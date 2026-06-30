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イングランド代表の選手たちはトーマス・トゥヘル監督の下、ワールドカップで戦う覚悟だ。ジョーダン・ピックフォードはチームの団結力を強調した。
トゥヘルが「戦い」の精神をスリー・ライオンズにもたらす
- AFP
怪我の連鎖が課題のポジションを直撃
チームの士気は高いが、トゥヘル監督は相次ぐ負傷で守備陣の編成に苦慮している。右サイドバックはリース・ジェームズ、ティノ・リブラメント、ジャレル・クアンサの離脱で弱点となった。そのため監督はディエド・スペンスを唯一の実用的な選択肢として起用せざるを得ない。
トゥヘル監督もこの状況が理想的ではないと認め、主力DFの復帰は「厳しい戦い」だと語った。カイル・ウォーカーやキアラン・トリッピアーといったベテランが代表を離れているため、バックアップの不在が残った選手たちに大きな負担を強いている。
ピックフォードは、チームの一体感があればノックアウトステージに向けた戦術変更も乗り切れると強調している。
自己成長と心理的優位
ピックフォードの自信はチームミーティングだけから生まれたものではない。30歳の彼は、ワールドカップのプレッシャーに立ち向かうため、メンタル面にも徹底的に取り組んできた。
「これは私の大きな成長であり、最高の自分になるためのものです」とピックフォードはITVスポーツに語った。「目標があり、仲間と一緒に取り組んでいます。大切なのは、最高の自分になり、それがどこへ導くかです。 その先にある結果を信じて、自分らしくいること」だ。イングランド代表の守備陣に負傷者が相次ぎ、ゴールマウスを守る彼の負担が増す状況になれば、この個人的な準備が勝敗を左右するかもしれない。
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コンゴ民主共和国での課題に備えて
トゥヘル監督率いるイングランド代表は、ウズベキスタンを破って勝ち上がったコンゴ民主共和国とのベスト32戦に臨む。ピックフォードは「紙面上ではイングランドが優位だが、アフリカ勢の脅威を警戒し、あらゆる事態に備えている」と強調した。
ピックフォードは「90分で勝ちたいが、イングランド代表として必要なことは何でもやる。PK戦や延長になっても対応できる。ベンチメンバーもいるし、チームの一体感も高い。それが我々がここにいる理由だ」と語った。 コンゴが強力な相手であり、アフリカから多くのチームが次のラウンドに進んでいることも理解している。彼らは誇り高い国だ」