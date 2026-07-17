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イングランド代表の惨敗後、グレアム・スーネスはアーセナル選手を批判し、「これ以上上達しない」と断じた。さらにスペイン代表ロドリを「正反対の存在」と評価した。
スーネスがイングランド代表MFを痛烈批判
リヴァプールの伝説的元MFスーネス氏は、ワールドカップでイングランドが敗退したことを受け、ライス選手を「能力に限界がある」と批判した。元ウェストハム主将のライス選手はほぼ全試合に先発したが、アルゼンチンとの準決勝で「スリー・ライオンズ」の敗退を防げなかった。大会中、ハムストリング、ふくらはぎ、背中の不調に悩んでいた彼は、試合終了5分前にトゥヘル監督によって交代した。
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評論家が技術力を疑問視
スーネス氏は、代表で中盤を組むライスとアンダーソンに技術的なバリエーションが欠けると指摘し、スペイン代表のロドリと比較した。『Sports Uncensored』のインタビューで彼は「アンダーソンは22歳だからまだ伸びる。だが27歳のライスはもう伸びない」と語った。
さらに「この2人にはサッカーのセンスが十分ではない。彼らはボールを回すだけで、相手を脅かすプレーがない。もし正反対の選手を挙げれば、前夜プレーしたロドリだ。彼は数年にわたってその分野で世界最高とされ、その地位を維持している」と語った。
「スペインが1点リードしても、彼はパスで主導権を保ち、不必要にドリブルしたり、横パスだけしたりしない」
世界トップクラスの地位が否定された
アーセナルMFライスの献身性と運動能力を評価しつつ、スーネスは「視野が狭い」と指摘し、センターバックが適任だと述べた。
スネスは続けた。「彼は本物のMFだ。この2人の若手、特にアンダーソンはまだ若い。ライスにも限界がある。彼を『世界クラスの選手』と言う人もいるが、私はCB向きだと思う。
試合への姿勢、運動能力、献身性について彼を批判する点は見当たらない。
私が彼を批判する点は、サッカーのセンスが十分ではないことだ。人々は「彼がボールを持って走る姿を見てみろ」と言う。しかし、センターミッドフィルダーはそんなことをすべきではない。ボールを持って走るのは、フィールド全体の状況を素早く把握できていないからだ……
ボールを運ぶべきではない。デクラン・ライスの場合、ボールを持って20ヤード走っても、相手選手に遭遇すると減速し、横にパスを出すだけだ。」
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アーセナル復帰は試練だ
ライスは土曜の3位決定戦でフランスと激闘し、精神的に消耗したワールドカップを終えた。今、彼はアーセナルでのクラブ活動に集中しなければならない。新シーズンのプレミアリーグ開幕が迫る中、このMFはアルテタ監督の下で即座に結果を出すプレッシャーに直面している。ベテラン解説者の厳しい批判も、北ロンドンに戻る彼への注目を高めるだろう。
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