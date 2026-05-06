イングランド代表のダークホース：トレント・アレクサンダー＝アーノルド、モーガン・ギブス＝ホワイト、そしてトーマス・トゥヘル監督のW杯代表メンバーに滑り込む可能性のある10選手――ランキング

ドイツ人監督は、大会1ヶ月前の5月11日までに35～55人の暫定メンバーを提出し、その後26人に絞り込む。この時点ではほぼ北米行きが確定していると思われるが、直前の入れ替えの可能性はまだ残っている。

候補の周辺にいる選手たちは、直近の活躍と運に期待して滑り込みを狙うだろう。一方で、過去にトゥヘル監督に招集されながら、今は代表から遠ざかっている選手も少なくない。

以下、GOALがイングランド代表の控え選手たちを、逆転での最終メンバー入り可能性順にランキングする。