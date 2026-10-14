FIFAは4月、2027年女子ワールドカップの大会規定を発表し、登録メンバーの上限を26人に増やすと明らかにした。男子サッカーの主要大会では以前から一般的だったが、女子サッカーでは広く採用されるには至っておらず、ウィーフマンが2023年女子ワールドカップと女子EURO2025で選べたのは23人だった。ただし、イングランドがブラジルでの大会に出場すれば、さらに3人を選べることになる。

残る数枠を決める際の判断の一つが、ハンプトンの控えとなるGK2人の選出だ。候補者たちはここ数カ月、継続的な出場機会を得るのに苦しんでおり、最終的にはそれが選考を左右しそうだ。夏にリヴァプールへ移籍したキアラ・キーティングと、バーミンガム・シティへ移籍したソフィー・バガリーは選出の可能性を高めた。一方、エリー・ローバックはアストン・ヴィラでポジションを巡る厳しい競争に直面しているようだ。アンナ・ムーアハウスはオーランド・プライドで毎週のようにプレーし、この候補集団から一歩抜け出していた。しかし、控えに回るとみられるマンチェスター・シティへの期限付き移籍により、再びこの候補集団に入ることになった。

DFについては、2027年女子ワールドカップの予想メンバーに入る可能性が高い選手の多くが複数のポジションをこなせるため、ウィーフマンが最終的に誰を選ぶかは常に見極めにくい。現実的には、先に挙げた6人で最終ラインの全ポジションをカバーできる。あとは、ほかにどのような特長や、どのポジションの選手層の厚みを求めるかだ。

ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン 、 テイラー・ハインズはいずれも左右両サイドでプレーできる。ポピー・パティンソンも最近、課題となっている左サイドバックの適任者として台頭してきた。一方、センターバックのロッテ・ウベン＝モイは女子EURO2022、2023年女子ワールドカップ、女子EURO2025のメンバーに入っており、その経験は選考で大きな強みになり得る。ただし、アーセナルでの出場時間も判断材料となるだろう。

中盤では、トゥーンとクリントンの負傷を受けて4月の代表活動期間に初めてA代表に招集された17歳のエリカ・パーキンソンも候補に浮上している。特に、10月に代表デビューを果たしたことが追い風だ。レクシー・ポッターも、ギリシャとの2試合制プレーオフでデビューした選手の一人だ。この対戦の第2戦で先発し、多くの人に好印象を与えた。チェルシーでの好調ぶりを踏まえると、今後数カ月で候補内の序列を大きく上げる可能性がある。

さらに、過去1年間にわたってイングランド代表に定期的に招集され、10月にようやくデビューを果たした21歳のフレイヤ・ゴッドフリーもいる。ギリシャ戦では左ウイングバックとしてプレーし、高い適応力を示した。ワールドカップが近づく中、昨年11月の初招集以来、毎回の代表活動に参加している状況を維持したいところだ。

選手総数：32人