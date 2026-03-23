イングランド代表のスター選手が、トーマス・トゥヘル監督が物議を醸す形で自身を最新の35人の招集メンバーから外すことを「予見していた」理由を説明した

ワトキンスは2021年にイングランド代表デビューを果たし、代表戦20試合で6得点を挙げている。イングランド代表としての最大のハイライトは、ユーロ2024の準決勝でオランダ相手に劇的な決勝ゴールを決めた瞬間だった。

しかし、代表での最後の出場は2025年10月で、ウェールズ戦で得点を挙げたものの、ハーフタイムに負傷のため交代を余儀なくされた。彼は主に膝の故障を抱えながらプレーしていたため11月の合宿を欠場し、最新の招集メンバーにも名を連ねておらず、代わりにハリー・ケイン、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ドミニク・ソランケが優先された。

トゥヘル監督自身も、30歳のワトキンスがチームに何をもたらせるかをすでに熟知していることから、カルバート＝ルーウィンとソランケをワトキンスよりも優先して招集したことを認めている。