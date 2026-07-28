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イングランド代表の守護神ハンナ・ハンプトンがチェルシーと新契約を締結
ハンプトンがチェルシーとの将来を誓う
ハンプトンがチェルシーと新たに2年間の契約延長に合意し、2028年まで西ロンドンにとどまることになった。GKの現行契約は今夏で満了予定だったため、期待外れの2025-26シーズンを受け、チェルシーにとって契約更新は最優先事項の一つとなっていた。25歳のハンプトンは2023年にアストン・ヴィラからチェルシーへ加入し、世界屈指のGKの一人としての地位を確立している。今回の残留決断は、大きな移行期にあるチームにとって必要とされていた安定をもたらすものだ。
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夢のクラブにとって「誇らしい瞬間」
ハンプトンはチェルシーと長期契約を結び、将来を託したことへの喜びを語った。イングランド代表のスターは、ミッドランズでの慣れ親しんだ環境を離れた後、ロンドンでどれだけ快適に過ごせているかを明かしている。
「本当にうれしい。チェルシーはイングランドでプレーしたいとずっと夢見ていたクラブだったので、さらに2年延長できたことは誇らしい瞬間だ」と、ハンプトンはクラブの公式サイトで語った。
「ミッドランズからロンドンに移った時は、初めて実家を離れる経験だったが、チェルシーのみんながここを第二の家のように感じさせてくれた。そして、選手としてだけでなく、人としても成長できる場所になった。
「その歩みを止めたくはないし、人としてもっと成長し、もっと多くを学び続けたい。私は幸せだし、まだ達成できることがたくさんあると分かっているし、チームとしても、まだまだ成し遂げられることがたくさんある。過去のような成功を再びつかめるよう、チェルシーのためにできる限りのことをしていくつもりだ」
ワールドクラスのパフォーマー
ウェストロンドン加入後、ハンプトンは2024-25シーズンの国内無敗3冠を含む5つの主要タイトルを獲得し、さらにWSLのゴールデングローブ賞も2年連続で受賞している。そうした圧巻のパフォーマンスが評価され、イングランドのユーロ2025制覇を受けて、昨年のバロンドール授賞式では権威あるヤシン・トロフィーを手にした。
メアリー・アープスの自伝出版後にはメディアから厳しい注目を浴びたものの、ハンプトンのピッチ上でのハイレベルなパフォーマンスが揺らぐことは一度もなかった。そして今回、ルーシー・ブロンズ、アギー・ビーバー＝ジョーンズに続き、イングランド代表のチームメートとして新契約にサインした。
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チェルシーをトップに返り咲かせる##
ハンプトンとの契約延長は、この夏に複数の大物選手が退団したことでファンの間で高まっていた不安を和らげるものとなった。主力のサム・カー、グロ・ライテン、そして前クラブ主将のミリー・ブライトはいずれも、契約満了に伴ってキングスメドウを去っていた。
自身の去就が決着したことで、ヤシン・トロフィー受賞者はユーロ2025で見せた見事なパフォーマンスの再現へと意識を向けることになる。ハンプトンは、来季に国内での覇権奪回を目指すチェルシーの新体制のチームを支える存在となることを狙う。
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