このフォワードはSNSで選出発表に反応し、ユーロ2024出場を逃した失望感が復帰の原動力になったと明かした。ヴィラとバルサへの感謝を述べながら、声明ではマンチェスター・ユナイテッドに触れなかった。同クラブでの波乱の期間を経て退団したためだ。

「今日は絶望から歓喜へ、一周回った日です」と投稿。「2024年ユーロを逃したことは、選手としても人間としても成長し、目標をくれた。感謝しています。ワールドカップのユニフォームを着るのが待ちきれません。

また「困難な時期を支えてくれたウナイ、ハンシ、トーマス、アストン・ヴィラ、バルセロナ、イングランド代表に感謝する」と続けた。

その後、批判ではないと釈明し、「私はマンチェスター・ユナイテッドのサポーターであり、それは変わらない」と付け加えた。

「過去18か月間、共に働いたクラブと監督への感謝を伝えただけだ。」

今回の代表招集では、彼らが大きな力になってくれました。」



