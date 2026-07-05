アステカ・スタジアムは伝説的な競技場だ。世界サッカー史に残る試合や名場面が数多く生まれた。

スタジアム内には1970年W杯の「世紀の試合」イタリア対西ドイツを記念する銘板があり、ブラジルの伝説ペレが率いた最強チームが優勝した決勝の舞台でもある。

だが、多くの人々にとってアステカは永遠にディエゴ・マラドーナと結びつく。1986年、メキシコシティで4分間、彼はサッカー史上最も悪名高いゴールと最も美しいゴールを同時に決めた。

そしてメキシコ代表にとっても、アステカは重要な舞台だ。