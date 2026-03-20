Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
England home kitNike
Harry Sherlock

翻訳者：

イングランド代表の2026 FIFAワールドカップユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格

ナイキは、2026年ワールドカップに向けたイングランド代表のユニフォームを発表し、ホームとアウェイの両ユニフォームに加え、エバートンのスター選手ジョーダン・ピックフォードが着用する可能性が高いゴールキーパー用ユニフォームも披露した。

イングランド代表は、60年にわたる苦悩を経て、この夏北米でワールドカップの栄冠を目指す。そして「スリー・ライオンズ」のファンは、今やこの一大大会に向けたユニフォームの発表に胸を躍らせている。イングランドはグループステージでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦し、ユニフォームに2つ目の星を刻むべく、ナイキの最新作を身にまとうことになる。

ユニフォームの発表にあたり、ナイキは次のように述べた。「今回のリリースは、『スリー・ライオンズ』の力と、国民への希望を象徴し続けるその不朽の精神を体現しています。」予選突破以来、ユニフォームへの需要が急増している中、ここではイングランド代表のホーム・アウェイユニフォームの詳細、発売スケジュール、そして価格について徹底解説する。

  • イングランドのホームユニフォーム

    イングランド代表のホームユニフォームが正式に発表され、3月23日（月）よりオンラインおよび全国の店舗で販売が開始されます。スリー・ライオンズは、もちろん白を基調とし、ホームデザインの中で際立つ特徴的な襟と生地のプリントが施されています。 

    また、このユニフォームには「Aero-FIT」テクノロジーが採用されており、北米の酷暑の中でも選手を涼しく保つよう設計されています。ホームユニフォームは繊細なディテールに加え、襟元、袖、サイドの縫い目周辺に「オブシディアン」と「スピードレッド」のアクセントが施されています。 

    ナイキは次のように述べています。「Aero-FITはナイキが誇る最先端の冷却アパレルシステムです。糸とステッチのレベルで設計され、オープンメッシュとクローズドメッシュのゾーンを組み合わせた高度なテクスチャーを持つニット生地を生み出しています。これにより、体全体に空気を循環させ、生地を肌から浮かせて通気性を高めます。このテクノロジーは従来の生地に比べて2倍以上の通気性を実現し、より高温で過酷な環境下でも、アスリートが涼しく集中力を維持できるようサポートします。」

    スリー・ライオンズのエンブレムはサイドに配置され、その上には星が1つあしらわれています。もちろん、大会終了時には2つ目の星が加わることを期待しています。 

    まだ販売は開始されていませんが、2024年のホームキットは主要市場で当初84.99ポンドで販売され、公式販売店ではユースおよびキッズサイズがより低価格で入手可能で、チェックアウト時にカスタムレタリングを追加するオプションも用意されていました。

    • 広告
  • England away kitNike

    イングランド代表のアウェイユニフォーム

    イングランド代表のアウェイユニフォームは、これまでのデザインとはかなり異なり、シャツの中央にエンブレムがあしらわれています。

    アウェイデザインの基調は「スピードレッド」で、中央に配置されたエンブレムの真上に金色の星があしらわれています。シャツの襟も新しいスタイルを採用しています。 

    ナイキは次のように述べています。「このアウェイキットは、イングランドのビジュアルアイデンティティにおける歴史的な転換点を示すもので、赤いトップスとネイビーのショーツを組み合わせました。この大胆な組み合わせは、伝統に根ざしつつも、既成概念に挑む意欲を持つ、未来志向のイングランドを象徴しています。中央に配置された連盟のエンブレムは、メタリックゴールドの星の下に位置し、存在感と誇りを強調しています。」

    他チームのアウェイキットと同様、正式な価格が確定次第、価格体系はホームシャツと同様になると予想され、小売価格は地域や販売店によって設定される見込みです。 

    全商品は3月23日（月）よりNike.comを通じて世界中で販売開始となる。代表チームは3月27日（金）のウルグアイ戦で、このユニフォームを初披露する。

親善試合
イングランド crest
イングランド
ENG
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU