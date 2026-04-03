アストン・ヴィラはここ数回の移籍市場で財政の均衡を図るために尽力してきたが、依然として多額の再投資が必要とされている。チームにとって最も価値のある資産の一人であるロジャースは、単に赤字を回避するためだけにチームを去ることになるかもしれない。

ヴィラがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したとしても、ロジャースは移籍する可能性がある。その場合、2021年にマンチェスター・シティがジャック・グリーリッシュに支払った1億ポンドを上回る移籍金で売却される可能性もある。