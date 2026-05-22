イングランド代表のワールドカップメンバーに選ばれたマーカス・ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドには触れず、困難な時期を支えてくれたウナイ・エメリとハンジ・フリックに感謝を述べた。

このフォワードはSNSで選出発表に反応し、ユーロ2024を逃した失望が復帰の原動力になったと明かした。ヴィラとバルサへの感謝を述べながら、彼は声明でマンチェスター・ユナイテッドに触れなかった。同クラブでの波乱の期間を経て退団したためだ。

「今日は絶望から歓喜へ、まさに一周回った日です」と投稿。「2024年ユーロを逃したことは、選手としても人間としても成長し、目標を得るきっかけになりました。感謝しています。ワールドカップのユニフォームを着るのが待ちきれません。

また、困難な時期を支えてくれたウナイ、ハンシ、トーマス、アストン・ヴィラ、バルセロナ、イングランド代表への感謝も述べた。



