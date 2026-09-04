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ライブ
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
翻訳者：

イングランドの2027年女子ワールドカップ代表メンバー序列。来夏、サリナ・ウィーフマン監督率いるイングランド代表で本大会メンバー入りを果たすのは誰か。

Analysis
イングランド
ワールドカップ
女子サッカー
サリナ・ヴィーフマン
リア・ウィリアムソン
アレッシア・ルッソー
クロエ・ケリー
ルーシーブロンズ
ローレン・ジェームズ
エラ・トゥーン
ローレン・ヘンプ
ベサニー・ミード
ハンナハンプトン
ジョージアスタンウェイ
M. Agyemang
キーラ・ウォルシュ
ローラ・ブリンドキルデ
グレース・クリントン
エリー・ローバック
T. Hinds
A. Beever-Jones
ポピー・パティンソン
ジェシカ・カーター
マヤ・ル・ティシエ
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イングランドの2027年女子ワールドカップ予選は、正式に始まっている。ここまでの戦いはイングランドが望んだようには進んでおらず、グループ2位に終わったことで、サリナ・ウィーフマン監督率いるチームはプレーオフに回ることになった。だが、2023年大会の準優勝チームは遠回りをしているとはいえ、依然として2027年大会出場が見込まれている。

では、イングランドが実際にブラジル行きの切符を手にした場合、誰がその飛行機に乗るのだろうか。もちろん、来年6月の最終メンバー入りが確実視される名前は数多くある。というのも、ウィーフマン監督はすでに4年以上イングランドを率いており、同監督が信頼する選手、大会での先発メンバーがどういう形になりがちか、そして当確組以外で残りの枠を構成するためにどんなタイプの選手を求めているかは、すでに見えているからだ。

それでも、2027年女子ワールドカップに向けたイングランドの全メンバーを予想するのは簡単ではない。2025年の欧州選手権制覇以降に台頭してきた新たな名前が多くあり、さらに残念ながら、現在は長期離脱中の負傷者も何人かいる。

では、イングランドの予選キャンペーンが終盤に近づき、新たなウィメンズ・スーパーリーグのシーズンも始まった今、ウィーフマン監督のメンバー入りが確実に見えるのは誰なのか。この過程でアピールが必要なのは誰なのか。そして、落選の危機にあるのは誰なのか。来夏の大会を前にしたイングランドの選手層の現状を、GOALが整理する。

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    疑いようのない確実候補

    イングランド代表を巡る安定感と、ウィーグマン監督の長期政権、さらに過去の主要大会から得られている情報を踏まえると、来夏にブラジルへ向かうメンバー入りが確実視できる選手は多い。もちろん、誰も負傷しないことが前提ではある。

    主将のリア・ウィリアムソンは、コンディションが整っていれば間違いなくその一人であり、正GKのハンナ・ハンプトンも同様だ。さらに、ウィーグマン監督の在任期間を通じて先発メンバーに定着してきた選手にはルーシー・ブロンズキーラ・ウォルシュジョージア・スタンウェイ、ローレン・ジェームズ、ローレン・ヘンプ、そしてアレッシア・ルッソがいる。この6人のうち誰かがブラジルに行かないことになれば、まさに衝撃的だろう。

    合計選手数：8人

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    ウィーグマンのもう一人のリーダーたち

    この次のグループには、上の「確定組」に含めてもいいと主張できる選手が何人もいる。しかし、ほかの選手たちほど不動の先発というわけではないため、わずかに下のカテゴリーに入る形だ。それでも、いずれの選手もここまでビーフマン政権下で大舞台を経験する選手、そして重要なリーダーとしての地位を確立してきただけに、ブラジルでイングランドを代表するメンバーに選ばれなければ大きな驚きとなるだろう。

    その中にはジェス・カーターエスメ・モーガンアレックス・グリーンウッドがいる。現時点ではイングランド代表メンバー入りがほぼ確実な顔ぶれだが、ビーフマンが守備陣をどう構成するかによって先発から外れたり入ったりする可能性はある。3人はいずれも実力と経験に加えて貴重な汎用性を備えており、2027年のチームでも重要な一員になるとみられる。

    エラ・トゥーンはトップ下のポジションで常に激しい競争にさらされているものの、ビーフマンの第一選択として定期的にその座を勝ち取っている。一方、ベス・ミードクロエ・ケリーも、毎試合先発するわけではないとしても、このチームにとって極めて重要な存在であることを証明してきた。3人はいずれもイングランドのこれまでの成功で決定的な瞬間を生み出しており、ブラジル行きの飛行機に乗ることが期待されている。

    選手総数：14人

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    好転の兆しを見せている

    ここから先は、確実性の度合いが下がる。とはいえ、このカテゴリーの選手たちはイングランド代表での立ち位置を好転させつつあり、その結果として来夏に関与する可能性は極めて高い。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズはこのグループの古くからの一員の一人で、ここ2年の大半をルッソのセンターフォワード役におけるバックアッパーとして過ごしてきた。だが、ユーロ2025でミシェル・アギェマンが何度か彼女より先にピッチに立ったことで、最近はその状況がやや変わっている。それでも、ビーバー＝ジョーンズはこのイングランド代表全体の序列で依然として高い位置におり、アギェマンが負傷離脱している今は、再びルッソの確実なバックアッパーに戻っている。

    ジェス・パークマヤ・ル・ティシエルシア・ケンダルは一方で、クラブレベルでの非常に印象的なパフォーマンスがイングランド女子代表でのチャンスにつながったことで、ここ数カ月でこのグループに加わった選手たちである。

    このカテゴリーの4選手が全員この調子を維持できれば、信頼できるバックアッパーであれ、流れを変える途中出場の切り札であれ、2027年女子ワールドカップには重要なスカッドメンバーとして向かうことになるはずだ。

    選手総数：18人

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    残りわずかの枠

    注目すべきは、FIFAが4月に2027年女子ワールドカップの規定を発表し、その中で登録メンバー数が26人に拡大されたことだ。これは男子サッカーの主要大会では以前から一般的だったが、女子サッカーではまだ広く導入されておらず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップとEURO 2025で23人に制限されていた。だが、イングランドがブラジルで開催されるこの大会に進出すれば、さらに3人の名前を加えることができる。

    最後の数枠を巡る判断の中でも、ハンプトンを支える2人のGK選びはそのひとつだ。ウィーグマン監督のこのポジションでの選択肢は、ここ数カ月で安定した出場時間の確保に苦しんでおり、最終的にはそれが差になる可能性が高い。キアラ・キーティングのリヴァプール移籍と、ソフィー・バガリーのバーミンガム・シティ移籍は、それぞれの可能性を高めているが、エリー・ローバックはアストン・ヴィラで自身のポジションを巡って現実的な競争に直面しているように見える。一方で、アンナ・ムーアハウスはオーランド・プライドで毎週のようにプレーしていたことでこのグループから一歩抜け出していたが、マンチェスター・シティへのローン移籍で控えに回るように見えるため、このカテゴリーに戻ってきた。

    DFについては、2027年女子ワールドカップのこの予想メンバーの中で有力視される選手の多くが非常に多才であるため、ウィーグマン監督がどの顔ぶれに落ち着くのかを見極めるのはいつも難しい。現実的には、最終ラインのあらゆる役割は前述の6人でカバーできており、あとは監督がどんな別の特長、あるいはどのポジションの厚みを手元に置きたいかという話になる。

    ニーヴ・チャールズアヌーク・デントンテイラー・ハインズはいずれも右でも左でもプレーでき、さらにポピー・パティンソンも、問題を抱える左SBの役割における本職の選択肢として最近台頭してきた。一方、CBのロッテ・ウーベン＝モイはEURO 2022、2023年女子ワールドカップ、そしてEURO 2025のメンバーに入っており、それは彼女にとって大きく有利に働く可能性がある。ただし、アーセナルでの出場時間も要素となる。

    MFでは、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後に出場時間の確保に苦しみ、細かな負傷もあって、それがイングランド代表入りへの望みに悪影響を及ぼしている。一方で、クラブメートのローラ・ブラインドキルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位チームで輝きを放っており、それがイングランド代表でのより多くのチャンスにもつながっている。さらに、トゥーンとクリントンの負傷により4月の代表ウィークで初のA代表招集を受けた17歳のエリカ・パーキンソンもこのポジションの候補に加わっており、10月に招集されたレクシー・ポッターも同様だ。

    さらに、過去1年間にわたって定期的にイングランド代表メンバーに関わってきた21歳のフレイヤ・ゴッドフリー、そして4月のキャンプを辞退したゴッドフリーに代わって招集されたBay FCのウインガー、ケイラ・バリーもいる。このチームは攻撃のエリアに人材がひしめいているため、来夏のメンバー入りは欠場者が出た場合に限られるかもしれないが、それまでの出場時間やコンディションを巡っては多くのことが変わり得る。

    総選手数：33人

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    アウトサイダーたち

    他に候補が入ってくる可能性はあるのか。不可能ではない。ウィーグマン監督は、長く代表から遠ざかっていた選手を呼び戻すことに慣れている。2023年の女子ワールドカップではローラ・クームズをメンバーに選び、マンチェスター・シティ所属の同選手にとって8年ぶりのイングランド代表復帰となった。また昨年には、2年以上構想外となっていたFWニキータ・パリスも代表に呼び戻したが、最終的にユーロ2025のメンバー入りは果たせなかった。

    では、必要となった場合に、まるで青天の霹靂のようにこのイングランド代表に加わる可能性があるのは誰だろうか。

    ミリー・ターナールーシー・パーカーはともにWSLで継続的にプレーしており、ウィーグマン監督の下ではイングランド代表の周辺にいる存在だ。センターバック陣に負傷者が出た場合、おそらく次の序列にいる候補と言える。

    中盤では、ルビー・メイスメイジー・シモンズがともに若手有望株だ。いずれもA代表招集を経験しており、クラブレベルでもイングランドU-23代表でも定期的にプレーしている。ウィーグマン監督はこれまでも、他の選手が不在の際に陣容を補うため、また若手がステップアップのチャンスに値すると判断した際に、U-23代表から継続的に選手を引き上げてきた。

    もっとも、現時点では、この4人のうち誰かが2027年に関わる可能性は高くないだろう。実際、パーカーとシモンズはA代表のメンバー入り経験がありながら出場歴はなく、ターナーとメイスも代表出場はそれぞれ1試合のみだ。それでも4人全員がWSLでその実力を示しており、代表の環境も経験している。特にメイスとシモンズについては、2人ともまだ非常に若く、今から来夏までの間に大きく飛躍する可能性があるだけに、状況が変わることもあり得る。

    選手総数：37人

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    忘れられた女性たち

    このチームを率いた4年半の間に、ヴィーフマン監督は48人の異なる選手にイングランド代表としての出場機会を与えてきた。そのうち6人はすでに引退しているが、現在のイングランド代表監督がかつて代表構想に入れていた選手の中には、今も現役でプレーしている名前がまだ多くあり、中にはイングランド2部でプレーしている者もいる。

    その多くは、その後より若い才能に代表内での立場を奪われたベテラン選手で、パリスベサニー・イングランドジョーダン・ノブスらがその例だ。一方で、ケイティ・ゼレムギャビー・ジョージも、合宿に参加した際にヴィーフマン監督の強い関心を引くことはできなかった。いずれも代表で補強が必要だったポジションを務めていたにもかかわらず、である。

    また、この分類には若い選手も数人含まれており、イングランド代表に食い込んだ後に十分な飛躍を果たせていない。エボニー・サーモンは長年にわたって安定して得点を重ねるのに苦しみ、2023年2月以降は招集されていない。ケイティ・ロビンソンは一方で、ヴィーフマン監督のお気に入りの一人のように見え、2023年女子ワールドカップのメンバーにも選出された。20歳でオーストラリアに向かい、イングランド代表最年少選手だった。しかし、その後長くU-23では常連であり続けたにもかかわらず、同年9月以降はA代表に関わっていない。

    選手総数：44人

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    長期離脱者

    この予想を難しくしているのが、2027年ワールドカップ開幕前に実戦復帰する長期離脱者が数人いることだ。つまり、彼女たちは依然としてメンバー入りの可能性を残している一方で、現時点では位置づけが難しい。

    その中で、来夏のメンバー入りが最も有力なのはアギェマンである。FWの彼女は2025年に大きな衝撃を与え、ユーロのメンバー入りを果たした終盤の流れの中で、イングランド代表デビュー戦では開始わずか41秒でゴールを記録した。スイスではノックアウトステージで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手にも選ばれたが、10月にACLを負傷した。ただ、まもなく復帰する見込みで、ウィーフマン監督のセンターフォワードの選択肢を厚くするためにも、離脱前の状態を取り戻したいところだ。

    このメンバー候補の周辺には、ACL負傷で離脱している選手がさらに3人いる。2025年12月から欠場しているトッテナムのFWジェシカ・ナズは代表6試合出場。ティーンエイジャーのケイティ・リードは、まだA代表デビューこそ果たしていないものの、11月に初めてイングランド代表に招集された時点では国内で最も好調なセンターバックの一人であり、その数日後に負傷の知らせが届いた。そしてエラ・モリスは、ユーロ2025直前に右SBの層の薄さを埋める候補として招集されたが、まさにそのキャンプ中に膝を負傷した。モリスは4月初旬に実戦復帰しており、再び候補争いに戻る時間は十分にある。

    ミッシー・ボ・カーンズもまた離脱者の一人である。当初、その理由ははるかに喜ばしいものだった。アストン・ビラのMFは2026年3月、第1子を妊娠しており、出産予定が9月であることを発表した。しかし3月末、彼女は悲痛にもその子を失ったことを明かした。カーンズはユーロ2025で待機メンバーに入っており、年末のイングランド代表の親善試合2試合にも出場。ブラインドキルデ・ブラウンやクリントンらに先んじてチャンスを得ていた。

    合計：49人

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