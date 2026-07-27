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Moataz Bellah El Hadedy

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イングランドサッカー界は、IFABからGKタイムアウト廃止の承認を得た。

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戦術的な時間稼ぎを抑える新ルールの試験導入が承認され、イングランドのサッカー界で大幅な規制見直しが進む。国際サッカー評議会（IFAB）は、ゴールキーパーが治療が必要な場合、そのチームが一時的にフィールドプレーヤーを1人減らすことを義務付ける提案を承認した。

  • 戦術的タイムアウトの取り締まり

    イングランドサッカー協会（FA）の声明によると、FA、プレミアリーグ、EFL、女子スーパーリーグは、ファンや監督を苛立たせてきた「戦術的タイムアウト」の抜け穴をなくすため共同で対策を取る。ゴールキーパーの負傷で試合が止まった場合、再開後に監督はフィールドプレーヤー1名を1分以上ピッチから退場させる。

    この措置は、相手チームの勢いを止めるためにゴールキーパーが負傷を装ったと批判された複数の事例を受けて導入された。昨季はリーズ・ユナイテッドのダニエル・ファーケ監督がジャンルイジ・ドンナルンマを「ルールを曲げるために負傷を装った」と公然と批判し、話題となった。

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    具体的な試験規則と免除

    この試みはイングランドのトップリーグで厳格に実施されるが、男子ナショナルリーグ・ステップ2以下には適用されない。移行期間中、監督は交代選手を10秒以内に指定しなければならない。

    ただし、ゴールキーパーが出血している場合やフィールドプレーヤーとの衝突で負傷した場合など、選手保護のための例外は残る。ゴールキーパーへのファウルでフリーキックが与えられ、そのゴールキーパーが直ちに医療処置を必要とする場合、チームは一時的な選手不足のペナルティを受けない。

  • 新しい時間管理の手順

    ゴールキーパー試験に加え、イングランドサッカーは2026-27シーズンに向けてボール保持時間増加のため新措置を導入する。審判はゴールキックやスローインの不当な遅延と判断した場合、5秒カウントダウンを行う。

    さらに、交代選手がピッチを離れる際も10秒以内に制限される。このルールは新シーズン開始時、8月1日（土）のカラバオ・カップから即座に適用される。

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    世界的な影響と福祉上の懸念

    イングランドでの試験導入は、競技規則を洗練させる世界的な動きの一環だ。オーストラリアのAリーグも時間管理ルールの導入を検討している。イングランドサッカー協会（FA）とプレミアリーグは試験導入に注力しているが、一部からは選手の安全への懸念が示されている。

    それでも各統括団体は、戦術的な試合中断は持続不可能だと判断。イングランド当局はIFABと協力し、2026-27シーズン中に試験を監視し、長期実施の可否を決める。チームが負傷を装う動機を減らし、サッカーがより速く公正になり、ピッチ外での小細工による中断が減ると期待されている。