イングランドサッカー界は、IFABからGKタイムアウト廃止の承認を得た。

イングランドサッカー協会（FA）の声明によると、FA、プレミアリーグ、EFL、女子スーパーリーグは、ファンや監督を苛立たせてきた「戦術的タイムアウト」の抜け穴をなくすため共同で対策を取る。ゴールキーパーの負傷で試合が止まった場合、再開後に監督はフィールドプレーヤー1名を1分以上ピッチから退場させる。

この措置は、相手チームの勢いを止めるためにゴールキーパーが負傷を装ったと批判された複数の事例を受けて導入された。昨季はリーズ・ユナイテッドのダニエル・ファーケ監督がジャンルイジ・ドンナルンマを「ルールを曲げるために負傷を装った」と公然と批判し、話題となった。