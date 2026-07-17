イングランド代表の惨敗後、グレアム・スーネスはアーセナル選手を批判し、「これ以上上達しない」と断じた。さらにスペイン代表ロドリを「正反対の存在」と評価した。

アーセナルMFライスの献身性と運動能力を評価しつつ、スーネスは「視野が狭い」と指摘し、センターバックが適任だと述べた。

スネスは続けた。「彼は本物のMFだ。この2人の若手、特にアンダーソンはまだ若い。ライスにも限界がある。彼を『世界クラスの選手』と言う人もいるが、私はCB向きだと思う。

試合への姿勢、運動能力、献身性について彼を批判する点は見当たらない。

私が彼を批判する点は、サッカーのセンスが十分ではないことだ。人々は「彼がボールを持って走る姿を見てみろ」と言う。しかし、センターミッドフィルダーはそんなことをすべきではない。ボールを持って走るのは、フィールド全体の状況を素早く把握できていないからだ……

ボールを運ぶべきではない。デクラン・ライスの場合、ボールを持って20ヤード走っても、相手選手に遭遇すると減速し、横にパスを出すだけだ。」