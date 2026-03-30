イングランド代表での試合中に負傷したノニ・マドゥエケが、チャンピオンズリーグ準々決勝の重要な一戦を欠場することになり、ミケル・アルテタ監督とアーセナルは落胆している

マドゥエケは、怪我の懸念が高まっているため、この代表戦期間中に代表チームを離脱せざるを得なかったアーセナルの選手の一人だ。同郷のブカヨ・サカとデクラン・ライスも、日本との親善試合を控えた土曜日にイングランド代表キャンプを離れ、緊急の医学的検査を受けるため北ロンドンに戻った。

この状況について、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は次のように述べた。「彼ら（サカとライス）は医療検査を受けた。事実関係をはっきりさせておきたいが、彼らはどうしてもプレーしたかった。どうしても試合に出たかったのだ。しかし、このリスクを負うことは全く理にかなっていなかった。もしこれがシーズン最終戦だったなら、彼らを留めてあらゆる手を尽くしただろう。だが、シーズンのこの段階では、それは理にかなっていなかった。 症状を悪化させるリスクがあまりにも大きすぎた。メディカルチェックを行った際、2人とも明らかに不快感を抱えていた。だから、彼らを起用し続けることには全く意味がなかった。」