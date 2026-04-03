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イングランド代表の親善試合で招集外となったジュード・ベリンガムについて、レアル・マドリードの監督が同MFの「異例の」怪我の状況に言及する中、ベリンガム自身は「一歩ずつ」進んでいる。
ベリンガム、イングランド代表の親善試合を欠場
ベリンガムが「スリー・ライオンズ」で出場機会を得られなかったことは、トゥヘル監督が2026年ワールドカップに向けた最新の招集メンバーに彼を名を連ねていたことを考えると、驚きだった。 このミッドフィルダーは、ウルグアイとの1-1の引き分け戦では試合日メンバーから外され、ウェンブリーで行われた日本戦（0-1で敗戦）ではベンチ入りしたものの出場機会はなかった。中断前、元バーミンガム・シティのスター選手は、44日間の離脱から復帰したアトレティコ・マドリード戦でのわずか16分間の出場にとどまっていた。
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アルベロアがアプローチを説明する
マドリードがマヨルカと対戦するラ・リーガの試合を前に、バルデベバスの記者会見場で語ったアルベロアは、状況としては異例ではあったものの、選手を守るという判断を尊重すると述べた。監督は、長期にわたる離脱を経て、ベリンガムを最高の試合コンディションに戻すことが依然として最優先事項であると強調した。
アルベロアは次のように語った。「ジュードの場合は少し特殊だった。アトレティコ戦で数分間プレーしたからだ。しかし、トゥヘル監督は今回、起用を見送る決断を下した。リスクを冒したくなかったのだ。ジュードは賢い選手だから、良いトレーニングを積んできたはずだ。そして、明日の試合でチームに貢献する準備はできている。 彼には試合勘を取り戻してもらう必要がある。僕に計画なんてなかったよ。計画を持っていたのはイングランド人の監督だ。彼がプレーしないことについては、僕にとっては問題じゃない。僕にとって彼はキープレーヤーになるはずだし、最高のコンディションを取り戻す必要がある。それはプレーすることでしかできない。彼は長い間離脱していたから、一歩ずつ進めていく必要があるんだ。」
トップチームへの段階的な統合
過密な試合日程が迫る中、マドリードの首脳陣は、シーズン終盤に差し掛かるこの時期に不測の事態を避けるため、チームの要であるこのミッドフィルダーを急いで先発に復帰させることには慎重だ。アルベロアは次のように付け加えた。「試合に勝つために、ベストな布陣を敷くつもりだ。 「6日間で3試合という極めて過酷な日程が控えている。ミスは許されない。明日も可能な限り最強の布陣を敷くつもりだ。いつも言っていることだが、全員の力が必要になるだろう。そのことは明らかになりつつある。」
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レアル・マドリードのスケジュール決定
リーガ・エスパニョーラで、マドリードは首位バルセロナに4ポイント差をつけられており、残り試合はわずか9試合となった。そのため、優勝争いにおいてベリンガムの復帰は不可欠となっている。 過密な4月のスケジュールには、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝に加え、ジローナ、デポルティーボ・アラベス、レアル・ベティスとの国内リーグ戦が控えている。5月のセビージャ戦を含む、さらに重要な一戦が待ち受ける中、アルベロア監督はタイトル獲得に向けた戦いで後れを取らないよう、チームに蓄積する疲労をうまく管理しなければならない。