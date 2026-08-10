イングランド代表キャプテンは現在のバイエルンとの契約が残り12カ月となっているが、アリアンツ・アレーナからの退団を模索しているのではないかという懸念は、最新の報道によって早々に払拭された。報道によるとケインはプレシーズンのトレーニングに復帰した後、今週中に契約延長に向けてドイツの強豪と話し合いを行う見込みだ。

年間2150万ポンドの価値があるとされるケインの現行契約は残り1年で、すべての当事者が条件延長に前向きだとみられている。新シーズン開幕が近づく中、クラブはスター選手の契約状況をめぐる不必要な雑音を避けたい考えで、国内と欧州の舞台の両方で再び支配的な地位を取り戻すことに完全に集中できるようにしたい意向だ。