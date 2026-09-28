カルヴァート＝ルーウィンに頼るのではなく、ディーニーはミドルズブラのFWランクシアを招集すべきだと考えている。21歳の同選手は今季すでにチャンピオンシップで6ゴールを記録しており、先日行われたカザフスタン戦ではイングランドU-21代表デビュー戦で得点も挙げた。

「私ならその方がずっといいと思う。もちろん、この子が答えだと言っているわけではないが、ウィル・ランクシアのような選手を呼ぶべきだ」と、同氏は付け加えた。「長期的に何を持っているのか見てみよう。ハリー・ケインから学べるかどうか、チームに上積みをもたらせるかどうかを見てみよう。だって彼はいくつだ、22歳か23歳で、チャンピオンシップで点を取っているんだろう。チャンピオンシップがプレミアリーグではないことは分かっている。そういうことは全部理解している。だが少なくとも、あらゆるユース年代のシステムを経験してきた若手ではあるし、長期的にやれる選手かどうかを見極めることができる」