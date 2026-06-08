イングランドの「2タッチの達人」！マンチェスター・ユナイテッドのスター、コビー・マイヌーが華麗なテクニックで「スリー・ライオンズ」のチームメイトを魅了

リブラメントは、マイヌーの技術は多くの人の予想をはるかに超えると語る。このMFは国際レベルでも稀な華麗なプレーを見せる。同DFは、マイヌーが最小限のタッチでボールを動かし続ける能力が、狭いスペースで対戦相手に悪夢をもたらすと指摘した。

「コビーが2タッチでプレーする姿は圧巻だ。パスもフリックも足首一つでこなす」とリブラメントは語った。