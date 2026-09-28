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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督、ハリー・ケインの後継者としてチャンピオンシップの新星を推す声 ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンは構想外にすべきと進言
ディーニーがトゥヘルに変化を要求
ディーニーはトゥヘルに対し、カルヴァート＝ルーウィンを見送り、ランクシャーにイングランド代表でのチャンスを与えるよう求めた。この提言は、イングランドがスペインに3-2で敗れ、主将のケインが決定的なPKを失敗した後に出たものだ。
リーズで好調なシーズンのスタートを切ったカルヴァート＝ルーウィンは、最後の7分間でケインに代わって出場した。しかし、29歳の同選手は短い途中出場の中でインパクトを残せなかった。ディーニーは、特にケインがユーロ2028までに35歳になることを踏まえ、トゥヘルは将来を見据えた準備を始めるべきだと考えている。若い有望株にこそA代表へ溶け込む機会が与えられ、現主将から学ぶべきだというのがその考えだ。
- AFP
「あなたは答えではない」
talkSPORTのプレミアリーグ・オール・アクセスのポッドキャストで語ったディーニーは、カルバート＝ルーウィンの終盤の出場について遠慮なく持論を述べた。元ワトフォード主将は、年長のベテランを招集しても代表チームに長期的な利益はないと主張した。
「どうなるかはもう分かっている。何も得るものはない」とディーニーは述べた。「昨日、ドミニク・カルバート＝ルーウィンが途中出場して4分間で57回のファウルをした時も、私は何も得られなかった。ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、敬意を込めて言えば、リーズで素晴らしい活躍をしてきた。今後に向けた答えではない」
ランクシアの将来を見据えて
カルヴァート＝ルーウィンに頼るのではなく、ディーニーはミドルズブラのFWランクシアを招集すべきだと考えている。21歳の同選手は今季すでにチャンピオンシップで6ゴールを記録しており、先日行われたカザフスタン戦ではイングランドU-21代表デビュー戦で得点も挙げた。
「私ならその方がずっといいと思う。もちろん、この子が答えだと言っているわけではないが、ウィル・ランクシアのような選手を呼ぶべきだ」と、同氏は付け加えた。「長期的に何を持っているのか見てみよう。ハリー・ケインから学べるかどうか、チームに上積みをもたらせるかどうかを見てみよう。だって彼はいくつだ、22歳か23歳で、チャンピオンシップで点を取っているんだろう。チャンピオンシップがプレミアリーグではないことは分かっている。そういうことは全部理解している。だが少なくとも、あらゆるユース年代のシステムを経験してきた若手ではあるし、長期的にやれる選手かどうかを見極めることができる」
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新時代に向けて歩みを進める
ひとまずトゥヘルは、次のインターナショナルブレイクを前に難しい舵取りを迫られている。信頼できる経験豊富な控えを維持するのか、それとも次世代の攻撃的タレントを組み込むのかを決めなければならない。
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