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イングランド代表のレジェンド、ピーター・リードは、ハリー・ケインがプレミアリーグ復帰を「半分は望んでいる」と大胆に予測し、その理由を解説した。
記録を更新し続けるケイン、クラブと代表で驚異的な成績を残している
トッテナム史上最多得点記録保持者のケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内、欧州、国際舞台でタイトルを逃し続けてきた「呪い」を断ち切るためだった。
その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。
バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約があるものの、今後どれほど残留するかは不透明だ。
ミュンヘンで新契約を結ぶか、将来NFLに挑戦するためMLSに移籍するか、あるいはイングランドに復帰するか。彼の去就は依然として不透明だ。
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かつてトッテナムで活躍したケインは、再びプレミアリーグのピッチに立つのだろうか？
英国のスポーツ記念品専門オークション会社BUDDS主催、世界最大級のワールドカップテーマオークションに登壇した元イングランド代表リードは、GOALの「ケインがプレミアリーグに復帰するか」という質問にこう答えた。「彼も半分は戻りたいはずだ。
青いユニフォームも似合うだろう。エバートンでプレーする姿を想像してほしい。彼は戻ってプレミアリーグでプレーすると思う。
さらにリードは、ケインの才能とイングランド代表での重要性についてこう語った。「ケインは得点だけでなくチャンスも作る。頭脳的でスペースに飛び込み、マークしづらい。深く下がり、さらに前へも動く。フィニッシャーとして最高峰だ。
「優勝できると信じている。攻撃力は十分だ。守備が鍵になるが。フランスが本命だろう。メンバーを見れば明らかだ。だが、ケインやライスがいれば、私たちにもチャンスはある。彼は最高峰の選手だ。」
イングランドの2026年ワールドカップ代表チームには、試合を決定づける選手たちが十分に揃っているだろうか？
イングランドが最後にワールドカップや国際大会で優勝してから約60年がたった。1966年の優勝は今も唯一のタイトルだ。
その歴史的試合でイングランドの2点目を決めたマーティン・ピーターズが着用したユニフォームがまもなく競売にかけられ、3万〜5万ポンドの値が付くと予想されている。
将来、ケイン関連の記念品も同じ価値になるかもしれない。2026年世代がサッカー史に名を刻むかは、彼ら次第だ。
モーガン・ギブス＝ホワイト、コール・パーマー、フィル・フォーデンを招集しなかったトーマス・トゥヘル監督が、タイトル獲得に必要な「試合を決める選手」を揃えているか問われた代表13キャップのリードは「僕ならフォーデンを選ぶ。だがそれは意見だ。 創造性はサカで十分。僕はラッシュフォードのファンで、彼にも何かがある。攻撃陣は質が高く、ゴールは取れると確信している」
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ケインたちは、魔法のような思い出を作り、60年の苦難に終止符を打てるか？