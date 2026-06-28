Getty Images
翻訳者：
イングランドはまたフルバックを失ったのか？ ティノ・リヴラメントとリース・ジェームズの負傷を受け、トーマス・トゥヘルがジャレル・クアンサの状況を報告した。
クアンサ、怪我の呪いの新たな犠牲者に
ベスト32進出を控えるイングランド代表の守備陣が危ういほど手薄になっている。パナマ戦で右サイドバックのバックアップとして先発した元リヴァプールのDFクアンサは、メットライフ・スタジアムでのグループL最終戦の後半、足を引きずってピッチを退いた。 ピッチを去る際には痛みを訴えており、トゥヘル監督の右サイド選択肢が枯渇したとの懸念も生じた。
クアンサは、代表が米国入りして以来、負傷で離脱した3人目の右サイドバックとなった。ニューカッスルのティノ・リブラメント、チェルシーのキャプテンリース・ジェームズに続き、治療室入りしたことで、トゥヘル監督はコンゴ民主共和国戦を前に戦術的な難題を抱えた。足を引きずっていたが、その夜遅くチームバスに乗り込む際には自力で歩行していた。
- AFP
トゥヘル監督、クアンサの近況を明かす
2-0で勝利した試合後、トゥヘル監督は「足首の捻挫で痛みがある。以前も同じ怪我をしたので、数日で回復するだろう。今は足を高くして冷やしている」と語った。 サイドバックの負傷者続出を懸念するかという質問には、「そのポジションでまた1人負傷者が出た。リース・ジェームズとジャレル・クアンサには厳しい競争になるが、解決策を見つけるのが我々の仕事だ」と語った。
クアンサは本来バックアップ要員として右サイドバックに配置されただけに、コーチ陣にとっては悔やましい展開だ。トゥヘルは以前、トレヴォ・チャロバを招集したのはクアンサを右サイドバックに回すためだと説明していたが、大会の佳境を目前に計画が狂ってしまった。
ジェームズのコンディション回復をめぐる争い
クアンサの回復が注目される一方、ジェームズのコンディションは依然としてチームに不安をもたらしている。チェルシーの主将ジェームズはカンザスシティに残り、別メニューでリハビリを続けている。トゥヘル監督は、ロンドン時代から故障が報じられていたにもかかわらず26人のメンバーに招集した自身の判断を公に強く擁護した。
トゥヘル監督は「誰も予想できなかった」と語り、ジェームズの起用は賭けではなかったと強調した。「リースは調子が良かった。少し不運だったが、エズリ・コンサがそのポジションで高いレベルでプレーしてくれた。我々に問題はない」と続けた。イングランドがアトランタでのノックアウトステージ初戦を突破すれば、ジェームズは大会後半に活躍できると、監督は依然として楽観視している。
- Getty Images Sport
ベスト32を突破する策を探す
クアンサとジェームズが離脱したため、当面は右サイドバックの最有力候補としてジェド・スペンスが浮上している。トッテナム所属の彼はグループリーグ3試合すべてに出場し、汎用性を示してトゥヘル監督の信頼を得ている。左サイドもこなせるため、監督はチャロバやコンサを起用した布陣も検討するだろう。
今週初めにデクラン・ライスが軽傷で心配されたように負傷者は増え続けているが、チームは集中力を保っている。グループLを首位突破したイングランドは、次にコンゴ民主共和国と対戦する。守備陣の戦力不足をどう解決するか。その手腕が、アメリカでのワールドカップ制覇を夢見るイングランドの真価を問う試金石となる。