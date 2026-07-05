イングランドはメキシコの伝説的スタジアム「アステカの要塞」で、歴史と標高と熱気の壁を乗り越え、ワールドカップの夢を守れるか。

「今度はアステカ・スタジアムでメキシコと対戦する。我々の前に数えきれない障害があっても、これは最も美しく、最もエキサイティングな試合の一つになるだろう。」
トゥヘル監督の言う通りだ。2026年W杯前はハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表の実力を疑問視する声もあったが、彼らはベスト16進出へ勢いを増しており、その要因の一つがアステカ・スタジアムだ。
「今度はアステカ・スタジアムでメキシコと対戦する。我々の前に数えきれない障害があっても、これは最も美しく、最もエキサイティングな試合の一つになるだろう。」
トゥヘル監督の言う通りだ。2026年W杯前はハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表の実力を疑問視する声もあったが、彼らはベスト16進出へ勢いを増しており、その要因の一つがアステカ・スタジアムだ。
アステカ・スタジアムは伝説的な競技場だ。世界サッカー史に残る名試合や名場面が数多く生まれた舞台である。
スタジアム内には1970年W杯の「世紀の試合」イタリア対西ドイツを記念する銘板がある。また、ペレ率いる最強ブラジル代表が大会史上最も象徴的な優勝を遂げた決勝の舞台でもあった。
だが、多くの人々にとってアステカは永遠にディエゴ・マラドーナと結びつく。1986年、メキシコシティで4分間、彼はサッカー史上最も悪名高いゴールと最も美しいゴールを同時に決めた。
そしてメキシコ代表にとっても、アステカは重要な舞台だ。
「エル・トリ」はこれまでに17回のワールドカップに出場している。準々決勝に進出したのは2回のみで、その両方の大会で、メキシコは唯一の開催国だった。
1970年、メキシコはグループリーグ3試合をすべてアステカ・スタジアムで開催。ソ連と引き分け、エルサルバドルとベルギーに勝利して決勝トーナメントに進んだ。
勝ち点で並んだソ連との抽選に敗れ2位となり、準々決勝ではアステカではなくトルカでイタリアと対戦。結果は1－4の敗北だった。
1986年、メキシコは「精神的な本拠地」を離された。グループステージでアステカ・スタジアム無敗を維持し、ベスト16でも同会場でブルガリアを破った。準々決勝の相手は西ドイツだった。
しかし準々決勝の舞台はモンテレイ。西ドイツと0-0で延長戦にもつれ込み、PK戦の末に1-4で敗れた。
多くのメキシコ人は、アステカ・スタジアムならドイツに勝てたはずだと主張した。理由は、あらゆる意味での「雰囲気」だった。
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まず、アステカ・スタジアムは8万7000人以上を収容する巨大な競技場だ。日曜のイングランドとのベスト16戦のようにメキシコサポーターが埋め尽くすと、チームを鼓舞すると同時に相手を威圧する。
32強戦エクアドル戦（3－0勝利）後にアギレ監督が語ったように、アステカの観客はチームにとって「第12の選手」だ。
「他の場所でもサポートがないわけではない」と、メキシコシティでのワールドカップ3連勝（無失点）を達成した後、アギーレ監督は説明した。「しかし、ここでは国全体が我々の後ろに立っていることを実感でき、それが大きなモチベーションになる。皆、これから起こることに胸を躍らせている」
一方、イングランド代表は高地にあるアステカ・スタジアムを不安視している。
「標高は大きな不利だ。4日間では身体が順応できない」とトゥヘル監督はコンゴ民主共和国戦後に語った。「順応には時間がかかり、試合の間隔はわずか3日しかない。これはメキシコにとって大きなアドバンテージだ」。
開催国メキシコは、間違いなくアステカ・スタジアムの高地環境に順応している。同スタジアムでは空気が薄く、血液中の酸素量が減るため、心拍数増加、脱水、疲労が生じる。
理想を言えば数週間前に現地入りして体を慣らすべきだが、イングランドにできるのはキックオフ直前に到着し、影響を最小限に抑えることだけだ。
チェコ代表のミロスラフ・クーベク監督も「理想的ではない」と指摘した。彼の意見はイングランドにとって重要な参考になる。チェコはすでにアタランタで試合をした直後にメキシコシティで「エル・トリ」と戦っており、その経験はケインらが直面する状況と重なるからだ。
結果、チェコはアステカで0－3と敗れ、W杯を去った。
イングランドがチェコより強いのは明らかだ。メキシコは2013年以降アステカ・スタジアムで負けなしだが、その間にトップ10と戦ったのは今年3月のポルトガル戦だけだ。 それでもトゥヘル監督が「スリー・ライオンズ」とベスト8の間に立ちはだかるこの難関を警戒するのは当然だ。
火曜日、ドイツを破って勢いに乗るエクアドルは高地慣れしていたものの、アステカ・スタジアムの熱気に飲まれた。
MFジョン・イェボアは「スタジアム全体が彼らを後押ししている。それが大きな推進力になっている」と語った。
チームとサポーターの絆は双方に好影響をもたらしている。W杯で4連勝したメキシコは、1か月前まで混乱していた国を一つにする原動力にもなっている。
「今週も、ここ2週間も、チーム内は喜びに満ちている」とアギーレ監督は4試合目を前に語った。「練習を見ればわかる。みんな真剣で、修正が必要な場面でも規律を守っている。
代表を離れた時期もあったが、今は良い状態だ」と語った。メキシコにとって、イングランド戦を戦うのにアステカ・スタジアムほど適した場所はない。