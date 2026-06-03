トッテナム史上最多得点記録保持者のケインは、2023年夏にドイツへ移籍し、安全圏から踏み出した。国内、欧州、国際舞台でタイトルを逃し続けてきた「呪い」を断ち切るためだった。

その不運はアリアンツ・アレーナで打ち破られた。32歳のエースはスーパーカップとDFBポカールで優勝し、3度のブンデスリーガ得点王も獲得。通算2冠を達成した。

バイエルンでも147試合146得点を記録し、2025-26シーズンはキャリアハイの61得点をマークした。2027年までの契約があるものの、今後どれほど残留するかは不透明だ。

ミュンヘンで新契約を結ぶか、将来NFLに挑戦するためMLSに移籍するか、あるいはイングランドに復帰するか。彼の去就は依然として不透明だ。