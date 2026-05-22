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England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

イングランド代表に招集されたマーカス・ラッシュフォードが、マンチェスター・ユナイテッド退団後、ウナイ・エメリとハンジ・フリックに感謝を述べ、経緯を説明する声明を発表した。

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マーカス・ラッシュフォードは、不振を乗り越えてトーマス・トゥヘル監督率いるワールドカップ代表に選ばれ、イングランド代表への復帰を「一巡した瞬間」と語った。彼はキャリア復活を支えてくれたウナイ・エメリとハンジ・フリックに感謝したが、マンチェスター・ユナイテッドには言及しなかった。

  • ラッシュフォード、苦難の時期を経てイングランド代表復帰を振り返る

    ラッシュフォードは2026年W杯イングランド代表に選ばれ、喜んだ。ユーロ2024では代表から外れ将来が不安視されたが、マンUからバルセロナへのレンタル移籍でコンディションを取り戻した。

    アストン・ヴィラとバルセロナへのレンタル移籍が個人・選手として成長させてくれたと語る。2024-25後半はヴィラで17試合4得点、夏にバルセロナへ移籍し14得点14アシストを記録し代表に返り咲いた。

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  • ラッシュフォードがエメリ、フリック、トゥヘルに感謝

    このフォワードはSNSで選出発表に反応し、ユーロ2024出場を逃した失望感が復帰の原動力になったと明かした。ヴィラとバルサへの感謝を述べながら、声明ではマンチェスター・ユナイテッドに触れなかった。同クラブでの波乱の期間を経て退団したためだ。

    「今日は絶望から歓喜へ、一周回った日です」と投稿。「2024年ユーロを逃したことは、選手としても人間としても成長し、目標をくれた。感謝しています。ワールドカップのユニフォームを着るのが待ちきれません。

    また「困難な時期を支えてくれたウナイ、ハンシ、トーマス、アストン・ヴィラ、バルセロナ、イングランド代表に感謝する」と続けた。

    その後、批判ではないと釈明し、「私はマンチェスター・ユナイテッドのサポーターであり、それは変わらない」と付け加えた。

    「過去18か月間、共に働いたクラブと監督への感謝を伝えただけだ。」

    今回の代表招集では、彼らが大きな力になってくれました。」


  • トゥヘルがイングランドに新時代をもたらす

    トゥヘル監督が初めて選んだ主要大会の代表26人から、ハリー・マグワイア、フィル・フォーデン、コール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが落選し、大きな驚きとなった。新監督の下、イングランド代表は再び高い期待を背負ってワールドカップに臨む。

  • England v Latvia - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    イングランドは、トゥヘル監督にとって初の主要大会に向け準備を進めている。

    イングランド代表は2026年ワールドカップへ向けた準備を開始する。トゥヘル監督は早期に戦術と序列を確立する方針だ。ラッシュフォードの復活で、ケインに次ぐ攻撃の選択肢が生まれた。イングランドは6月17日、グループL初戦でクロアチアと対戦し、その後ガーナ、パナマと戦う。