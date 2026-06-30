イングランド代表の選手たちはトーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップで戦う覚悟だ。ジョーダン・ピックフォードはチームの団結力を強調した。

チームの士気は高いが、トゥヘル監督は相次ぐ負傷で守備陣の編成に苦慮している。右サイドバックはリース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ジャレル・クアンサの離脱で弱点となった。そのため監督はディエド・スペンスを唯一の実用的な選択肢として起用せざるを得ない。

トゥヘル監督もこの状況が理想的ではないと認め、主力DFの復帰は「厳しい戦い」だと語った。カイル・ウォーカーやキアラン・トリッピアーといったベテランが代表を離れているため、バックアップの不在が残った選手たちに大きな負担を強いている。

ピックフォードは、チームの一体感があればノックアウトステージに向けた戦術変更も乗り切れると強調している。



