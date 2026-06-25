また、技術部門はアキレス腱の故障から回復中のFWブカヨ・サカの負荷管理にも万全を期している。

トゥヘル監督は「彼は順調に回復し、トレーニングの回数も増えている。パナマ戦までにさらに2回練習し、実戦経験が活かせれば出場可能だ」と語った。

ガーナ戦では枠内シュート4本と攻撃が低調だった。このため、指揮官はアーセナル所属のウインガーが攻撃陣を活性化できる「大舞台でのメンタリティ」を持つかと問われ、「それは全員に求められる。その議論には加わらない」と答えた。

「ブカヨが戻ったからといってすべてが解決するわけではない。彼にその重圧はかけられない。彼はトップ選手だから代表にいるのだ。他の選手同様、最高の状態でチームを引っ張る必要がある。全員がベストを尽くしている。今は特定の選手に助けを求める時ではない。我々はまだ良い状態だ」