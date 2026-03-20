イングランド代表の2026 FIFAワールドカップユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

イングランド代表のホームユニフォームが正式に発表され、3月23日（月）よりオンラインおよび全国の店舗で販売が開始されます。スリー・ライオンズは、もちろん白を基調とし、ホームデザインの中で際立つ特徴的な襟と生地のプリントが施されています。

また、このユニフォームには「Aero-FIT」テクノロジーが採用されており、北米の酷暑の中でも選手を涼しく保つよう設計されています。ホームユニフォームは繊細なディテールに加え、襟元、袖、サイドの縫い目周辺に「オブシディアン」と「スピードレッド」のアクセントが施されています。

ナイキは次のように述べています。「Aero-FITはナイキが誇る最先端の冷却アパレルシステムです。糸とステッチのレベルで設計され、オープンメッシュとクローズドメッシュのゾーンを組み合わせた高度なテクスチャーを持つニット生地を生み出しています。これにより、体全体に空気を循環させ、生地を肌から浮かせて通気性を高めます。このテクノロジーは従来の生地に比べて2倍以上の通気性を実現し、より高温で過酷な環境下でも、アスリートが涼しく集中力を維持できるようサポートします。」

スリー・ライオンズのエンブレムはサイドに配置され、その上には星が1つあしらわれています。もちろん、大会終了時には2つ目の星が加わることを期待しています。

まだ販売は開始されていませんが、2024年のホームキットは主要市場で当初84.99ポンドで販売され、公式販売店ではユースおよびキッズサイズがより低価格で入手可能で、チェックアウト時にカスタムレタリングを追加するオプションも用意されていました。