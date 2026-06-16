イングランド代表のスター選手がクロアチア戦直前に2026年W杯出場を断念、トーマス・トゥヘル監督にとって大きな痛手だ。

このDFの突然の離脱で、残ったSBリース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ニコ・オライリーには大きな負担が掛かっている。スペンスは顔面保護マスクを着用中で、ジェームズも長期のコンディション不良を抱えるため、イングランドの守備陣の層の薄さは深刻だ。 トゥヘル監督が若手の起用を続けた判断は裏目に出た。結果として、過酷な夏を控えるチームは、本来のポジションを守れる代役が不足している。