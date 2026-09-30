シティの判決がチーム内で話題になっていたかを問われたケインは、自身はまったく把握していなかったと認めた。「正直に言って、今日は試合が終わるまでそのニュースを文字どおり知らなかった」と述べた。「一日中スマホを見ていなかった。今はコメントできない。きっと今後数日のうちに、気軽な形で話題にはなると思う。いつも言っているように、ここにいる時はイングランドの一員だ」

この得点力の高いストライカーはさらに、アンダーソンとグエイがクラブに戻ればこの状況に対応するだろうとしつつ、チームの試合ぶりを評価した。「やるべきことはやった。プロフェッショナルなパフォーマンスだった」とケインは語った。「自分たちはイングランドに集中しているし、あの2人はクラブに戻れば当然それに対処するだろう。自分たちにとっては、土曜日のクロアチア戦がすべてだ」

一方、トゥヘルはシティ所属の選手たちに特に声をかけていないと認めた。「していない。今は後ろめたさを感じている」と、その2人を気にかける必要があったのではないかと問われた指揮官は打ち明けた。「実際にはしていない。というのも、ここで自分たちが対処しなければならないこと、そしてチームの準備に集中しているからだ。この件について彼らとは話していないし、コメントもしない。

「今日のマークは、スペイン戦の厳しい試合のあとに本当に素晴らしかった。あの反応は最高レベルだったし、エリオット・アンダーソンもいい試合をした」



