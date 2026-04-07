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イングランド代表がスペインおよびアイスランドとのワールドカップ予選に向けた代表メンバーの離脱を発表した中、ライオネッスに新たな選手が招集されたほか、ニアム・チャールズが怪我から復帰した。
ライオネセス、スペイン戦を前に負傷による欠場を発表
数名の選手に怪我の懸念があったため、イングランド代表が今週中にメンバー変更を発表せざるを得ないのではないかという懸念があったが、火曜日の朝、若手フォワードのフレイヤ・ゴッドフリーが肩の怪我により離脱することが明らかになり、その懸念は現実のものとなった。この20歳の選手は、夏にアーセナルを完全移籍した後、ロンドン・シティ・ライオネッスで素晴らしいシーズンを送っており、その結果、ウィーグマン監督が選出した直近3回の代表メンバーにすべて名を連ねていた。
しかし、ここ数ヶ月にわたりイングランド代表の候補として十分な印象を残してきたゴッドフリーだが、治療のためクラブに戻ることになったため、代表デビューへの待望は当面の間、先送りとなる。
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新たな顔ぶれ：ヴィーグマン監督がバリーを初招集
ゴッドフリーのポジションは、もう一人の有望な若手アタッカー、キーラ・バリーが引き継いだ。イングランドのユース代表で高く評価されているこのフォワードは、マンチェスター・ユナイテッドの育成組織で10年間を過ごしたが、トップチームでの出場機会が得られないことを理由に、2月に同クラブを退団した。 現在は、元イングランドユース代表監督のエマ・コーツが率いるベイFCでプレーしている。コーツの指導の下、バリーはNWSLでのキャリアを好調なスタートを切り、先日のノースカロライナ・カレッジ戦での勝利では得点を挙げた。その活躍が評価され、代表レベルでも初のA代表招集という報いを得た。
「イングランドでキーラと密接に仕事をしてきた私は、彼女が持つ尽きることのないエネルギーと技術的な質をこの目で見てきました」と、コーツ監督は20歳の彼女と契約した際に語った。「彼女は勇敢で先見の明のあるウイングであり、相手選手に果敢に挑み、何もないところからチャンスを作り出すことを恐れません。キーラのプロとしての素養は、私たちがここで築き上げている文化に完璧に合致しています。 我々は多様性、スピード、そして目的意識を持って攻撃するチームを目指しており、キーラはまさにそれをもたらしてくれる『前へ出る』タイプの選手だ。」
バリーは当初、今月イングランドU-23代表に合流する予定だったため、その枠はヴィヴィアン・リアが埋めることになった。リアもまた、アーセナルからスウェーデンのハムマルビーへレンタル移籍し、海外で活躍している才能ある若手フォワードだ。リアは先週末、ダマルスヴェンスカン開幕戦でロゼンガードを3-1で下した試合において、1ゴール1アシストを記録したばかりである。
復帰：チャールズが怪我から回復し、イングランド代表に復帰
今月、ウィーグマン監督の招集メンバーに加わったのは、イングランド代表で31キャップを誇るチャールズだ。彼女は3ヶ月間の離脱からつい最近復帰したばかりである。フォワードからディフェンダーに転向した彼女は、足首の怪我で戦列を離れていたが、3月末のチェルシー対アストン・ヴィラ戦（4-3で劇的な勝利を収めた試合）で復帰を果たして以来、ここ1週間ほどで徐々にプレー時間を延ばしている。 チャールズはその試合で17分間プレーし、数日後のアーセナル戦でもさらに30分間出場。そして月曜日のFAカップでチェルシーがトッテナムを破った試合では、12月以来となる先発出場を果たし、印象的なプレーを見せた。
発表時点で彼女がプレーしていたのはわずか17分間だったことを考えれば、ウィーグマン監督が当初チャールズを招集外としたのはさほど驚くことではなかった。しかし、さらに数試合を経験した今、イングランド代表監督はこのサイドバックを招集する判断を下した。
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イングランド代表からさらに離脱者が出る可能性はあるか？ウィリアムソンとミードの負傷が懸念材料に
ゴッドフリーがイングランド代表から離脱する唯一の選手ではないかもしれない。「ライオネッス」はこれ以上の変更がなく、全員が来週の試合に出場できるほど体調が回復していることを願っているが、リア・ウィリアムソンとベス・ミードの両選手には懸念が残っている。ウィリアムソンはハムストリングの怪我のため、アーセナルの直近5試合すべてを欠場しており、ミードは週末のブライトン戦での敗北時に足を引きずりながらピッチを退いた。
火曜日の代表メンバー発表でウィリアムソンやミードに関するニュースがなかったことは、ファンにとっては朗報だと期待したいところだが、イングランド代表がウェンブリーでスペインと対戦し、4月の国際試合期間をスタートさせるまでには、まだ1週間の猶予がある。