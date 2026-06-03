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イングランド代表から外れワールドカップを逃したチェルシーのコール・パーマーが、ウェイン・リネカーと共にイビサ島へ旅立った。
イングランド代表合宿開始、イビサで再会
代表チームメイトがワールドカップ準備のためフロリダに到着したとき、パーマーは地中海で日光浴をしていた。代表から外れた24歳のフォワードは、失望を癒やすためイビサ島に戻っていた。
彼は「O Beach Ibiza」オーナーのリネカーと過ごし、ビーチクラブで記念撮影にも応じた。この場所は、昨夏のクラブワールドカップ後に訪れた際にも彼が好んだスポットだ。だが今回は、シーズン後の祝賀ではなく、代表落選の現実が休暇の背景にある。
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チェルシーのスター選手をめぐるトゥヘル監督の難しい決断
トゥヘル監督がパーマーをメンバーから外した決断は、非常に重要だった。スタンフォード・ブリッジでの1年目は鮮烈なデビューを飾ったが、直近のシーズンでは好調を維持できず、負傷と調子の波が響いた。
2024-25シーズンにはプレミアリーグで15得点を挙げたが、エンツォ・マレスカ体制1年目の数字には5点及ばず。世界最大の大会を前に、トゥヘルはピッチ上の課題から他選手を選択した。
イングランドの暑さ vs 島での生活
パーマーとイングランド代表の状況は鮮明に対照的だ。彼は黄色いソファでウォッカのボトルを前にする写真が公開された。一方、代表選手はマイアミの32度の暑さの中でトレーニングに励んだ。トゥヘル監督率いるチームはパームビーチのベルグローブ・リゾート＆スパで湿気に慣れる調整を始めている。
イングランド代表は土曜にタンパベイでニュージーランドと、6月10日にはコスタリカと親善試合を行い、その後カンザスシティへ移動してクロアチア、ガーナ、パナマ戦に向けた準備を進める。一方、パーマーは移籍後初めて長期休暇でスポットライトから離れる。
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パーマーにとって待望のリセット
2023年にウェスト・ロンドンへ移籍して以来、パーマーはチェルシーと、かつてガレス・サウスゲート監督が率いたイングランド代表の両方で主力として活躍し、休む間もなくプレーしてきた。この12か月間の肉体的・精神的な負担は大きく、今回の強制的な休養がクラブでの長期的なキャリアに好影響をもたらす可能性もある。
焦点はチェルシーでの本格的なプレシーズンに移った。彼はそこで調子を回復し、トゥヘル監督の構想に再び名を連ねることを目指す。