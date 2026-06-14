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イングランド代表のワールドカップ期間中に起きた窃盗事件で、警察は1万3500ポンド相当の品物が盗まれたと発表した。男2人が起訴された。
大胆な強盗で男2人が起訴された
ミズーリ州当局は、トーマス・トゥヘル監督のワールドカップ準備を妨げる恐れがあったセキュリティ侵害に迅速に対応した。フロリダからカンザスシティへ機材を輸送中の車両が標的となり、ムスタファ・サリックとエルファン・カマルはD級重罪である盗品受領の罪で起訴された。KSHBによると、2人は「スリー・ライオンズ」の機材を運ぶ運送ドライバーだった。
ジャクソン郡のメレサ・ジョンソン検事は「当郡はワールドカップ来場者を標的とした犯罪を容認しない。警察と当直弁護士の迅速な捜査に感謝し、被告に責任を問う」と述べた。カンザスシティのクイントン・ルーカス市長も州をまたぐ捜査の成果を称えた。
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盗まれたブーツとサイン入りユニフォームが回収された
盗難の規模は当初、物流に混乱をもたらす恐れがあるとされた。ハリー・ケインやジュード・ベリンガムの試合用スパイクも盗まれたと報じられたためだ。しかしBBCによると、裁判所の文書で総額1万8000ドル（1万3500ポンド）相当の盗品内容が明らかになった。 リストには、サイン入りユニフォーム3着（1着5,000ドル）、スパイク4足、シューズ5足、ワールドカップ公式ボール、GKグローブ、紺色のシャツ・ショーツなどトレーニング用具が含まれていた。
さらに、チームマスコットのライオンぬいぐるみ2体、ナイキ・エアのレゴセット、JBLスピーカーも盗まれた。幸い、ほとんどの品は回収され、チームの拠点スウォープ・サッカー・ビレッジに戻ったという。
選手たちはピッチ外での騒動にも動じない
メディアで大きく報じられた騒動について、イングランド代表のロッカールームは冷静だ。ニューカッスルのDFダン・バーンは「選手たちは報道で初めて知った」と語った。「今は警察が捜査中なのでコメントは控えたい。 チーム内ではほとんど話題になっておらず、準備に支障はない」と語った。イングランドサッカー協会（FA）も同様の見解を示し、事件が開幕戦の準備に何の影響も与えないと強調した。
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注目はクロアチアとの開幕戦へ
法的手続きが進み、装備の大部分が返還されたことで、注目は再びピッチへ。イングランドは6月17日、グループL初戦でクロアチアと対戦する。ガーナやパナマもいる厳しい組を突破するため、トゥヘル監督にとってこの一戦が最大関心事だ。就任後順調な滑り出しだが、北米開催のワールドカップは彼にとって最大の試練となる。
今回の盗難は大会で起きた奇妙な出来事の一つに過ぎないが、カンザスシティ警察の迅速な対応で大きな問題には発展しなかった。ミズーリ州で最終調整を進めるチームは、今後「強奪」という言葉が、イングランドが勝ち点3を奪う場面だけに使われることを願っている。