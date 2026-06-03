トッテナム歴代最多得点記録を持つケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内でも欧州でもタイトルを逃し続けた“呪い”を解くためだった。

その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。

バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約が残る中、ケインがバイエルンにどれほど長く在籍するかが注目されている。

ミュンヘンでの新契約、将来を見据えたMLS移籍、イングランド復帰など、複数の選択肢が取り沙汰されている。