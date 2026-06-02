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イングランド代表のワールドカップ背番号が発表され、マーカス・ラッシュフォードが11番を獲得。先発メンバー入りの可能性を示唆
ラッシュフォードの背番号が先発メンバーの憶測を呼んでいる
ワールドカップを控え、イングランド代表の背番号が発表され、ラッシュフォードは11番を着用することになった。伝統的に主力選手が付ける番号は監督の布陣を示すとされ、今回の割り当てに注目が集まっている。
攻撃陣のポジション争いが激化する中、マンチェスター・ユナイテッドのフォワードはこれまでより小さい番号を着けることになり、注目されている。一方、ハリー・ケインは9番、ジュード・ベリンガムは10番、ジョーダン・ピックフォードは1番と、ベテランは従来通りの番号を維持した。
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トゥヘル監督の先発メンバーのヒントか？
背番号の割り当てから、イングランド代表の予想スタメンを巡る憶測が飛び交っている。従来、1番から11番は大会開幕から重要な役割が期待される選手に与えられてきた。そのため、ラッシュフォードに割り当てられた背番号は、彼がスタメンの座を争っている証拠と解釈されている。一方、アンソニー・ゴードンやモーガン・ロジャースには高い背番号が与えられ、現時点ではスタメン確約ではないことを示唆している。
数字は手がかりになるが、保証ではない。
今回の背番号はイングランド代表の序列をうかがわせる。ラッシュフォードが伝統的な先発番号を受けたことで、ケイン、サカと並ぶ攻撃の軸となる可能性が高まった。中軸メンバーも変わらず、チームの核は安定している。 ケインは最前線に君臨し、ベリンガムは中盤を支配する。背番号1を付けたピックフォードは、トゥヘル監督の下で正GKであることを示した。とはいえ、背番号がスタメンを約束するわけではない。戦術調整やコンディション、練習でのパフォーマンスが開幕戦の選択に影響を与える。
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イングランド代表のワールドカップ登録メンバー一覧
背番号がほぼ決定し、イングランド代表の焦点はピッチ上の準備に移った。最後の親善試合とトレーニングは、先発をアピールする最後の機会となる。イングランドはニュージーランドとコスタリカで親善試合2試合を行い、その後グループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
背番号
選手
ポジション
1
ジョーダン・ピックフォード
GK
2
エズリ・コンサ
CB
3
ニコ・オライリー
LB
4
デクラン・ライス
CM
5
ジョン・ストーンズ
CB
6
マーク・ゲヒ
CB
7
ブカヨ・サカ
右ウイング
8
エリオット・アンダーソン
CM
9
ハリー・ケイン
CF
10
ジュード・ベリンガム
AM
11
マーカス・ラッシュフォード
左ウィング
12
ティノ・リブラメント
RB
13
ディーン・ヘンダーソン
GK
14
ジョーダン・ヘンダーソン
MF
15
ダン・バーン
CB
16
コビー・マイヌー
CM
17
モーガン・ロジャース
AM
18
アンソニー・ゴードン
左ウィング
19
オリー・ワトキンス
CF
20
ノニ・マドゥエケ
右WG
21
エベレチ・エゼ
AM
22
イヴァン・トニー
CF
23
ジェームズ・トラフォード
GK
24
リース・ジェームズ
右SB
25
ジェド・スペンス
左サイドバック
26
ジャレル・クアンサ
CB