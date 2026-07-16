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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「イングランドは運が良かった」――アラン・シアラーはアルゼンチンが準決勝で勝利に値していたと認めつつ、スリー・ライオンズのレジェンドとして後半の逆転劇を称えた。

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アラン・シアラーは、イングランドが準決勝で2-1で敗れた後、アルゼンチンの方が優れていたと認め、スリー・ライオンズが長く試合に食らいつけたのは幸運だったと語った。彼は、リオネル・スカローニ監督率いるチームの冷静さと戦術調整、そして決勝進出にふさわしい逆転劇を称賛した。

  • アルゼンチンの終盤の逆転劇が、イングランドの望みを断ち切った

    アトランタの準決勝でイングランドは1点を先制したが、アルゼンチンが終盤に2得点を挙げて2－1で逆転。大会から敗退した。

    試合後、BBC Oneのインタビューを受けたシアラーは、アルゼンチンが決勝進出を十分に勝ち取ったと語った。元イングランド主将は、スカローニ監督率いるチームが試合の大半を支配し、このスコアはイングランドにとって過大評価だと述べた。

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    シアラーがアルゼンチンの冷静さを称賛

    シアラーは、失点後も冷静に戦術を信じていたアルゼンチンを称賛した。また、スカルオーニ監督の交代策が流れを王者に傾けたと強調した。

    「より優れたチームが勝った。その点は認めなければならない。彼らの反応は素晴らしかった。ポストを何本も叩き、イングランドは運が良かった」とシアラーは語った。「彼らはパニックにならず、ゲームプランを貫き、自分たちのサッカーを信じて結果を出した。

    選手交代が奏功し、流れを取り戻した彼らの姿勢には敬意を表する。言うのはつらいが、日曜の決勝に進むのは当然だ。」

  • 主導権を譲ったイングランドが代償を払った

    ウェイン・ルーニーもシアラーと同じ不満を口にし、イングランドは先制後に試合をコントロールできなかったと主張した。チームが深く下がりすぎ、終盤はアルゼンチンに主導権を握らせたと考えている。

    「有利な状況だったのに、その後どうすればいいのか分からなくなった。守りに徹しすぎて相手に攻められ、チャンスを作られすぎた。残念だ」と語った。

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    アルゼンチンが決勝戦に向けて準備を進める

    アルゼンチンはイングランドを逆転し、ワールドカップ決勝でスペインと対戦する。一方、「スリー・ライオンズ」は3位決定戦でフランス戦の準備を進めている。

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