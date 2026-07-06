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イングランド代表のブカヨ・サカ、デクラン・ライス、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼがアーセナルの次戦を欠場する理由。プレミアリーグ王者のアーセナルは2026-27シーズンのタイトル防衛へ準備を進めている。
3週間の強制休暇規定
プレミアリーグ王者のアーセナルは、2026-27シーズンに向けたフィジカルトレーニングを開始するも、チームは深刻な戦力不足に直面する。Football Londonによると、サカ、ライス、マドゥエケ、エゼのイングランド代表4選手は北米での代表戦が続いているため夏の初戦を欠場する。
クラブの選手福祉規定により、代表選手はW杯終了後自動的に3週間の休養が義務付けられ、交渉の余地はない。イングランド代表がベスト8に進んだため、この休養期間はクラブの夏初期遠征と重なる。
- Getty Images Sport
イングランド代表の試合日程が、アーセナルの夏のスケジュールを複雑にしている
サカはメキシコ戦でアシストを記録し、イングランドのワールドカップ準々決勝進出に貢献した。アキレス腱の故障を抱えながらの今大会2度目の先発だった。デクラン・ライスも神経系のハムストリング痛を乗り越えて出場。エベレチ・エゼとノニ・マドゥエケも代表で存在感を示している。
イングランドは土曜にノルウェーと対戦する。ブラジルを破ったこの試合は同国スポーツ史上で最も歴史的な瞬間の一つとされ、マーティン・オデガードが特に活躍した。
プレシーズンの日程が危ぶまれている。
イングランド代表が7月11日に敗退した場合、該当するアーセナル選手は3週間の休暇に入り、クラブのプレシーズン準備に影響が出る。アーセナルは8月1日にジローナとの試合で夏期準備を開始する予定だ。
サカ、ライス、エゼ、マドゥエケが準決勝に進んだ場合、8月5日にダブリンで行われるレアル・ベティス戦もほぼ確実に欠場する。
- AFP
アルテタ監督は若手を起用へ
多くの主力選手が欠場するため、アルテタ監督はスペインとアイルランド遠征で控えや若手を起用する見込みだ。アーセナルは例年、夏に若手にトップチームでの出場機会を与えている。
また、将来が不透明な選手たちにとってはアピール機会にもなる。19歳のイーサン・ヌワネリはマルセイユへ半シーズンの期限付き移籍を経験し、2025年までの新契約を結んだものの、長期的な去就は依然として未定だ。
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