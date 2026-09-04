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ライブ
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランドの2027年女子ワールドカップ代表序列：来夏、サリナ・ウィーフマン監督率いるイングランド代表で誰がメンバー入りを果たすのか？

Analysis
イングランド
ワールドカップ
女子サッカー
サリナ・ヴィーフマン
リア・ウィリアムソン
アレッシア・ルッソー
クロエ・ケリー
ルーシーブロンズ
ローレン・ジェームズ
エラ・トゥーン
ローレン・ヘンプ
ベサニー・ミード
ハンナハンプトン
ジョージアスタンウェイ
M. Agyemang
キーラ・ウォルシュ
ローラ・ブリンドキルデ
グレース・クリントン
エリー・ローバック
T. Hinds
A. Beever-Jones
ポピー・パティンソン
ジェシカ・カーター
マヤ・ル・ティシエ
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L. Wubben-Moy
ジェシカパーク
エスメ・モーガン
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E. Parkinson

イングランドの2027年女子ワールドカップ予選は正式に始まっている。ここまでの戦いはイングランドが望んだようには進んでおらず、グループ2位で終えたことで、サリナ・ウィーフマン監督率いるチームはプレーオフに回ることになった。だが、2023年準優勝のイングランドは、遠回りになっているとはいえ、なお2027年大会出場が見込まれている。

では、もしイングランドが本当にブラジル行きの切符を手にした場合、飛行機に乗るのは誰になるのか。もちろん、来年6月の最終メンバー入りが確実視される名前は数多くある。というのも、ウィーグマン監督はすでに4年以上イングランドを率いており、信頼を置く選手たちや、大会での先発布陣がどういう形になりやすいか、そして当確組以外でどのようなタイプの選手を陣容に加えたいと考えているかが見えているからだ。

それでも、2027年女子ワールドカップに向けたイングランドの全メンバーを予想するのは簡単ではない。2025年の欧州選手権制覇以降、新たに台頭してきた名前は多く、さらに残念なことに、現在は長期離脱を強いられている選手も数人いる。

では、イングランドの予選キャンペーンが終盤に差し掛かり、新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンも始まった中で、ウィーグマン監督のメンバー入りが確実そうなのは誰か。この過程で何かを証明しなければならないのは誰か。そして落選の危機にあるのは誰か。GOALが、来夏の大会を前にしたイングランドの選手層の現状を整理する。

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    文句なしの鉄板候補

    イングランド女子代表を取り巻く安定感、そしてヴィーフマン監督の長期政権に加え、過去の主要大会から得られている情報を踏まえれば、来夏のブラジル行きの飛行機に乗るメンバーとして自信を持って名前を書き込める選手は多い。もちろん、誰も負傷に見舞われないことが前提ではある。

    主将のリア・ウィリアムソンは、コンディションさえ整っていれば間違いなくその1人であり、正GKのハンナ・ハンプトンも同様だ。ヴィーフマン監督の在任期間を通じて先発11人の中で地位を確立してきた選手には、ルーシー・ブロンズキーラ・ウォルシュジョージア・スタンウェイ、ローレン・ジェームズ、ローレン・ヘンプ、そしてアレッシア・ルッソがいる。この6人のうち誰かがブラジル行きのメンバーに入らないとすれば、極めて驚きだろう。

    合計選手数：8人

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    ウィーグマンのもう一人のリーダーたち

    この次のグループには、上の「当確組」に入れてもいいと主張できる選手が何人もいる。しかし、他の選手たちほど絶対的な先発ではないため、一段下のカテゴリーに入る形となった。それでも、これらの選手がウィーグマンにブラジルでイングランドを代表するメンバーとして選ばれないとすれば、大きな驚きだろう。指揮官の在任期間を通じて、彼女たちは大舞台で戦える選手であり、重要なリーダーであることを示してきたからだ。

    その中にはジェス・カーターエスメ・モーガンアレックス・グリーンウッドがいる。現時点でこの3人はイングランド代表のメンバーに入ることがほぼ確実だが、ウィーグマンが守備陣をどう構成するかによって、先発から外れたり戻ったりすることはある。3人とも実力と経験に加えて貴重な汎用性を備えており、2027年のチームでも重要な一員になるとみられる。

    エラ・トゥーンはトップ下のポジション争いが常に激しいものの、ウィーグマンの第一選択として定期的にその座を勝ち取っている。一方、ベス・ミードクロエ・ケリーは、毎試合先発ではないとしても、このチームにとって極めて重要な存在であることを証明してきた。3人はいずれもイングランドのこれまでの成功において決定的な瞬間を生み出しており、ブラジル行きの飛行機に乗ることが期待されている。

    合計選手数：14人

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    好調ぶりを見せている

    ここから先は、確実性のレベルが下がる。とはいえ、このカテゴリーの選手たちはイングランド代表の構想内で上向きの傾向にあり、その結果として来夏に関与する可能性は極めて高い。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズはこのグループの古くからのメンバーの一人で、ここ2年の大半をルッソのセンターフォワード役における控えとして過ごしてきた。だが、ユーロ2025でミシェル・アギェマンが彼女より先に何度もピッチに立ったことで、最近は少し状況が変わっている。それでも、ビーバー＝ジョーンズはこのイングランド代表の全体的な序列で依然として上位におり、アギェマンが負傷離脱している今、再びルッソの確実なバックアッパーとなっている。

    ジェス・パークマヤ・ル・ティシエルシア・ケンダルは一方で、クラブレベルでの非常に印象的なパフォーマンスがイングランド女子代表でのチャンスにつながったことで、ここ数カ月でこのグループに加わった選手たちである。

    このカテゴリーの4選手が全員この調子を維持できれば、2027年女子ワールドカップには、信頼できるバックアップであれ、流れを変えられる途中出場の選手であれ、重要なスカッドメンバーとして向かうことになるはずだ。

    選手総数：18人

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    残り数枠

    注目すべきは、FIFAが4月に2027年女子ワールドカップの大会規定を発表し、その中で登録メンバー数が26人に拡大されたことだ。これは男子サッカーの主要大会ではここしばらく一般的になっていたが、女子サッカーではまだ広く導入されておらず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップとユーロ2025で23人に制限されていた。ただ、イングランドがブラジルでの大会出場を決めれば、今回はさらに3人を選べることになる。

    最後の数枠を巡る判断材料の一つが、ハンプトンのバックアップを務める2人のGK選びだ。ここ数カ月、ウィーグマン監督の選択肢となる選手たちは安定した出場機会の確保に苦しんでおり、最終的にはそれが分かれ目になりそうだ。キアラ・キーティングのリバプール移籍、そしてソフィー・バガリーのバーミンガム・シティ移籍はそれぞれの可能性を高めるが、エリー・ローバックはアストン・ヴィラで自身のポジションを巡る本格的な競争に直面しているように見える。一方で、オーランド・プライドで毎週のようにプレーしていたアンナ・ムーアハウスは、このグループから一歩抜け出していたが、バックアップ役になりそうなマンチェスター・シティへの期限付き移籍によって、このカテゴリーに戻ることになった。

    DFに関しては、この2027年女子ワールドカップの予想メンバーに入る可能性が高い選手たちの多くが非常に多才であるため、ウィーグマン監督が最終的にどの顔ぶれに落ち着くのかは常に見極めが難しい。現実的には、すでに挙げた6人で最終ラインのあらゆる役割はカバーできており、あとは監督がどんな別の特長や、どのポジションの追加的な厚みを手元に置きたいかという話になる。

    ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズはいずれも右でも左でもプレー可能で、ポッピー・パティンソンもまた、問題を抱える左SBのポジションにおける本職の選択肢として最近浮上してきた。一方、CBロッテ・ウーベン＝モイはユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、そしてユーロ2025のメンバーに入っており、それは彼女にとって大きな追い風となり得るが、アーセナルでの出場時間もまた要素になる。

    MFでは、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後、出場時間の確保に苦しみ、細かな不調も抱えており、それがイングランド代表入りへの望みに悪影響を及ぼしている。一方で、クラブの同僚であるローラ・ブラインドキルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位チームで輝きを放ち、その活躍がイングランド代表でのさらなるチャンスにつながっている。トゥーンとクリントンの負傷により4月の国際試合期間に初のA代表招集を受けた17歳のエリカ・パーキンソンも、このポジションの議論に加わってきた。

    さらに、過去1年間で継続的にイングランド代表のメンバーに関わってきた21歳のフレヤ・ゴッドフリー、そして4月にゴッドフリーがキャンプを辞退した際にその代役として呼ばれたベイFCのウインガー、ケイラ・バリーもいる。このチームの前線は層が非常に厚く、来夏のメンバー入りは欠員が出た場合に限られるかもしれないが、それでも出場時間やコンディションを巡っては今からその時までに多くが変わり得る。

    総選手数：32人

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    伏兵

    ほかにも候補はいるだろうか。不可能ではない。ウィーグマンは、長く代表から離れていた選手を呼び戻すことに慣れている。2023年の女子ワールドカップではローラ・クームズをメンバーに選び、マンチェスター・シティに所属するこの選手のイングランド代表からの8年ぶりの復帰を実現させた。また昨年には、2年以上構想外となっていたFWニキータ・パリスも呼び戻した。ただ、最終的にユーロ2025のメンバーには入らなかった。

    では、必要になった場合、まるで青天の霹靂のようにこのイングランド代表に加わる可能性があるのは、誰だろうか。

    ミリー・ターナールーシー・パーカーはともにWSLでコンスタントにプレーしており、ウィーグマン体制のイングランド代表では候補の周辺にいた存在だ。センターバック陣に負傷者が出た場合、次の序列にいる可能性が高い。

    中盤では、ルビー・メイスメイジー・シモンズがともに若手有望株だ。2人はA代表招集歴があり、クラブでもイングランドU-23でも定期的にプレーしている。ウィーグマンは、欠員が出た時だけでなく、若手がステップアップのチャンスに値すると判断した時にも、メンバーを補うためにU-23を継続的に見てきた。

    もっとも、現時点では、この4人の誰かが2027年に関わる可能性は高くないだろう。実際、パーカーとシモンズはA代表のメンバー入りを経験しながらも未出場で、ターナーとメイスもそれぞれ1キャップしかない。ただ、全員がWSLでその能力を示しており、代表の環境も経験している。特にメイスとシモンズについては、2人ともまだ非常に若く、ここから来夏までの間に大きく飛躍する可能性があるだけに、状況が変わるかもしれない。

    選手総数：36人

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    忘れ去られた女性たち

    このチームを率いてきた4年半の間に、ウィーフマン監督は48人の異なる選手に代表キャップを与えてきた。そのうち6人はすでに現役を引退したが、現在のイングランド代表監督がかつて代表構想に入れていた選手の中には、今もなおプレーを続けている名前が数多くあり、中にはイングランド2部で戦っている選手もいる。

    その多くは、パリスベサニー・イングランドジョーダン・ノブスのように、その後若い才能にポジションを奪われた年長の選手たちである。一方で、ケイティ・ゼレムガビー・ジョージも、チーム内で補強が必要だったポジションを務めていたにもかかわらず、招集時にはウィーフマン監督の強い関心をつかむことはできなかった。

    このカテゴリーには、イングランド代表に食い込んだ後に思うような伸びを見せられなかった若手選手も数人いる。エボニー・サーモンは、長年にわたって継続的に得点を重ねることに苦しんできたこともあり、2023年2月以降は招集されていない。一方のケイティ・ロビンソンは、ウィーフマン監督のお気に入りの1人に見え、2023年女子ワールドカップのメンバーにも選ばれた。20歳でイングランド代表最年少選手としてオーストラリアに向かったが、その後は長くU-23で定期的にプレーしていたにもかかわらず、その年の9月以降はA代表に関わっていない。

    合計選手数：43人

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    長期離脱者

    この予想に狂いを生じさせる要素となるのが、2027年女子ワールドカップ開幕前に実戦復帰する見込みの長期離脱者たちだ。現時点では位置づけが難しいものの、彼女たちもメンバー入り争いには残っている。

    その中で、来夏のメンバー入りの可能性が最も高いのはアギェマンだ。FWのアギェマンは2025年に鮮烈な印象を残し、ユーロのメンバーへ滑り込みで選ばれた中、イングランド代表デビュー戦では開始わずか41秒でゴールを決めて一気に脚光を浴びた。スイスでは決勝トーナメントで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手にも選出されたが、10月にACLを負傷した。それでも、まもなく復帰する見通しで、ウィーフマン監督のセンターフォワードの選択肢を厚くするべく、中断前の勢いを取り戻したいところだ。

    このメンバー候補の周辺には、ACL負傷で離脱している選手がさらに3人いる。2025年12月から戦列を離れているトッテナム所属FWのジェシカ・ナズは、ここまで代表6試合出場。ティーンエージャーのケイティ・リードは、まだA代表デビューこそ果たしていないが、11月に初めてイングランド代表に招集された当時、国内で最も好調なセンターバックの一人だった。その数日後に負傷の知らせが届いた。また、エラ・モリスはユーロ2025直前、右サイドバックの層の薄さを補う候補として招集されたものの、まさにそのキャンプ中に膝の問題を負った。モリスは4月上旬に実戦復帰を果たしており、再び争いに加わるまでには十分な時間がある。

    ミッシー・ボー・カーンズもまた離脱者の一人だ。当初、その理由ははるかに喜ばしいものだった。アストン・ヴィラ所属MFのカーンズは2026年3月、第1子を妊娠しており、出産予定が9月であることを公表した。しかし3月末、壊滅的な思いで赤ちゃんを失ったことを明かした。カーンズはユーロ2025で待機メンバーに入っており、その年末のイングランドの親善試合2試合にも出場。ブラインドキルデ・ブラウンやクリントンらに先んじてチャンスを得ていた。

    合計：48