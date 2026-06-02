イングランド代表のワールドカップ背番号が発表され、マーカス・ラッシュフォードが11番を獲得。先発メンバー入りの可能性を示唆

ワールドカップを控え、イングランド代表の背番号が発表され、ラッシュフォードは11番を着用することになった。伝統的に主力選手が付ける番号は監督の布陣を示すとされ、今回の割り当てに注目が集まっている。

攻撃陣のポジション争いが激化する中、マンチェスター・ユナイテッドのフォワードはこれまでより小さい番号を着けることになり、注目されている。一方、ハリー・ケインは9番、ジュード・ベリンガムは10番、ジョーダン・ピックフォードは1番と、ベテランは従来通りの番号を維持した。