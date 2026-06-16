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イングランド代表のスター選手がクロアチア戦前日に2026年W杯出場を断念。トーマス・トゥヘル監督にとって大きな打撃だ。
残酷な負傷の報せがチームを震撼させる
イングランドサッカー協会（FA）は、23歳のディフェンダーがふくらはぎの負傷で今大会を全休すると発表した。プレミアリーグでわずか17試合の出場に終わったニューカッスルのスターにとって、2度の膝の負傷、1月のハムストリング断裂（15試合欠場）、4月の太もも負傷が重なった2025-26シーズンは、極めて苛立たしいものとなった。
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緊急対応チームの手順が発動されました
イングランド代表は、左右をこなせるリヴラメントの代役としてチェルシーのトレヴォ・チャロバを招集した。チャロバはリハビリのためタイズサイドへ戻る。
イングランドサッカー協会（FA）は「ティノ・リヴラメントが負傷で離脱したため、トレヴォ・チャロバを2026年FIFAワールドカップのイングランド代表26人に招集した」と発表した。 現在、チェルシーのDFチャロバーはカンザスシティの代表合宿地へ、他のメンバーは水曜日にクロアチアとグループリーグ初戦を戦うダラスへ向かう。FIFA規定では初戦24時間前まで選手交代が可能。リヴラメントは日曜の練習でふくらはぎを負傷した。 月曜日の検査で代表での大会出場が不可能と判断された。」
守備の耐久力が厳しい試練にさらされた
このDFの突然の離脱で、残ったSBのリース・ジェームズ、ジェド・スペンス、ニコ・オライリーには大きな負担が掛かっている。スペンスは顔面保護マスクを着用中で、ジェームズも長期のコンディション不良歴がある。そのためイングランドのDF陣は層が薄い。 トゥヘル監督は若手の起用が裏目に出、過酷な夏を控えるチームはポジションをカバーする選手不足に陥っている。
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過密なグループステージの日程が迫っている
コーチ陣はチャロバをチームに早く融合させる必要があるが、水曜日のダラスでのクロアチア戦での出場は期待されていない。その後、ガーナとパナマとのグループリーグが連続するため、短い間隔で試合に対応しなければならない。「スリー・ライオンズ」は、リヴラメントの汎用性を欠くものの、堅固な守備を築き、早期の失態を避け、決勝トーナメント進出を確実にする必要がある。