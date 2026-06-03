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Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

イングランド代表のレジェンド、ピーター・リードは、ハリー・ケインがプレミアリーグ復帰を「半分は望んでいる」と大胆に語り、その特別さを解説した。

ハリー・ケイン
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イングランド
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ピーター・リード氏はGOALに、ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンでの挑戦が終わればプレミアリーグに復帰したいと「半分は思っている」だろうと語った。元イングランド代表の同氏は、ケインがエヴァートンに移籍することを望むが、それは少々現実的ではないと認め、それでもイングランド代表歴代最多得点記録保持者がなぜ特別なのかを説明した。

  • 記録を更新し続けるケイン、クラブと代表で驚異的な成績を残している

    トッテナム歴代最多得点記録を持つケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内でも欧州でもタイトルを逃し続けた“呪い”を解くためだった。

    その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。

    バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約が残る中、ケインがバイエルンにどれほど長く在籍するかが注目されている。

    ミュンヘンでの新契約、将来を見据えたMLS移籍、イングランド復帰など、複数の選択肢が取り沙汰されている。

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  • Declan Rice Harry Kane England 2025Getty/GOAL

    かつてトッテナムで活躍したケインは、再びプレミアリーグのピッチに立つのだろうか？

    世界最大級のW杯テーマオークションに登壇した元イングランド代表リードは、GOALの取材に「ケインは半分戻りたいはずだ」と語った。

    青いユニフォームも似合うだろう。エバートンでプレーする姿を想像してほしい。彼は戻ってプレミアリーグでプレーすると思う。

    リードはさらに、ケインの才能とイングランド代表での役割についてこう語った。「ケインは得点だけでなくチャンスも作る。頭脳的でスペースに飛び込み、マークしづらい。深く下がり、さらに前へも動く。フィニッシャーとして最高峰だ。

    優勝を願っている。攻撃力は十分だ。守備が鍵になるが。フランスが本命だろう。だが、ケインやライスがいれば、我々にもチャンスはある。彼は最高峰だ。」

  • イングランドの2026年ワールドカップ代表チームには、試合を決める力のある選手が十分に揃っているだろうか？

    イングランドが最後にワールドカップや国際大会で優勝してから約60年がたった。1966年のチームが成し遂げた偉業はいまだ唯一無二だ。

    その歴史的試合で西ドイツを4-2で破り、イングランド代表の2点目を決めたマーティン・ピーターズの予備ユニフォームがまもなく競売にかけられる。落札価格は3万〜5万ポンドと予想される。

    将来、ケインの記念品も同じ価値になるかもしれない。2026年の世代がサッカー史に名を刻むかは、彼ら次第だ。

    モーガン・ギブス＝ホワイト、コール・パーマー、フィル・フォーデンらを落としたトーマス・トゥヘル監督の下に、タイトルを獲るだけの「試合を決める選手」が十分にいるかと問われた際、イングランド代表で13キャップを記録したリードはこう語った。「僕ならフォーデンを選んだ。だが、それは意見だ。 創造性ならサカがいる。ラッシュフォードも好きだ。彼には何かがある。今こそ示す時だ。攻撃陣は質が高く、ゴールも取れると確信している」

  • Martin Peters 1966 World Cup shirt auctionBUDDS Auctions

    ケインたちは、魔法のような思い出を作り、60年の苦悩に終止符を打てるか？

    リードは1986年ワールドカップのイングランド代表として、アルゼンチンとの準々決勝に出場した。この試合でディエゴ・マラドーナは「神の手」と独走ゴールを記録した。

    今夏もケインらが新たな伝説を作るだろう。世界中のファンは、ヒーローの誕生と成功の一端を共有することを切望している。

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