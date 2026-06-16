イングランド代表のスター選手がクロアチア戦前日に2026年W杯出場を断念。トーマス・トゥヘル監督にとって大きな打撃だ。

イングランド代表は、左右をこなせるリヴラメントの代役としてチェルシーのトレヴォ・チャロバを招集した。チャロバはリハビリのためタイズサイドへ戻る。

イングランドサッカー協会（FA）は「ティノ・リヴラメントが負傷で離脱したため、トレヴォ・チャロバを2026年FIFAワールドカップのイングランド代表26人に招集した」と発表した。 現在、チェルシーのDFチャロバーはカンザスシティの代表合宿地へ、他のメンバーは水曜日にクロアチアとグループリーグ初戦を戦うダラスへ向かう。FIFA規定では初戦24時間前まで選手交代が可能。リヴラメントは日曜の練習でふくらはぎを負傷した。 月曜日の検査で代表での大会出場が不可能と判断された。」