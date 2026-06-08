トゥヘル監督とベリンガムの関係は、いつも円滑だったわけではない。セネガル戦の敗北後、監督はベリンガムのピッチ上の態度を「嫌悪感を覚える」と批判したが、後に謝罪した。11月のアルバニア戦では、交代を告げられたベリンガムが露骨に不満を示し、トゥヘル監督は彼の態度「見直す」と述べた。

肩の怪我で予選と10月の代表合宿を欠場した。それでも先ごろタンパでのニュージーランド戦で後半から出場し、キャプテンマークを巻いて活躍。

1－0で勝利した試合後、トゥヘル監督は「ジュードには明確な決断力と闘志がある。それが最大の強みだ。怪我から戻ったばかりだが、エネルギーに満ち、ピッチに戻れたことを喜んでいた。チャンピオンズリーグやスペインのリーグ戦という重要な時期を逃したのは、彼もレアル・マドリードも不運だった」と語った。