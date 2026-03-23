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イングランド代表のスター選手が、トーマス・トゥヘル監督が物議を醸す形で自身を最新の35人の招集メンバーから外すことを「予見していた」理由を説明した
ワトキンス、3月の親善試合に向けたイングランド代表メンバーから外れる
ワトキンスは2021年にイングランド代表デビューを果たし、代表戦20試合で6得点を挙げている。イングランド代表としての最大のハイライトは、ユーロ2024の準決勝でオランダ相手に劇的な決勝ゴールを決めた瞬間だった。
しかし、代表での最後の出場は2025年10月で、ウェールズ戦で得点を挙げたものの、ハーフタイムに負傷のため交代を余儀なくされた。彼は主に膝の故障を抱えながらプレーしていたため11月の合宿を欠場し、最新の招集メンバーにも名を連ねておらず、代わりにハリー・ケイン、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、ドミニク・ソランケが優先された。
トゥヘル監督自身も、30歳のワトキンスがチームに何をもたらせるかをすでに熟知していることから、カルバート＝ルーウィンとソランケをワトキンスよりも優先して招集したことを認めている。
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アストン・ヴィラのストライカー、W杯出場に依然として自信を示す
ワトキンスは日曜日の午後、この起用外しに対して最高の形で応えた。ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラがウェストハムに2-0で勝利した試合で得点を挙げ、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて4位の座を確固たるものにした。
試合後のインタビューで、ワトキンスはベンチ外になることを懸念していたことを認めつつも、自身の自信を改めて示し、イングランド代表での好調な実績を強調した。
彼は次のように語った。「誰もが母国代表でプレーしたいと思っているが、自分の調子がそれほど良くなかったため、外されることは予想していた。
「自分に何ができるかは分かっているし、イングランドのユニフォームを着れば、いつも良いパフォーマンスを発揮できていると感じている」
ケインの控え選手をめぐる争いが始まっている
カルバート＝ルーウィンやソランケらは、3月の代表戦期間中に好印象を残したいと願っているだろうが、ワールドカップの代表メンバーに選ばれたストライカーたちは、ほぼ間違いなくキャプテンのケインの控えとしてプレーすることになるだろう。
バイエルン・ミュンヘンのこのフォワードは、ドイツ国内でもまたしても輝かしいシーズンを送り、これまでの全大会通算で51ゴールを記録しており、トゥヘル監督率いるチームが1966年以来となるワールドカップ優勝を果たすためには、彼の存在が不可欠となるだろう。
- AFP
ワトキンス、シーズン終盤の好調を期待
今月は国際試合がないため、ワトキンスはシーズン終了までの間、コンディション維持と鋭さを保つことに全力を注ぐことになるだろう。アストン・ヴィラは先週末のチャンピオンズリーグの争いにおいて、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーの失速をうまく利用したほか、ヨーロッパリーグでの勝ち進みにより、タイトル獲得の可能性も残している。
ヴィラは欧州のセカンドクラブ大会であるヨーロッパリーグの準々決勝でボローニャと対戦するが、同大会に残っているチームの中で間違いなく最強のチームと言えるだろう。ブラガ、レアル・ベティス、フライブルク、セルタ・ビーゴ、ポルト、ノッティンガム・フォレストも、5月にイスタンブールで行われる決勝でトロフィーを掲げることを夢見ている。