歩抜け出していた。しかし、控えに回るとみられるマンチェスター・シティへの期限付き移籍により、再びこの候補集団に入ることになった。

    DFについては、2027年女子ワールドカップの予想メンバーに入る可能性が高い選手の多くが複数のポジションをこなせるため、ウィーフマンが最終的に誰を選ぶかは常に見極めにくい。現実的には、先に挙げた6人で最終ラインの全ポジションをカバーできる。あとは、ほかにどのような特長や、どのポジションの選手層の厚みを求めるかだ。

    ニアム・チャールズアヌーク・デントン テイラー・ハインズはいずれも左右両サイドでプレーできる。ポピー・パティンソンも最近、課題となっている左サイドバックの適任者として台頭してきた。一方、センターバックのロッテ・ウベン＝モイは女子EURO2022、2023年女子ワールドカップ、女子EURO2025のメンバーに入っており、その経験は選考で大きな強みになり得る。ただし、アーセナルでの出場時間も判断材料となるだろう。

    中盤では、トゥーンとクリントンの負傷を受けて4月の代表活動期間に初めてA代表に招集された17歳のエリカ・パーキンソンも候補に浮上している。特に、10月に代表デビューを果たしたことが追い風だ。レクシー・ポッターも、ギリシャとの2試合制プレーオフでデビューした選手の一人だ。この対戦の第2戦で先発し、多くの人に好印象を与えた。チェルシーでの好調ぶりを踏まえると、今後数カ月で候補内の序列を大きく上げる可能性がある。

    さらに、過去1年間にわたってイングランド代表に定期的に招集され、10月にようやくデビューを果たした21歳のフレイヤ・ゴッドフリーもいる。ギリシャ戦では左ウイングバックとしてプレーし、高い適応力を示した。ワールドカップが近づく中、昨年11月の初招集以来、毎回の代表活動に参加している状況を維持したいところだ。

    選手総数：32人

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    アウトサイダー

    ほかにも候補はいるのだろうか。可能性はゼロではない。ヴィーフマン監督は、長く代表から遠ざかっていた選手を呼び戻したことがある。マンチェスター・シティのローラ・クームズを2023年女子ワールドカップに連れて行き、同選手の8年に及ぶイングランド代表からの不在に終止符を打った。また昨年には、2年以上にわたり招集から遠ざかっていたFWニキータ・パリスも呼び戻した。ただし、パリスは最終的にEURO2025のメンバーには選ばれなかった。

    では、必要になった場合、彼女たちのように予想外の形でイングランド代表に加わる可能性があるのは誰だろうか。

    ミリー・ターナールーシー・パーカーはともにWSLで定期的にプレーし、ヴィーフマン監督の下でイングランド代表入りの候補に挙がってきた。センターバック陣に負傷者が出れば、招集の優先順位で次に来るのはこの2人かもしれない。

    一方、ケイラ・バリーは4月、ゴッドフリーが負傷で離脱した際に招集を受けた。ただ、バリー自身も足首の問題で代表キャンプを途中で切り上げている。ここ数年、バリーにとってはもどかしいほど繰り返されていることだ。ワールドカップまでに継続して出場機会を得て、コンディションだけでなく実力も証明したいところだが、代表入りへの道が開けるには、攻撃陣のほかの選手に負傷者が出る必要もあるかもしれない。

    中盤では、ルビー・メイスメイジー・シモンズがともに将来を期待される若手だ。両者ともフル代表に招集された経験があり、クラブで定期的にプレーし、イングランドU-23代表でも中心的な役割を担ってきた。ヴィーフマン監督は、ほかの選手が不在の際に代表メンバーを補うため、また若手がステップアップの機会にふさわしい活躍を見せた際にも、たびたびU-23代表に目を向けている。

    とはいえ、現状ではこの5人の誰かが2027年に代表メンバーに入る可能性は低い。実際、パーカー、バリー、シモンズはフル代表に招集されながらも出場経験がなく、ターナーとメイスもそれぞれ1試合の出場にとどまる。それでも全員がWSLで実力を示し、代表の環境も経験している。特にメイス、バリー、シモンズについては、3人ともまだ非常に若く、来夏までに大きく成長する可能性があるため、状況が変わるかもしれない。

    選手総数：37人

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    忘れられた女性たち

    ヴィーフマン監督はこのチームを率いた4年半で、48人の選手を代表戦に起用してきた。そのうち6人はすでに引退したが、今も現役を続ける選手は多い。イングランドの2部リーグでプレーする選手も含め、かつて現イングランド女子代表監督の構想に入っていた選手たちだ。

    その多くは、パリスベサニー・イングランドジョーダン・ノッブスのように、若手の台頭によって代表での座を失ったベテランだ。また、ケイティ・ゼレムギャビー・ジョージは、代表で人材が必要とされていたポジションでプレーしていたにもかかわらず、代表合宿に参加した際にヴィーフマン監督の目に留まることはなかった。

    この中には、イングランド代表入りを果たした後、期待されたほど成長できていない若手もいる。エボニー・サーモン は、長年にわたって安定して得点を挙げられず、2023年2月を最後に招集されていない。一方、ケイティ・ロビンソンはヴィーフマン監督に高く評価されているように見え、2023年の女子ワールドカップでは代表メンバーにも選ばれた。20歳でイングランド女子代表最年少の選手としてオーストラリアへ向かったが、その年の9月以降はA代表に招集されていない。その後も長くU-23代表の常連だったにもかかわらずだ。

    選手数：44人

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    長期離脱者

    この予想を難しくしているのが、長期離脱中の選手たちだ。2027年ワールドカップ開幕前には復帰するため、メンバー入りの可能性は残されているものの、現時点では位置づけが難しい。

    その中で来夏のメンバー入りが最も有力なのはアジェマンだ。FWのアジェマンは2025年に頭角を現し、女子欧州選手権のメンバーに土壇場で滑り込む過程で、イングランド女子代表デビューからわずか41秒後にゴールを決めた。スイスでの本大会では決勝トーナメントで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手に選出されたが、10月に前十字靱帯を負傷した。それでも復帰は近く、離脱前の勢いを取り戻してヴィーフマン監督のセンターフォワードの選択肢を増やしたいところだ。

    メンバー入りの可能性を残しながら、前十字靱帯の負傷で離脱している選手はほかに3人いる。トッテナムのFWジェシカ・ナズは2025年12月から離脱しており、代表出場は6試合。10代のケイティ・リードはまだA代表デビューを果たしていないが、11月にイングランド女子代表に初招集された際は、国内で最も好調なセンターバックの一人だった。その数日後に負傷が判明している。そしてエラ・モリスは、右サイドバックの選手層の薄さを補う候補として女子欧州選手権2025の直前に招集されたが、まさにその代表活動中に膝を負傷した。モリスは4月初旬に実戦復帰しており、メンバー入りを再び争うまでには十分な時間がある。

    ミッシー・ボー・カーンズも離脱中の一人だ。当初は、ずっと喜ばしい理由によるものだった。アストン・ヴィラのMFは2026年3月、9月に第1子を出産予定だと発表した。しかし3月末、悲しいことに赤ちゃんを亡くしたと明かした。カーンズは女子欧州選手権2025でバックアップメンバーに入り、年末にはイングランド代表の親善試合2試合に出場。ブリンドキルデ・ブラウンやクリントンらに先んじて出場機会を得ていた。

    合計：49