イングランド代表のダークホース：トレント・アレクサンダー＝アーノルド、モーガン・ギブス＝ホワイト、そしてトーマス・トゥヘル監督のW杯代表メンバーに滑り込む可能性のある10選手――ランキング

ドイツ人監督は、大会1ヶ月前の5月11日までに35～55人の暫定メンバーを提出し、その後26人に絞り込む。この時点ではほぼ北米行きが確定していると思われるが、直前の入れ替えの可能性はまだ残っている。
候補の周辺にいる選手たちは、直近の活躍と運に期待して滑り込みを狙うだろう。一方で、過去にトゥヘル監督に招集されながら、今は代表から遠ざかっている選手も少なくない。
以下、GOALがイングランド代表の控え選手たちを、逆転での最終メンバー入り可能性順にランキングする。
ドイツ人監督は、大会1ヶ月前の5月11日までに35～55人の暫定メンバーを提出し、その後26人に絞り込む。この時点ではほぼ北米行きが確定していると思われるが、直前の入れ替えの可能性はまだ残っている。
候補の周辺にいる選手たちは、直近の活躍と運に期待して滑り込みを狙うだろう。一方で、過去にトゥヘル監督に招集されながら、今は代表から遠ざかっている選手も少なくない。
以下、GOALがイングランド代表の控え選手たちを、逆転での最終メンバー入り可能性順にランキングする。
フランスで5年半過ごしたアンヘル・ゴメスは、リーグ・アンからプレミアリーグに復帰しイングランド代表への返り咲きを目論んだ。しかし1月にマルセイユからウルヴァーハンプトンへ移籍した彼は、すでに降格が決まったロブ・エドワーズ監督率いるチームで控えに甘んじており、今夏に去就の決断を迫られるだろう。
トゥヘル監督からはまだ招集されておらず、最後の代表出場はユーロ2024後にガレス・サウスゲートが辞任し、リー・カーズリーが暫定監督を務めた時期である。北米遠征の代表に選ばれるには、奇跡か大規模な怪我人続出が必要だ。
代表でのキャリアが伸び悩むカーティス・ジョーンズは、実力をより安定して示すためにリヴァプールを去るべきか、近いうちに考えざるを得ない。2025-26シーズンも調子が安定せず、中盤の軸にはなれていない。
プレミアリーグでは今季まだ得点がなく、アシストも2のみ。創造性を考えれば物足りない数字だ。この不振が、2025年6月のセネガル戦敗北以降、代表に招集されていない大きな理由である。ジョーンズは、トゥヘル監督が率いた最初の代表合宿に選ばれていた。
9月、7年ぶりに代表に招集され復帰したルーベン・ロフタス＝チーク。本人はイングランド代表に完全復帰したと思ったかもしれない。しかし11月以降は代表に選ばれていない。
30歳の彼はACミランでも目立った活躍がなく、2月の顎骨折で調子の波が止まった。シーズン終盤の現在も先発から外れている。北米移籍の可能性は極めて低い。
今シーズン、サウジアラビアで躍動するイヴァン・トニーは無視できない。それでもトゥヘル監督は、あえて彼を召還しない。約1年前、セネガルとの親善試合で敗れて以来、代表戦から遠ざかるこの元ブレントフォードのストライカーは、アル・アハリで得点を量産してもドイツ人指揮官の心を動かしていない。
サウジアラビアでは通算40ゴールに迫り、10アシストも記録。EURO2024でベンチから貢献した経験もある。それでも現在のイングランド代表監督はトニーを起用する気配がない。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインに次ぐ国内屈指のストライカーであってもだ。
このリストで最も議論を呼ぶトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、W杯を目前にしても評価が定まらない。昨夏レアル・マドリードに移籍した右SBは序盤苦戦したが、2月の怪我から復帰後の6試合で3アシストを記録し、新環境に適応し始めた。
それでもパスワークは光るが、守備の課題はスペインでも残っており、トゥヘル監督の評価は依然として低い。3月に発表された35人の代表候補から外れたことは、本大会でも選外とする覚悟を示す。最後に代表キャップを獲得してから、すでに1年が経とうとしている。
ゴメスと同様に、コナー・ギャラガーも1月にプレミアリーグに復帰。長期間代表から遠ざかっていたため、再びイングランド代表入りを目指していた。しかし、サッカーを楽しみ、真価を発揮するどころか、トッテナムと共に予期せぬ降格争いに巻き込まれた。
プレミアリーグへの適応に苦慮する彼だったが、新任のロベルト・デ・ゼルビ監督の采配が流れを変えた。先日のアストン・ヴィラ戦では、粘り強い運動量で試合を決定づけ、トゥヘル監督の注目も集めたはずだ。
トゥヘル監督がチャロバをどう評価しているかは不明だ。昨夏イングランド代表に初招集されたものの、9月と10月は外れ、11月も出場機会はなかった。
3月の代表選考から外れた足首の負傷が痛手だった。それ以来、チェルシーは低迷し、彼も序列を下げている。最終メンバー決定を前に、この状況は不利だ。マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ハリー・マグワイア、ジョン・ストーンズが万全なら、彼の代表入りは難しい。
トゥヘル監督がイングランド代表で最初に得点を挙げたのはマイレス・ルイス＝スケリーだ。しかしこのアーセナル所属の若者は、代表で生き残るにはまだ証明が必要だ。当初は重用されたが、今シーズン序盤にクラブでの出場機会不足を指摘され、定位置を失ったまま戻れていない。
19歳の彼はMFから左SBに転向した万能選手で、高いポテンシャルを秘める。優勝争いとCL権争いが続く中、負傷者が出たことで出場機会が増え、先週のフラム戦とアトレティコ戦でも好パフォーマンスを示した。 トゥヘルが以前絶賛した彼には、シーズン終盤の代表招集へ滑り込むチャンスが残っている。
3月の代表戦で招集漏れとなったアレックス・スコットだが、北米遠征のメンバーを決める際、トゥヘル監督の有力候補になるだろう。11月にA代表に初招集されたものの出場機会はなかった。それでもクラブでは精力的なプレーで存在感を示し続けている。
W杯のメンバーは中盤の競争次第で大きく変わる。ジュード・ベリンガム、デクラン・ライス、コビー・マイヌー、ジョーダン・ヘンダーソン、エリオット・アンダーソン、ジェームズ・ガーナーらがポジションを争う。スコットは、ボックス・トゥ・ボックスでプレーできるディープライイング・プレイメーカーとして独自のスキルセットを持つ。彼はレアル・マドリードのスター、ベリンガム不在時の理想的な選択肢となるか？
モーガン・ギブス＝ホワイトは、不調のフィル・フォーデンやコール・パーマーを脅かし、ワールドカップ代表を懸けて最後まで争うだろう。年明けから好調を維持するノッティンガム・フォレストのエースは、トゥヘル監督の代表で「10番」を勝ち取る態勢を整えている。
26歳の彼は今季プレミアリーグで10得点をマークし、得点ランク2位。ヴィトール・ペレイラ監督の下、自由な攻撃的役割でチームを残留に導いている。 そのうち7得点は3月以降にマークしており、数週間後に迫った代表選考でギブス＝ホワイトが最大の焦点になることは間違いなさそうだ。