イングランド代表の新鋭ジョシュ・キングに「大型移籍」が「そう遠くないうちに」訪れる？ ダレン・ベントが、フラムの「特別な才能」がさらに伸ばせるプレーの面を解説
10代の逸材、プレーを簡単そうに見せる
西ロンドン出身のキングは、8歳でフラムの下部組織に加入した生え抜き選手だ。2024年8月に公式戦デビューを果たし、同クラブで57試合に出場している。
経験を重ねるにつれ、落ち着きと自信を増してきた。俊敏な若手選手は、狭いスペースでも積極的にボールを受け、堅固な守備を崩すことで知られるようになった。
ピッチ上を滑るように動くキングのプレーは、時にいとも簡単に見える。プレー中に動じることもほとんどない。以前から最も注目される有望株と評されてきたが、国際舞台での経験によって、その目覚ましい成長はさらに加速している。
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キング、イングランド代表としてのA代表デビューを目指す
U-15からU-21までイングランドの各年代別代表でプレーしてきたキングは、トーマス・トゥヘル監督から初招集を受け、UEFAネーションズリーグのクロアチアかスペインとの試合でイングランド代表デビューを果たすことを望んでいる。
最高峰の舞台で実力を示せば、キングの評価はさらに高まるだろう。クレイヴン・コテージには、すでに遠方から熱い視線が注がれている。試合を変える創造性を備えた選手をどのチームも求めており、巨額の移籍オファーが提示されるのは時間の問題とみられている。
キングは近い将来、フラムを去る運命にあるのか？
キングの代表選出についての見解と、フラムでの日々が終わりに近づいている可能性を問われた、フラムとイングランド代表の元ストライカー、ベントは、MrQ Live Casinoとの提携のもと、GOALにこう語った。「彼は一気に頭角を現したから、ビッグクラブへの移籍はそう遠くないうちに実現するかもしれない。
「彼にできることを考えれば、素晴らしい選手だ。おそらく指摘できる点が一つあるとすれば、数字だろう。ゴールやアシストの数字をもう少し伸ばせるかどうかだ。でも、それ以外は特別な才能を持っている。
「相手を抜けるし、チャンスもつくれる。どんな状況でも落ち着いてボールを受けられる。パスで相手のラインを突破できるし、ボールを運び、ドリブルでもラインを突破できる。私は彼を高く評価しているし、これからますます良くなっていくだろう。
「フラムにとっては残念なことに、本当に、本当に特別な才能を失うことになりそうだ。でも、彼がイングランド代表に入ったのはうれしいし、これほど良いプレーをしてきたのだから、選ばれるに十分値する」
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若手選手、ベリンガムらとともに活動
ベントが指摘したように、キングのプレーには改善の余地がある。ボールを持った際の能力に疑いはないが、そこからもっと多くの結果を生み出せる場面もある。彼のような選手は、最終的にゴールやアシストで評価される。
フラムでの得点は、これまでわずか4点。昨季のアシストも2つにとどまり、2026-27シーズンもここまで同じ数だ。もちろん、自らが作り出したチャンスを決める味方は必要だが、さらに多くの決定機を生み出すこともできるはずだ。
イングランド代表のスター選手たちと活動することは、キングのさらなる力を引き出すはずだ。キングはジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャーズ、エベレチ・エゼ、モーガン・ギブス＝ホワイトらとともに練習している。10番のポジションにはコール・パーマーやフィル・フォーデンもおり、競争はさらに激しい。代表での出場機会を得て、将来、サッカー界でより上位に位置するクラブへ進むためには、高いパフォーマンスを維持する必要がある。
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