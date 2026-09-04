注目すべきは、FIFAが4月に2027年女子ワールドカップの大会規定を発表し、その中で登録メンバー数が26人に拡大されたことだ。これは男子サッカーの主要大会ではここしばらく一般的になっていたが、女子サッカーではまだ広く導入されておらず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップとユーロ2025で23人に制限されていた。ただ、イングランドがブラジルでの大会出場を決めれば、今回はさらに3人を選べることになる。

最後の数枠を巡る判断材料の一つが、ハンプトンのバックアップを務める2人のGK選びだ。ここ数カ月、ウィーグマン監督の選択肢となる選手たちは安定した出場機会の確保に苦しんでおり、最終的にはそれが分かれ目になりそうだ。キアラ・キーティングのリバプール移籍、そしてソフィー・バガリーのバーミンガム・シティ移籍はそれぞれの可能性を高めるが、エリー・ローバックはアストン・ヴィラで自身のポジションを巡る本格的な競争に直面しているように見える。一方で、オーランド・プライドで毎週のようにプレーしていたアンナ・ムーアハウスは、このグループから一歩抜け出していたが、バックアップ役になりそうなマンチェスター・シティへの期限付き移籍によって、このカテゴリーに戻ることになった。

DFに関しては、この2027年女子ワールドカップの予想メンバーに入る可能性が高い選手たちの多くが非常に多才であるため、ウィーグマン監督が最終的にどの顔ぶれに落ち着くのかは常に見極めが難しい。現実的には、すでに挙げた6人で最終ラインのあらゆる役割はカバーできており、あとは監督がどんな別の特長や、どのポジションの追加的な厚みを手元に置きたいかという話になる。

ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズはいずれも右でも左でもプレー可能で、ポッピー・パティンソンもまた、問題を抱える左SBのポジションにおける本職の選択肢として最近浮上してきた。一方、CBロッテ・ウーベン＝モイはユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、そしてユーロ2025のメンバーに入っており、それは彼女にとって大きな追い風となり得るが、アーセナルでの出場時間もまた要素になる。

MFでは、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後、出場時間の確保に苦しみ、細かな不調も抱えており、それがイングランド代表入りへの望みに悪影響を及ぼしている。一方で、クラブの同僚であるローラ・ブラインドキルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位チームで輝きを放ち、その活躍がイングランド代表でのさらなるチャンスにつながっている。トゥーンとクリントンの負傷により4月の国際試合期間に初のA代表招集を受けた17歳のエリカ・パーキンソンも、このポジションの議論に加わってきた。

さらに、過去1年間で継続的にイングランド代表のメンバーに関わってきた21歳のフレヤ・ゴッドフリー、そして4月にゴッドフリーがキャンプを辞退した際にその代役として呼ばれたベイFCのウインガー、ケイラ・バリーもいる。このチームの前線は層が非常に厚く、来夏のメンバー入りは欠員が出た場合に限られるかもしれないが、それでも出場時間やコンディションを巡っては今からその時までに多くが変わり得る。

総選手数：32人