イングランド代表の守護神ハンナ・ハンプトンがチェルシーと新契約を締結

ハンプトンはチェルシーと長期契約を結び、将来を託したことへの喜びを語った。イングランド代表のスターは、ミッドランズでの慣れ親しんだ環境を離れた後、ロンドンでどれだけ快適に過ごせているかを明かしている。

「本当にうれしい。チェルシーはイングランドでプレーしたいとずっと夢見ていたクラブだったので、さらに2年延長できたことは誇らしい瞬間だ」と、ハンプトンはクラブの公式サイトで語った。

「ミッドランズからロンドンに移った時は、初めて実家を離れる経験だったが、チェルシーのみんながここを第二の家のように感じさせてくれた。そして、選手としてだけでなく、人としても成長できる場所になった。

「その歩みを止めたくはないし、人としてもっと成長し、もっと多くを学び続けたい。私は幸せだし、まだ達成できることがたくさんあると分かっているし、チームとしても、まだまだ成し遂げられることがたくさんある。過去のような成功を再びつかめるよう、チェルシーのためにできる限りのことをしていくつもりだ」