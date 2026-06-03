代表チームメイトがワールドカップ準備のためフロリダに到着したとき、パーマーは地中海で日光浴をしていた。代表から外れた24歳のフォワードは、失望を癒やすためイビサ島に戻っていた。

彼は「O Beach Ibiza」のオーナー、リネカーと共にビーチクラブで記念撮影に応じた。この場所は、昨夏のクラブワールドカップ後に訪れた際にも彼が利用した馴染みの施設だ。しかし今回は、シーズン後の祝賀ではなく、代表落選という現実を忘れるための休暇である。











