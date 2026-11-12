キングの代表選出についての見解と、フラムでの日々が終わりに近づいている可能性を問われた、フラムとイングランド代表の元ストライカー、ベントは、MrQ Live Casinoとの提携のもと、GOALにこう語った。「彼は一気に頭角を現したから、ビッグクラブへの移籍はそう遠くないうちに実現するかもしれない。

「彼にできることを考えれば、素晴らしい選手だ。おそらく指摘できる点が一つあるとすれば、数字だろう。ゴールやアシストの数字をもう少し伸ばせるかどうかだ。でも、それ以外は特別な才能を持っている。

「相手を抜けるし、チャンスもつくれる。どんな状況でも落ち着いてボールを受けられる。パスで相手のラインを突破できるし、ボールを運び、ドリブルでもラインを突破できる。私は彼を高く評価しているし、これからますます良くなっていくだろう。

「フラムにとっては残念なことに、本当に、本当に特別な才能を失うことになりそうだ。でも、彼がイングランド代表に入ったのはうれしいし、これほど良いプレーをしてきたのだから、選ばれるに十分値する」