シアラーは、失点後も冷静に戦術を信じていたアルゼンチンを称賛した。また、スカルオーニ監督の交代策が流れを王者に傾けたと強調した。

「より優れたチームが勝った。その点は認めなければならない。彼らの反応は素晴らしかった。ポストを何本も叩き、イングランドは運が良かった」とシアラーは語った。「彼らはパニックにならず、ゲームプランを貫き、自分たちのサッカーを信じて結果を出した。

選手交代が奏功し、流れを取り戻した彼らの姿勢には敬意を表する。言うのはつらいが、日曜の決勝に進むのは当然だ。」