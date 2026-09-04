注目すべきは、FIFAが4月に2027年女子ワールドカップの規定を発表し、その中で登録メンバー数が26人に拡大されたことだ。これは男子サッカーの主要大会では以前から一般的だったが、女子サッカーではまだ広く導入されておらず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップとEURO 2025で23人に制限されていた。だが、イングランドがブラジルで開催されるこの大会に進出すれば、さらに3人の名前を加えることができる。

最後の数枠を巡る判断の中でも、ハンプトンを支える2人のGK選びはそのひとつだ。ウィーグマン監督のこのポジションでの選択肢は、ここ数カ月で安定した出場時間の確保に苦しんでおり、最終的にはそれが差になる可能性が高い。キアラ・キーティングのリヴァプール移籍と、ソフィー・バガリーのバーミンガム・シティ移籍は、それぞれの可能性を高めているが、エリー・ローバックはアストン・ヴィラで自身のポジションを巡って現実的な競争に直面しているように見える。一方で、アンナ・ムーアハウスはオーランド・プライドで毎週のようにプレーしていたことでこのグループから一歩抜け出していたが、マンチェスター・シティへのローン移籍で控えに回るように見えるため、このカテゴリーに戻ってきた。

DFについては、2027年女子ワールドカップのこの予想メンバーの中で有力視される選手の多くが非常に多才であるため、ウィーグマン監督がどの顔ぶれに落ち着くのかを見極めるのはいつも難しい。現実的には、最終ラインのあらゆる役割は前述の6人でカバーできており、あとは監督がどんな別の特長、あるいはどのポジションの厚みを手元に置きたいかという話になる。

ニーヴ・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズはいずれも右でも左でもプレーでき、さらにポピー・パティンソンも、問題を抱える左SBの役割における本職の選択肢として最近台頭してきた。一方、CBのロッテ・ウーベン＝モイはEURO 2022、2023年女子ワールドカップ、そしてEURO 2025のメンバーに入っており、それは彼女にとって大きく有利に働く可能性がある。ただし、アーセナルでの出場時間も要素となる。

MFでは、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後に出場時間の確保に苦しみ、細かな負傷もあって、それがイングランド代表入りへの望みに悪影響を及ぼしている。一方で、クラブメートのローラ・ブラインドキルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位チームで輝きを放っており、それがイングランド代表でのより多くのチャンスにもつながっている。さらに、トゥーンとクリントンの負傷により4月の代表ウィークで初のA代表招集を受けた17歳のエリカ・パーキンソンもこのポジションの候補に加わっており、10月に招集されたレクシー・ポッターも同様だ。

さらに、過去1年間にわたって定期的にイングランド代表メンバーに関わってきた21歳のフレイヤ・ゴッドフリー、そして4月のキャンプを辞退したゴッドフリーに代わって招集されたBay FCのウインガー、ケイラ・バリーもいる。このチームは攻撃のエリアに人材がひしめいているため、来夏のメンバー入りは欠場者が出た場合に限られるかもしれないが、それまでの出場時間やコンディションを巡っては多くのことが変わり得る。

総選手数：33人