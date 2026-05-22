代表メンバー発表前、最大の話題は創造的プレイメーカーを誰が務めるかだった。イングランドは同ポジションで“贅沢な悩み”を抱えている。レアル・マドリードの「ガラクティコ」ことベリンガムが「10番」を務めるのはほぼ確定だ。プレミア制覇直後のエゼ（アーセナル）とヴィラのスター、ロジャースが別の選択肢となる。

記録更新中の主将ハリー・ケインが最前線で得点を狙う。サウジ・プロリーグのトニーは久方ぶりの代表復帰。ヴィラのワトキンスはユーロ2024準決勝オランダ戦の活躍を再現したい。

経験豊富なジョーダン・ヘンダーソンも選ばれた。マンチェスター・ユナイテッドで復活したコビー・マイヌーはW杯代表入りを狙う。アーセナルで定位置がないマドゥエケの選出は意外だ。バルセロナからレンタル中のラッシュフォードとニューカッスルのフォワード、アンソニー・ゴードンはパワー、スピード、汎用性を備える。

GKにサプライズはない。マンCでFAとなるジョン・ストーンズは、負傷続きのシーズンながら代表入り。チェルシーの主将リース・ジェームズが右SBの定位置を確保し、左SBはニコ・オライリーとジェド・スペンスが競争する。