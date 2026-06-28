イングランドはまたフルバックを失ったのか？ ティノ・リヴラメントとリース・ジェームズの負傷を受け、トーマス・トゥヘルがジャレル・クアンサの状況を報告した。

ベスト32進出を控えるイングランド代表の守備陣が危ういほど手薄になっている。パナマ戦で右サイドバックのバックアップとして先発した元リヴァプールのDFクアンサは、メットライフ・スタジアムでのグループL最終戦の後半、足を引きずってピッチを退いた。 ピッチを去る際には痛みを訴えており、トゥヘル監督の右サイド選択肢が枯渇したとの懸念も生じた。

クアンサは、代表が米国入りして以来、負傷で離脱した3人目の右サイドバックとなった。ニューカッスルのティノ・リブラメント、チェルシーのキャプテンリース・ジェームズに続き、治療室入りしたことで、トゥヘル監督はコンゴ民主共和国戦を前に戦術的な難題を抱えた。足を引きずっていたが、その夜遅くチームバスに乗り込む際には自力で歩行していた。