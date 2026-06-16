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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

イングランド代表のスター選手がクロアチア戦直前に2026年W杯出場を断念、トーマス・トゥヘル監督にとって大きな痛手だ。

イングランド
ヴァレンティノ・リヴラメント
トーマス・トゥヘル
イングランド 対 クロアチア
クロアチア
ワールドカップ
ニューカッスル
プレミアリーグ

イングランド代表DFティノ・リブラメントが大会直前に負傷し、2026年ワールドカップ出場が絶望的となった。ニューカッスル・ユナイテッドでマルチに活躍するサイドバックはふくらはぎの怪我で、トーマス・トゥヘル監督はクロアチア戦を前に急きょメンバー変更を余儀なくされた。

  • 痛ましい負傷の報せがチームを震撼させる

    The Athletic』によると、23歳のディフェンダーはふくらはぎの負傷で今大会を全休する。プレミアリーグでは17試合の出場にとどまったニューカッスルのスターにとって、2度の膝の負傷、1月のハムストリング断裂（15試合欠場）、4月の太もも負傷が重なった2025-26シーズンは極めて悔しいものとなった。

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    緊急対応チームの手順が発動された

    『The Athletic』によると、イングランド代表はリヴラメントの代役としてチェルシーのトレバー・チャロバを招集する見込みだ。FIFA規定により、イングランドサッカー協会（FA）は水曜日のキックオフ24時間前までに代替選手を登録しなければならない。両サイドをカバーできる稀有な能力で評価されていたリヴラメントは、リハビリのためタイズサイドへ戻る。

  • 守備の堅さが厳しく試される

    このDFの突然の離脱で、残ったSBリース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ニコ・オライリーには大きな負担が掛かっている。スペンスは顔面保護マスクを着用中で、ジェームズも長期のコンディション不良を抱えるため、イングランドの守備陣の層の薄さは深刻だ。 トゥヘル監督が若手の起用を続けた判断は裏目に出た。結果として、過酷な夏を控えるチームは、本来のポジションを守れる代役が不足している。

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    過密なグループステージの日程が迫っている

    コーチ陣は、ダラスで技術力が高いクロアチア代表と初戦を戦う前に、チャロバをチームに速やかに組み込む必要がある。その後、イングランド代表はガーナとパナマとのグループリーグを短期間で消化する。リブラメントの汎用性を欠くため、堅い守備を築くことが早期の失態を防ぎ、決勝トーナメント進出の鍵となる。

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