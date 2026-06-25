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イングランドは、パナマとのワールドカップ戦を前にリース・ジェームズのハムストリング負傷を懸念している。
スリー・ライオンズがフルバックを注視
躍動感あふれるディフェンダーは、火曜日のガーナ戦後に体調を崩し、現在詳細な医学検査を受けている。同選手には過去の筋肉系負傷歴があるため、スタッフはリスクを回避したい考えだ。さらに、右サイドバックの控えティノ・リブラメントが開幕前にふくらはぎを負傷し、大会を離脱しているだけに、今回のトラブルは痛手だ。
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トゥヘル監督、サカの復帰を指揮
また、技術部門はアキレス腱の故障から回復中のFWブカヨ・サカの負荷管理にも万全を期している。
トゥヘル監督は「彼は順調に回復し、トレーニングの回数も増えている。パナマ戦までにさらに2回練習し、実戦経験が活かせれば出場可能だ」と語った。
ガーナ戦では枠内シュート4本と攻撃が低調だった。このため、指揮官はアーセナル所属のウインガーが攻撃陣を活性化できる「大舞台でのメンタリティ」を持つかと問われ、「それは全員に求められる。その議論には加わらない」と答えた。
「ブカヨが戻ったからといってすべてが解決するわけではない。彼にその重圧はかけられない。彼はトップ選手だから代表にいるのだ。他の選手同様、最高の状態でチームを引っ張る必要がある。全員がベストを尽くしている。今は特定の選手に助けを求める時ではない。我々はまだ良い状態だ」
監督が適度なローテーションを説く
ドイツ人監督はパナマ戦で大幅なメンバー変更はしない見込みだ。パナマは2018年ロシアW杯でイングランドに1-6で敗れたが、今大会では2試合とも0-1で落としている。
マンチェスター・シティのニコ・オライリーが左SBで復帰する可能性はあるが、チーム戦術のバランスを重視する監督は、ガーナ戦で批判を受けた攻撃陣の継続起用も示唆した。
トゥヘル監督は「ローテーションは最小限にする。センターバックの連携は良好だ。アンダーソンも成長している」と語った。
「半チャンスやクロス、セットプレーは作ったが、得点できず流れを変えられなかった。観戦するのはつらいと分かる。ベンチから見る景色は違うが、何が必要かは理解している。
「道のりはまだ長い。1試合平均4得点を続けて優勝したチームはない。私たちは常に攻め、全力を尽くす責任がある。難しい時もあるが、だからといってネガティブになる必要はない」
- AFP
守備の調整が試される
グループL首位のチームは、大会を通じて2失点しか許していない守備堅い中米のチームと対戦する。ジェームズが先発から外れる場合はエズリ・コンサがサイドへ移動し、デクラン・ライスが欠場すればコビー・マイヌーが中盤に入る。勝ち点3を獲得しグループ首位を確定するため、戦術の一貫性を維持することが最優先だ。