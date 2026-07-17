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Declan Rice England 2026 World CupGetty
Adhe Makayasa

翻訳者：

イングランド代表の惨敗後、グレアム・スーネスはアーセナル選手を批判し、「これ以上上達しない」と断じた。さらにスペイン代表ロドリを「正反対の存在」と評価した。

デクラン・ライス
イングランド
G. Souness
イングランド 対 アルゼンチン
アルゼンチン
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ロドリ

イングランド代表がワールドカップ準決勝で敗退したことを受け、グレアム・スーネスはデクラン・ライスについて辛口コメント。27歳のアーセナルMFは今大会で1試合を除き全試合に先発したが、終盤に2－1でアルゼンチンに敗れ、チームの敗退を防げなかった。

  • スーネスがイングランド代表MFを痛烈批判

    リヴァプールの伝説的元MFスーネス氏は、ワールドカップでイングランドが敗退したことを受け、ライス選手を「能力に限界がある」と批判した。元ウェストハム主将のライス選手はほぼ全試合に先発したが、アルゼンチンとの準決勝で「スリー・ライオンズ」の敗退を防げなかった。大会中、ハムストリング、ふくらはぎ、背中の不調に悩んでいた彼は、試合終了5分前にトゥヘル監督によって交代した。

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    評論家が技術力を疑問視

    スーネス氏は、代表で中盤を組むライスとアンダーソンに技術的なバリエーションが欠けると指摘し、スペイン代表のロドリと比較した。『Sports Uncensored』のインタビューで彼は「アンダーソンは22歳だからまだ伸びる。だが27歳のライスはもう伸びない」と語った。

    さらに「この2人にはサッカーのセンスが十分ではない。彼らはボールを回すだけで、相手を脅かすプレーがない。もし正反対の選手を挙げれば、前夜プレーしたロドリだ。彼は数年にわたってその分野で世界最高とされ、その地位を維持している」と語った。

    「スペインが1点リードしても、彼はパスで主導権を保ち、不必要にドリブルしたり、横パスだけしたりしない」

  • 世界トップクラスの地位が否定された

    アーセナルMFライスの献身性と運動能力を評価しつつ、スーネスは「視野が狭い」と指摘し、センターバックが適任だと述べた。

    スネスは続けた。「彼は本物のMFだ。この2人の若手、特にアンダーソンはまだ若い。ライスにも限界がある。彼を『世界クラスの選手』と言う人もいるが、私はCB向きだと思う。

    試合への姿勢、運動能力、献身性について彼を批判する点は見当たらない。

    私が彼を批判する点は、サッカーのセンスが十分ではないことだ。人々は「彼がボールを持って走る姿を見てみろ」と言う。しかし、センターミッドフィルダーはそんなことをすべきではない。ボールを持って走るのは、フィールド全体の状況を素早く把握できていないからだ……

    ボールを運ぶべきではない。デクラン・ライスの場合、ボールを持って20ヤード走っても、相手選手に遭遇すると減速し、横にパスを出すだけだ。」

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    アーセナル復帰は試練だ

    ライスは土曜の3位決定戦でフランスと激闘し、精神的に消耗したワールドカップを終えた。今、彼はアーセナルでのクラブ活動に集中しなければならない。新シーズンのプレミアリーグ開幕が迫る中、このMFはアルテタ監督の下で即座に結果を出すプレッシャーに直面している。ベテラン解説者の厳しい批判も、北ロンドンに戻る彼への注目を高めるだろう。

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