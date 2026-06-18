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イングランドの2027年女子ワールドカップ予選対戦相手が決定。自動出場権はスペインに譲ったが、プレーオフ1回戦と2回戦の組み合わせが明らかになった。
勢いに乗るスペインに敗れ、イングランドはプレーオフへ回ることになった。
イングランドはスペインと同じ予選グループに入り、首位のみが来年のブラジルW杯に直接出場できるため、常にプレーオフを意識していた。 4月にウェンブリーでスペインを1-0で下し、6月のマヨルカ遠征では首位確保まであと1ポイントだっただけに、プレーオフ行きは残念な結果だ。しかもその試合では4-0で大敗した。
それでもイングランドが突破する可能性は高い。チームはランキングトップでシード権もあり、組み合わせ抽選で有利だからだ。今月、サリナ・ウィーグマン監督も自信を示した。 「私たちのチームは優れています。やるべきことは分かっています。だから、必ず予選を突破できると信じています」と語った。
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イングランドはプレーオフ第1戦でギリシャと対戦する
木曜日の抽選結果により、イングランド女子代表はプレーオフ1回戦でギリシャと対戦することが決まった。第1戦はアウェイ、第2戦はホームで行われる。
ギリシャはW杯予選リーグCで4戦全勝（11得点4失点）し本戦へ進出したが、FIFAランキング59位で主要大会出場は2004年アテネ五輪のみ。今回もイングランドの優位は動かない。
女子代表同士の対戦はこれが初となる。
勝利すれば、ライオネッスと対戦するのはスロバキアかウクライナ。
イングランドが順当に勝ち進めば、2回戦でスロバキアまたはウクライナと対戦し、勝者はブラジルW杯に出場する。
ウクライナは今回のW杯予選第1ステージでイングランドと同じグループだった。ウィーグマン監督率いるイングランドは2試合とも楽勝。第1戦はトルコで開催され6-1、第2戦は先週3-0でイングランドが勝った。
第1ラウンドでは、ランキングで20位以上上位でリーグAだったウクライナが、リーグBのスロバキアを破ると見込まれる。スロバキアはポルトガル、フィンランド、ラトビアと同組で6戦2勝（いずれも最下位ラトビア戦）の3位でリーグCへ降格した。
イングランド対ギリシャ、ウクライナ対スロバキアの勝者による2回戦は、11月の国際試合期間に2試合制で行われる。
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2027年女子ワールドカップに出場するのはどの国ですか？
プレーオフにはイングランド以外にも強豪が名を連ねる。自動出場はスペイン、デンマーク、フランス、ドイツの4国だけのため、2027年女子ワールドカップの出場権をまだ獲得していない上位国がある。 その中には、2017年欧州選手権優勝で2019年W杯準優勝のオランダ、アダ・ヘゲルベルグ（リヨン）やキャロライン・グラハム・ハンセン（バルセロナ）を擁するノルウェー、直近2大会で準決勝に進んだスウェーデンなどが含まれる。
これらの強豪がプレーオフを突破すると見込まれるが、スコットランド、ポルトガル、スイス、ウェールズも2026年の残り2つの国際試合期間に波乱を狙う。
開催国ブラジル、オーストラリア、日本、ニュージーランド、アルゼンチン、コロンビアなど、すでに13カ国が出場権を得ている。