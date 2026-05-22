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イングランド代表の2026年ワールドカップ招集メンバー26名がトーマス・トゥヘル監督により発表され、ジュード・ベリンガムとノニ・マドゥエケが選ばれた一方、フィル・フォーデンとコール・パーマーは落選した。
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「スリー・ライオンズ」、北米での活躍に期待
トゥヘル監督は最終メンバーを決めるにあたり、多くの難題に直面した。イングランド代表の予備リストに名を連ねた55人の選手を絞り込む必要があったからだ。選考は終了し、豊富な経験とタイトルを持つスター選手たちに信頼が寄せられている。
ほとんどのポジションで激しい競争があり、確固たるレギュラーはほとんどいない。選ばれた選手たちは、サポーターの期待に応え、北米で力を示さなければならない。
2026年イングランドW杯代表メンバー全容
ゴールキーパー：
ジョーダン・ピックフォード（エバートン）、ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）
ディフェンダー：
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、ダン・バーン（ニューカッスル）、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）、マーク・ゲヒ（マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサ（バイエル・レバークーゼン）、ティノ・リブラメント（ニューカッスル）、リース・ジェームズ（チェルシー）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、ジェド・スペンス（トッテナム）
MF：
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、コビー・マイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、デクラン・ライス（アーセナル）、ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、モーガン・ロジャース（アストン・ヴィラ）
フォワード：
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、イヴァン・トニー（アル・アハリ）、オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）、ノニ・マドゥエケ（アーセナル）、マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／マンチェスター・ユナイテッド）、アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
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イングランドの2026年ワールドカップ代表メンバーには誰が選ばれたのか？
代表メンバー発表前、最大の話題は創造的プレイメーカーを誰が務めるかだった。イングランドは同ポジションで“贅沢な悩み”を抱えている。レアル・マドリードの「ガラクティコ」ことベリンガムが「10番」を務めるのはほぼ確定だ。プレミア制覇直後のエゼ（アーセナル）とヴィラのスター、ロジャースが別の選択肢となる。
記録更新中の主将ハリー・ケインが最前線で得点を狙う。サウジ・プロリーグのトニーは久方ぶりの代表復帰。ヴィラのワトキンスはユーロ2024準決勝オランダ戦の活躍を再現したい。
経験豊富なジョーダン・ヘンダーソンも選ばれた。マンチェスター・ユナイテッドで復活したコビー・マイヌーはW杯代表入りを狙う。アーセナルで定位置がないマドゥエケの選出は意外だ。バルセロナからレンタル中のラッシュフォードとニューカッスルのフォワード、アンソニー・ゴードンはパワー、スピード、汎用性を備える。
GKにサプライズはない。マンCでFAとなるジョン・ストーンズは、負傷続きのシーズンながら代表入り。チェルシーの主将リース・ジェームズが右SBの定位置を確保し、左SBはニコ・オライリーとジェド・スペンスが競争する。
イングランドの2026年ワールドカップ代表から外れたのは誰か？
今シーズン、マンチェスター・シティで調子を落としたフォーデンは、代表入りという代償を払った。2024年のイングランド年間最優秀選手に選ばれたチェルシーのエース、パーマーも国内リーグで輝きを欠き、クラブと代表で14試合連続無得点のまま選外となった。
今季17得点を挙げたモーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）も選ばれなかった。
クリスタル・パレスのアダム・ウォートンとエバートンのジェームズ・ガーナーも守備的MFの層の厚さに阻まれた。苦戦するウェストハムで奮闘したジャロッド・ボーウェンの活躍も代表行きにはつながらなかった。
ブライトンのダニー・ウェルベックとリーズのドミニク・カルバート＝ルーウィンもプレミアリーグで計27得点を挙げながら選外となり、ニューカッスルのハーヴェイ・バーンズはスコットランド代表を選択しなかったことを悔やんでいるかもしれない。
守備では、マンチェスター・ユナイテッドのマグワイアが落選し失望を表明。レアル・マドリードのアレクサンダー＝アーノルドとニューカッスルのホールはサイドバックの座を逃し、アーセナルのベン・ホワイトも負傷で代表入りならず。
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2026年イングランドW杯の試合日程：スリー・ライオンズの対戦相手、日時、開催地
イングランド代表は大会前に親善試合を2試合予定している。米国での環境適応に役立ち、トゥヘル監督にとっては最後の調整機会となる。
6月6日にニュージーランド、10日にコスタリカと対戦する。試合感覚と鋭さを養うため、多くの選手に出場機会が与えられる見込みだ。
イングランドは6月17日、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでクロアチアと初戦を迎える。23日にはマサチューセッツ州フォックスボロのギルレット・スタジアムでガーナと対戦。グループLの最終戦は27日、決勝戦会場のメットライフ・スタジアムでパナマと行う。