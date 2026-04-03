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イングランド代表のスター選手モーガン・ロジャースに4クラブが関心を示す中、アストン・ヴィラは夏の移籍の可能性に警戒を強めている
欧州とプレミアリーグのビッグクラブがロジャースに目をつける
英紙『ザ・サン』によると、ロジャースは今夏、アストン・ヴィラを去ることを検討しているという。23歳の彼はウェスト・ミッドランズに移籍して以来、彗星のごとく頭角を現しており、その活躍はリーグの伝統的な強豪クラブの目にも留まっている。
チェルシー、リヴァプール、アーセナルをはじめとする多くのクラブが獲得に興味を示しており、マンチェスター・ユナイテッドもこのイングランド代表の常連選手に注目している。
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契約状況とヴィラの姿勢
ロジャースは昨年11月、新たな6年契約を結んだ。長期契約による安定感はあるものの、複数のトップクラブは、提示された移籍金さえ満たされれば合意に至ると見ており、アストン・ヴィラも今夏が売却の絶好の機会である可能性を認めている。
ヴィラ・パークにおける財政的圧力
アストン・ヴィラはここ数回の移籍市場で財政の均衡を図るために尽力してきたが、依然として多額の再投資が必要とされている。チームにとって最も価値のある資産の一人であるロジャースは、単に赤字を回避するためだけにチームを去ることになるかもしれない。
ヴィラがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したとしても、ロジャースは移籍する可能性がある。その場合、2021年にマンチェスター・シティがジャック・グリーリッシュに支払った1億ポンドを上回る移籍金で売却される可能性もある。
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創造の閃きを巡る競争
ロジャースはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の主力選手となり、今夏のワールドカップではウイングか攻撃的ミッドフィールダーとして出場することが広く予想されている。