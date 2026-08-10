AFP
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イングランド主将ハリー・ケイン、トッテナム復帰を見送りへ バイエルンと新たな長期契約締結の見通し
ケイン、バイエルンでの長期残留へ準備か
イングランド代表キャプテンは現在のバイエルンとの契約が残り12カ月となっているが、アリアンツ・アレーナからの退団を模索しているのではないかという懸念は、最新の報道によって早々に払拭された。報道によるとケインはプレシーズンのトレーニングに復帰した後、今週中に契約延長に向けてドイツの強豪と話し合いを行う見込みだ。
年間2150万ポンドの価値があるとされるケインの現行契約は残り1年で、すべての当事者が条件延長に前向きだとみられている。新シーズン開幕が近づく中、クラブはスター選手の契約状況をめぐる不必要な雑音を避けたい考えで、国内と欧州の舞台の両方で再び支配的な地位を取り戻すことに完全に集中できるようにしたい意向だ。
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新たな3年契約のオファーが提示されている
『The Times』によると、ケインには新たに3年契約が提示される見通しで、その契約は36歳を迎える1カ月前まで続くことになる。こうしたコミットメントは、選手とクラブの双方による重要な意思表示を意味し、事実上、ケインの輝かしいキャリアにおける残りの全盛期をカバーするものとなる。
一部では、ケインがバイエルンで主要タイトルを獲得した後、古巣スパーズも候補に入る形でプレミアリーグ復帰を模索するとの見方が示されていた。「帰還の王者」という物語はしばしばサッカーファンを魅了するものであり、多くの人がケインはいずれロンドンへ戻り、やり残したことを完遂すると予想していた。しかし、ドイツでの成功という現実が、そうした優先順位を変えた。
シアラーの記録は後回しとなる
ケインは現在、アラン・シアラーが持つプレミアリーグ通算最多得点記録260ゴールまで、あと47ゴールに迫っている。長年にわたり、シアラーの金字塔の追撃はイングランドにおけるケインのキャリアを突き動かす主な原動力の一つと見られており、多くの統計家は、彼がその記録を破るのは「できるかどうか」ではなく「いつか」という問題だと考えていた。
しかし、ブンデスリーガで2度の優勝を果たした今、ケインはむしろチャンピオンズリーグ制覇を優先しており、バイエルンにはそれが可能だと信じている。2019年にスパーズであと一歩のところまで迫ったこの権威ある欧州タイトルは、依然としてケインにとって究極の目標である。彼はこのバイエルンの強豪クラブを、毎シーズン大会終盤で確実に戦うための土台を保証してくれる、世界のサッカー界でも数少ないクラブの一つだと見ている。
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バイエルンでのバロンドール獲得への野望
ケインは昨季、バイエルンで全公式戦51試合に出場して61ゴールを記録し、バイエルンでの3年間の通算得点を146に伸ばした。この驚異的な数字により、同選手はサッカー界における最高の個人賞を争う候補として確固たる地位を築いている。33歳の同選手は、10月にロンドンで授与されるバロンドールの現時点での最有力候補でもある。リーグと代表の両方でこれほど高いパフォーマンス水準を維持する能力は、スパーズという環境を離れれば苦戦するかもしれないと指摘していたあらゆる批判の声を封じている。
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