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イングランド代表での試合中に負傷したノニ・マドゥエケが、チャンピオンズリーグ準々決勝の重要な一戦を欠場することになり、ミケル・アルテタ監督とアーセナルは落胆している
ウェンブリーでの多額の損害を伴う衝突事故
エミレーツ・スタジアムでのマドゥエケのデビューシーズンは、イングランド代表がウルグアイと引き分けた試合で、この24歳の選手が膝の負傷を負ったことで、悔しい逆境に見舞われた。昨夏、5200万ポンドの移籍金でロンドン市内を移籍した元チェルシーの選手は、ロドリゴ・アギーレとの接触により、38分にピッチを退くことを余儀なくされた。
『The Athletic』によると、マドゥエケは4月7日に行われるアーセナル対スポルティングCPのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦への出場が極めて不透明な状況にある。ウェンブリーでの試合では当初プレーを続行しようとしたものの、最終的にジャロッド・ボウエンと交代し、その後、膝の保護用ブレースを装着してスタジアムを後にする姿が目撃され、アーセナル陣営内で即座に懸念が広がった。
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選手の福祉を最優先する
マドゥエケは、怪我の懸念が高まっているため、この代表戦期間中に代表チームを離脱せざるを得なかったアーセナルの選手の一人だ。同郷のブカヨ・サカとデクラン・ライスも、日本との親善試合を控えた土曜日にイングランド代表キャンプを離れ、緊急の医学的検査を受けるため北ロンドンに戻った。
この状況について、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は次のように述べた。「彼ら（サカとライス）は医療検査を受けた。事実関係をはっきりさせておきたいが、彼らはどうしてもプレーしたかった。どうしても試合に出たかったのだ。しかし、このリスクを負うことは全く理にかなっていなかった。もしこれがシーズン最終戦だったなら、彼らを留めてあらゆる手を尽くしただろう。だが、シーズンのこの段階では、それは理にかなっていなかった。 症状を悪化させるリスクがあまりにも大きすぎた。メディカルチェックを行った際、2人とも明らかに不快感を抱えていた。だから、彼らを起用し続けることには全く意味がなかった。」
選手層の薄さが課題に
マドゥエケの負傷は、過酷なシーズンを戦い抜く中で攻撃陣のローテーションに彼のダイナミックな存在感を頼りにしてきたアーセナルにとって、とりわけ痛手だ。サカへの良きライバルとして獲得されたこのウインガーの離脱により、チームの疲労が顕著な懸念材料となりつつあるこの時期に、ガナーズの右サイドは手薄な状況に陥っている。 クラブの医療チームが現在、複数の主力選手の復帰を同時に管理している中、焦点は、チームがいかにしてこの爆発的な戦力を失った穴を埋められるかへと移っている。この過酷な代表戦期間を通じて、国内と欧州の両方で栄冠を目指すチームがいかに脆いものであるかが浮き彫りになった。
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アルテタの戦術的岐路
マドゥエケは、土曜日に開催されるサウサンプトンとのFAカップ準々決勝を欠場する見込みで、4月7日にリスボンで行われるチャンピオンズリーグの遠征への出場もますます困難になりつつある。この重要な2連戦はアーセナルのシーズンにとって正念場となり、アルテタ監督は4月の重要な時期に、攻撃陣の布陣を再編するか、あるいは控え選手を起用して穴を埋めるかを決断せざるを得ない状況に追い込まれている。