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Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

イングランド代表のレジェンド、ピーター・リードは、ハリー・ケインがプレミアリーグ復帰を「半分は望んでいる」と大胆に予測し、その理由を解説した。

ハリー・ケイン
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ピーター・リード氏はGOALに、ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンでの挑戦後、プレミアリーグに復帰したいと「半分は思っている」だろうと語った。元イングランド代表の同氏は、ケインがエヴァートンに移籍することを望むが、それはやや現実的ではないと認め、それでもイングランド代表歴代最多得点者が特別な理由を説明した。

  • 記録を更新し続けるケイン、クラブと代表で驚異的な成績を残している

    トッテナム史上最多得点記録保持者のケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内、欧州、国際舞台でタイトルを逃し続けてきた「呪い」を断ち切るためだった。

    その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。

    バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約があるものの、今後どれほど残留するかは不透明だ。

    ミュンヘンで新契約を結ぶか、将来NFLに挑戦するためMLSに移籍するか、あるいはイングランドに復帰するか。彼の去就は依然として不透明だ。

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  • Declan Rice Harry Kane England 2025Getty/GOAL

    かつてトッテナムで活躍したケインは、再びプレミアリーグのピッチに立つのだろうか？

    英国のスポーツ記念品専門オークション会社BUDDS主催、世界最大級のワールドカップテーマオークションに登壇した元イングランド代表リードは、GOALの「ケインがプレミアリーグに復帰するか」という質問にこう答えた。「彼も半分は戻りたいはずだ。

    青いユニフォームも似合うだろう。エバートンでプレーする姿を想像してほしい。彼は戻ってプレミアリーグでプレーすると思う。

    さらにリードは、ケインの才能とイングランド代表での重要性についてこう語った。「ケインは得点だけでなくチャンスも作る。頭脳的でスペースに飛び込み、マークしづらい。深く下がり、さらに前へも動く。フィニッシャーとして最高峰だ。

    「優勝できると信じている。攻撃力は十分だ。守備が鍵になるが。フランスが本命だろう。メンバーを見れば明らかだ。だが、ケインやライスがいれば、私たちにもチャンスはある。彼は最高峰の選手だ。」

  • イングランドの2026年ワールドカップ代表チームには、試合を決定づける選手たちが十分に揃っているだろうか？

    イングランドが最後にワールドカップや国際大会で優勝してから約60年がたった。1966年の優勝は今も唯一のタイトルだ。

    その歴史的試合でイングランドの2点目を決めたマーティン・ピーターズが着用したユニフォームがまもなく競売にかけられ、3万〜5万ポンドの値が付くと予想されている。

    将来、ケイン関連の記念品も同じ価値になるかもしれない。2026年世代がサッカー史に名を刻むかは、彼ら次第だ。

    モーガン・ギブス＝ホワイト、コール・パーマー、フィル・フォーデンを招集しなかったトーマス・トゥヘル監督が、タイトル獲得に必要な「試合を決める選手」を揃えているか問われた代表13キャップのリードは「僕ならフォーデンを選ぶ。だがそれは意見だ。 創造性はサカで十分。僕はラッシュフォードのファンで、彼にも何かがある。攻撃陣は質が高く、ゴールは取れると確信している」

  • Martin Peters EnglandGetty Images

    ケインたちは、魔法のような思い出を作り、60年の苦難に終止符を打てるか？

    リードは1986年ワールドカップのイングランド代表として、アルゼンチンとの準々決勝に出場。この試合でディエゴ・マラドーナは「神の手」と独走ゴールで世界を驚かせた。

    今夏もこの舞台でケインらが新たな歴史を刻むはずだ。世界中のファンは、ヒーローの誕生と成功の一端を共有することを切望している。

    BUDDSワールドカップ・オークション」は2026年6月25日開催、オンラインのタイムオークションは6月2日からスタート。詳細は こちら。スポーツ記念品の無料オンライン査定を希望の方は こちら