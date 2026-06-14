イングランド代表のワールドカップ期間中に起きた窃盗事件で、警察は1万3500ポンド相当の品物が盗まれたと発表した。男2人が起訴された。

法的手続きが進み、装備の大部分が返還されたことで、注目は再びピッチへ。イングランドは6月17日、グループL初戦でクロアチアと対戦する。ガーナやパナマもいる厳しい組を突破するため、トゥヘル監督にとってこの一戦が最大関心事だ。就任後順調な滑り出しだが、北米開催のワールドカップは彼にとって最大の試練となる。

今回の盗難は大会で起きた奇妙な出来事の一つに過ぎないが、カンザスシティ警察の迅速な対応で大きな問題には発展しなかった。ミズーリ州で最終調整を進めるチームは、今後「強奪」という言葉が、イングランドが勝ち点3を奪う場面だけに使われることを願っている。