ZUMA Press Wire
翻訳者：
イングランド主将ハリー・ケインが、マンチェスター・シティに財務規則違反の有罪判断が下された後のイングランド代表内の反応について明かす
イングランド勝利前に有罪と判断されたマンチェスター・シティ
プレミアリーグは火曜午後、衝撃的な発表を行った。マンチェスター・シティが財務規則違反に関するすべての告発で有罪と認定されたことを確認したのだ。独立委員会は、エティハドを本拠地とする同クラブが2009年から2018年にかけて「見せかけ」の契約を用い、収益を虚偽に水増しし、コストを引き下げていたと裁定した。
この重大発表は、イングランドがプラハでピッチに立つほんの数時間前に行われた。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、チェコにネーションズリーグで2-0の快勝を収め、ワールドカップ王者スペインとの初戦黒星から立ち直った。
所属クラブに関する速報にもかかわらず、シティ所属の2人、エリオット・アンダーソンとマーク・グエイはいずれも先発出場した。ホームのチェコは、VARレビューの後、アンダーソンへの遅れたチャレンジでパベル・シュルツが退場処分を受けたため、試合の大半を10人で戦った。バルセロナFWアンソニー・ゴードンが後半開始直後に先制点を決めると、69分にケインが勝負を決めた。
ケインとトゥヘルが衝撃的なニュースについて語る
シティの判決がチーム内で話題になっていたかを問われたケインは、自身はまったく把握していなかったと認めた。「正直に言って、今日は試合が終わるまでそのニュースを文字どおり知らなかった」と述べた。「一日中スマホを見ていなかった。今はコメントできない。きっと今後数日のうちに、気軽な形で話題にはなると思う。いつも言っているように、ここにいる時はイングランドの一員だ」
この得点力の高いストライカーはさらに、アンダーソンとグエイがクラブに戻ればこの状況に対応するだろうとしつつ、チームの試合ぶりを評価した。「やるべきことはやった。プロフェッショナルなパフォーマンスだった」とケインは語った。「自分たちはイングランドに集中しているし、あの2人はクラブに戻れば当然それに対処するだろう。自分たちにとっては、土曜日のクロアチア戦がすべてだ」
一方、トゥヘルはシティ所属の選手たちに特に声をかけていないと認めた。「していない。今は後ろめたさを感じている」と、その2人を気にかける必要があったのではないかと問われた指揮官は打ち明けた。「実際にはしていない。というのも、ここで自分たちが対処しなければならないこと、そしてチームの準備に集中しているからだ。この件について彼らとは話していないし、コメントもしない。
「今日のマークは、スペイン戦の厳しい試合のあとに本当に素晴らしかった。あの反応は最高レベルだったし、エリオット・アンダーソンもいい試合をした」
シティ、追放の脅威の中でも潔白を主張
イングランド代表の陣営は依然として国際舞台での任務に集中しているが、独立委員会の裁定による余波は国内の情勢を支配することになりそうだ。プレミアリーグは、科される可能性のある処分は今後の公聴会で決定されると述べている。マンチェスターのクラブがトップリーグから追放される可能性は、現実的なものだとされている。
シティはすでに無実を主張する声明を発表しており、10月2日の期限を前に控訴する見通しだ。現時点では、トゥヘルのチームはこうした雑音をうまく遮断している。
イングランド、クロアチア戦へ照準を切り替えへ
イングランドは土曜夜、クロアチアとの重要なネーションズリーグ戦に向けて、素早く意識を切り替えなければならない。トゥヘルが勢いを築き、直近のスペイン戦敗戦を完全に払拭するためにも、プラハで見せた手堅い戦いぶりとクリーンシートを土台にすることが重要だ。
クロアチア遠征後、イングランドは来週火曜日にウェンブリー・スタジアムへ戻り、チェコとのリバースフィクスチャーに臨む。そこでケインらは、グループステージでの立ち位置をさらに固めたい考えだ。
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