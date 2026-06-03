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イングランド代表のレジェンド、ピーター・リードは、ハリー・ケインがプレミアリーグ復帰を「半分は望んでいる」と大胆に語り、その特別さを解説した。
記録を更新し続けるケイン、クラブと代表で驚異的な成績を残している
トッテナム歴代最多得点記録を持つケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内でも欧州でもタイトルを逃し続けた“呪い”を解くためだった。
その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。
バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約が残る中、ケインがバイエルンにどれほど長く在籍するかが注目されている。
ミュンヘンでの新契約、将来を見据えたMLS移籍、イングランド復帰など、複数の選択肢が取り沙汰されている。
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かつてトッテナムで活躍したケインは、再びプレミアリーグのピッチに立つのだろうか？
世界最大級のW杯テーマオークションに登壇した元イングランド代表リードは、GOALの取材に「ケインは半分戻りたいはずだ」と語った。
青いユニフォームも似合うだろう。エバートンでプレーする姿を想像してほしい。彼は戻ってプレミアリーグでプレーすると思う。
リードはさらに、ケインの才能とイングランド代表での役割についてこう語った。「ケインは得点だけでなくチャンスも作る。頭脳的でスペースに飛び込み、マークしづらい。深く下がり、さらに前へも動く。フィニッシャーとして最高峰だ。
優勝を願っている。攻撃力は十分だ。守備が鍵になるが。フランスが本命だろう。だが、ケインやライスがいれば、我々にもチャンスはある。彼は最高峰だ。」
イングランドの2026年ワールドカップ代表チームには、試合を決める力のある選手が十分に揃っているだろうか？
イングランドが最後にワールドカップや国際大会で優勝してから約60年がたった。1966年のチームが成し遂げた偉業はいまだ唯一無二だ。
その歴史的試合で西ドイツを4-2で破り、イングランド代表の2点目を決めたマーティン・ピーターズの予備ユニフォームがまもなく競売にかけられる。落札価格は3万〜5万ポンドと予想される。
将来、ケインの記念品も同じ価値になるかもしれない。2026年の世代がサッカー史に名を刻むかは、彼ら次第だ。
モーガン・ギブス＝ホワイト、コール・パーマー、フィル・フォーデンらを落としたトーマス・トゥヘル監督の下に、タイトルを獲るだけの「試合を決める選手」が十分にいるかと問われた際、イングランド代表で13キャップを記録したリードはこう語った。「僕ならフォーデンを選んだ。だが、それは意見だ。 創造性ならサカがいる。ラッシュフォードも好きだ。彼には何かがある。今こそ示す時だ。攻撃陣は質が高く、ゴールも取れると確信している」
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ケインたちは、魔法のような思い出を作り、60年の苦悩に終止符を打てるか？