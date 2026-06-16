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イングランド代表のスター選手がクロアチア戦直前に2026年W杯出場を断念、トーマス・トゥヘル監督にとって大きな痛手だ。
痛ましい負傷の報せがチームを震撼させる
『The Athletic』によると、23歳のディフェンダーはふくらはぎの負傷で今大会を全休する。プレミアリーグでは17試合の出場にとどまったニューカッスルのスターにとって、2度の膝の負傷、1月のハムストリング断裂（15試合欠場）、4月の太もも負傷が重なった2025-26シーズンは極めて悔しいものとなった。
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緊急対応チームの手順が発動された
『The Athletic』によると、イングランド代表はリヴラメントの代役としてチェルシーのトレバー・チャロバを招集する見込みだ。FIFA規定により、イングランドサッカー協会（FA）は水曜日のキックオフ24時間前までに代替選手を登録しなければならない。両サイドをカバーできる稀有な能力で評価されていたリヴラメントは、リハビリのためタイズサイドへ戻る。
守備の堅さが厳しく試される
このDFの突然の離脱で、残ったSBリース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ニコ・オライリーには大きな負担が掛かっている。スペンスは顔面保護マスクを着用中で、ジェームズも長期のコンディション不良を抱えるため、イングランドの守備陣の層の薄さは深刻だ。 トゥヘル監督が若手の起用を続けた判断は裏目に出た。結果として、過酷な夏を控えるチームは、本来のポジションを守れる代役が不足している。
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過密なグループステージの日程が迫っている
コーチ陣は、ダラスで技術力が高いクロアチア代表と初戦を戦う前に、チャロバをチームに速やかに組み込む必要がある。その後、イングランド代表はガーナとパナマとのグループリーグを短期間で消化する。リブラメントの汎用性を欠くため、堅い守備を築くことが早期の失態を防ぎ、決勝トーナメント進出の鍵となる。