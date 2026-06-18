イングランドの2027年女子ワールドカップ予選対戦相手が決定。自動出場権はスペインに譲ったが、プレーオフ1回戦と2回戦の組み合わせが明らかになった。

イングランドはスペインと同じ予選グループに入り、首位のみが来年のブラジルW杯に直接出場できるため、常にプレーオフを意識していた。 4月にウェンブリーでスペインを1-0で下し、6月のマヨルカ遠征では首位確保まであと1ポイントだっただけに、プレーオフ行きは残念な結果だ。しかもその試合では4-0で大敗した。

それでもイングランドが突破する可能性は高い。チームはランキングトップでシード権もあり、組み合わせ抽選で有利だからだ。今月、サリナ・ウィーグマン監督も自信を示した。 「私たちのチームは優れています。やるべきことは分かっています。だから、必ず予選を突破できると信じています」と語った。