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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、レアル・マドリードのジュード・ベリンガムに「先発は14、15人だ」と警告。背番号10を争うモーガン・ロジャースとの競争が激化している。
トゥヘル監督、選手層の厚さを維持する
トゥヘル監督は、ワールドカップで先発するには名声だけでは不十分だと明言した。ベリンガムは代表の要だが、監督は「先発できる選手は何人もいる」と強調。22歳のベリンガムも出場時間を争っている。
レアル・マドリードのMFが先発を争うかと問われた際、トゥヘルは「そうだ。彼は先発の一人だが、14〜15人の候補がいる。役割は変わるが、現時点で彼はその一人だ」と語った。
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モーガン・ロジャースの台頭
攻撃的MFのポジションを争うベリンガム最大のライバルは、アストン・ヴィラのロジャースだ。彼はトゥヘル監督の下で13試合中12試合に出場。イングランド代表のW杯予選8試合すべてに出場した唯一の選手であり、戦術面で監督の信頼をえている。
一方、ベリンガムはトゥヘル体制下で先発4回、途中出場3回と出場機会が減少。ユーロ2024では7試合でわずか29分しか出番を逃さなかったことを考えると、その差は顕著だ。
不安定な関係を維持する
トゥヘル監督とベリンガムの関係は、いつも円滑だったわけではない。セネガル戦の敗北後、監督はベリンガムのピッチ上の態度を「嫌悪感を覚える」と批判したが、後に謝罪した。11月のアルバニア戦では、交代を告げられたベリンガムが露骨に不満を示し、トゥヘル監督は彼の態度「見直す」と述べた。
肩の怪我で予選と10月の代表合宿を欠場した。それでも先ごろタンパでのニュージーランド戦で後半から出場し、キャプテンマークを巻いて活躍。
1－0で勝利した試合後、トゥヘル監督は「ジュードには明確な決断力と闘志がある。それが最大の強みだ。怪我から戻ったばかりだが、エネルギーに満ち、ピッチに戻れたことを喜んでいた。チャンピオンズリーグやスペインのリーグ戦という重要な時期を逃したのは、彼もレアル・マドリードも不運だった」と語った。
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ワールドカップの絶好機を捉える
ベリンガムがロジャースとの競争を制し、トゥヘル監督の「14、5人の先発」に定着できるかは、イングランド代表の課題だ。大会が迫る中、トゥヘル監督は「ベリンガムは今、最高の状態を取り戻している」と語る。 「今、彼が絶好調であることが分かる」と監督は付け加えた。「彼は復帰し、フレッシュで、プレーしたいという意欲があり、最高のコンディションだ」