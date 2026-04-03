イングランド代表の親善試合で招集外となったジュード・ベリンガムについて、レアル・マドリードの監督が同MFの「異例の」怪我の状況に言及する中、ベリンガム自身は「一歩ずつ」進んでいる。

マドリードがマヨルカと対戦するラ・リーガの試合を前に、バルデベバスの記者会見場で語ったアルベロアは、状況としては異例ではあったものの、選手を守るという判断を尊重すると述べた。監督は、長期にわたる離脱を経て、ベリンガムを最高の試合コンディションに戻すことが依然として最優先事項であると強調した。

アルベロアは次のように語った。「ジュードの場合は少し特殊だった。アトレティコ戦で数分間プレーしたからだ。しかし、トゥヘル監督は今回、起用を見送る決断を下した。リスクを冒したくなかったのだ。ジュードは賢い選手だから、良いトレーニングを積んできたはずだ。そして、明日の試合でチームに貢献する準備はできている。 彼には試合勘を取り戻してもらう必要がある。僕に計画なんてなかったよ。計画を持っていたのはイングランド人の監督だ。彼がプレーしないことについては、僕にとっては問題じゃない。僕にとって彼はキープレーヤーになるはずだし、最高のコンディションを取り戻す必要がある。それはプレーすることでしかできない。彼は長い間離脱していたから、一歩ずつ進めていく必要があるんだ。」