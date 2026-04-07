イングランド代表がスペインおよびアイスランドとのワールドカップ予選に向けた代表メンバーの離脱を発表した中、ライオネッスに新たな選手が招集されたほか、ニアム・チャールズが怪我から復帰した。

ゴッドフリーのポジションは、もう一人の有望な若手アタッカー、キーラ・バリーが引き継いだ。イングランドのユース代表で高く評価されているこのフォワードは、マンチェスター・ユナイテッドの育成組織で10年間を過ごしたが、トップチームでの出場機会が得られないことを理由に、2月に同クラブを退団した。 現在は、元イングランドユース代表監督のエマ・コーツが率いるベイFCでプレーしている。コーツの指導の下、バリーはNWSLでのキャリアを好調なスタートを切り、先日のノースカロライナ・カレッジ戦での勝利では得点を挙げた。その活躍が評価され、代表レベルでも初のA代表招集という報いを得た。

「イングランドでキーラと密接に仕事をしてきた私は、彼女が持つ尽きることのないエネルギーと技術的な質をこの目で見てきました」と、コーツ監督は20歳の彼女と契約した際に語った。「彼女は勇敢で先見の明のあるウイングであり、相手選手に果敢に挑み、何もないところからチャンスを作り出すことを恐れません。キーラのプロとしての素養は、私たちがここで築き上げている文化に完璧に合致しています。 我々は多様性、スピード、そして目的意識を持って攻撃するチームを目指しており、キーラはまさにそれをもたらしてくれる『前へ出る』タイプの選手だ。」

バリーは当初、今月イングランドU-23代表に合流する予定だったため、その枠はヴィヴィアン・リアが埋めることになった。リアもまた、アーセナルからスウェーデンのハムマルビーへレンタル移籍し、海外で活躍している才能ある若手フォワードだ。リアは先週末、ダマルスヴェンスカン開幕戦でロゼンガードを3-1で下した試合において、1ゴール1アシストを記録したばかりである。