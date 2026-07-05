イングランドはメキシコの伝説的スタジアム「アステカの要塞」で、歴史と標高と熱気の壁を乗り越え、ワールドカップの夢を守れるか。

アステカ・スタジアムは伝説的な競技場だ。世界サッカー史に残る名試合や名場面が数多く生まれた舞台である。

スタジアム内には1970年W杯の「世紀の試合」イタリア対西ドイツを記念する銘板がある。また、ペレ率いる最強ブラジル代表が大会史上最も象徴的な優勝を遂げた決勝の舞台でもあった。

だが、多くの人々にとってアステカは永遠にディエゴ・マラドーナと結びつく。1986年、メキシコシティで4分間、彼はサッカー史上最も悪名高いゴールと最も美しいゴールを同時に決めた。

そしてメキシコ代表にとっても、アステカは重要な舞台だ。