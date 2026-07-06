プレミアリーグ王者のアーセナルは、2026-27シーズンに向けたフィジカルトレーニングを開始するも、チームは深刻な戦力不足に直面する。Football Londonによると、サカ、ライス、マドゥエケ、エゼのイングランド代表4選手は北米での代表戦が続いているため夏の初戦を欠場する。

クラブの選手福祉規定により、代表選手はW杯終了後自動的に3週間の休養が義務付けられ、交渉の余地はない。イングランド代表がベスト8に進んだため、この休養期間はクラブの夏初期遠征と重なる。