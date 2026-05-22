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イングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれたマーカス・ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドには触れず、困難な時期を支えてくれたウナイ・エメリとハンジ・フリックに感謝を述べた。
ラッシュフォード、苦難の時期を経てイングランド代表復帰を振り返る
ラッシュフォードは、イングランド代表の2026年W杯メンバーに選ばれ喜んだ。ユーロ2024では代表から外れ将来が不安視されたが、マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへのレンタル移籍でコンディションを取り戻した。
アストン・ヴィラとバルセロナへのレンタル移籍で得た経験が、個人として、選手として成長する糧になったと語る。2024-25シーズン後半はヴィラで17試合4得点。その後バルセロナへ移籍し14得点14アシストを記録し、代表復帰を遂げた。
ラッシュフォードがエメリ、フリック、トゥヘルに感謝
このフォワードはSNSで選出発表に反応し、ユーロ2024を逃した失望が復帰の原動力になったと明かした。ヴィラとバルサへの感謝を述べながら、彼は声明でマンチェスター・ユナイテッドに触れなかった。同クラブでの波乱の期間を経て退団したためだ。
「今日は絶望から歓喜へ、まさに一周回った日です」と投稿。「2024年ユーロを逃したことは、選手としても人間としても成長し、目標を得るきっかけになりました。感謝しています。ワールドカップのユニフォームを着るのが待ちきれません。
また、困難な時期を支えてくれたウナイ、ハンシ、トーマス、アストン・ヴィラ、バルセロナ、イングランド代表への感謝も述べた。
トゥヘルがイングランドに新時代をもたらす
トゥヘル監督が初めて選んだ主要大会の代表メンバーには、注目すべき落選者がいた。ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの4人は26人の最終メンバーから外れ、大きな驚きとなった。新監督の下、イングランド代表は再び高い期待を背負ってワールドカップに臨む。
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イングランドは、トゥヘル監督にとって初の主要大会に向け準備を進めている。
イングランド代表は2026年ワールドカップへ向けた準備を開始する。トゥヘル監督は早期に戦術と序列を確立する。ラッシュフォードの復活で、ケインに加え攻撃の選択肢が増えた。イングランドは6月17日グループL初戦でクロアチアと対戦し、その後ガーナ、パナマと戦う。