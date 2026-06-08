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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

イングランドの「2タッチの達人」！マンチェスター・ユナイテッドのスター、コビー・マイヌーが華麗なテクニックで「スリー・ライオンズ」のチームメイトを魅了

イングランド
ワールドカップ
コビー・メイヌー
ジェームズ・トラフォード
ヴァレンティノ・リヴラメント

コビー・マイヌーはイングランド代表で最も技術が高い選手としてチームメイトを驚かせている。米国でのワールドカップを前に、トーマス・トゥヘル監督率いるチームでマンチェスター・ユナイテッドのMFは卓越したボールコントロールで注目されている。

  • フロリダでのマイヌーの技術マスタークラス

    このユナイテッドの若きスターは、ピッチ上での成熟度とトレーニング場での輝かしい活躍で、瞬く間にイングランド代表の中心的存在となった。フロリダでの「スリー・ライオンズ」合宿中、プレッシャー下でもボールを自在に操るマイヌーの能力は、チームメイトの間で大きな話題となっている。

    『ライオンズ・デン』の最近の回で、ニューカッスル・ユナイテッドのサイドバック、ティノ・リブラメントは、日々の練習でこの21歳が最も目立っていると即答。特に印象的だった場面を問われると、躊躇なく「ユナイテッドのアカデミー出身である彼こそ、最も印象的な選手だ」と語った。

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    リブラメントが「ワンタッチ」の達人を称賛

    リブラメントは、マイヌーの技術は多くの人の予想をはるかに超えると語る。このMFは国際レベルでも稀な華麗なプレーを見せる。同DFは、マイヌーが最小限のタッチでボールを動かし続ける能力が、狭いスペースで対戦相手に悪夢をもたらすと指摘した。

    「コビーが2タッチでプレーする姿は圧巻だ。パスもフリックも足首一つでこなす」とリブラメントは語った。

  • スリー・ライオンズのスピードとパス精度

    合宿で称賛を集めたのはマイヌーだけではなかった。GKトラフォードやリヴラメントも、代表チームメイトから学びたい特性を語った。マイヌーが技術に言及した一方、彼らは生まれつきの身体能力やゲームメイク力を評価した。

    トラフォードは、チームメイトのアンソニー・ゴードンとマーカス・ラッシュフォードの爆発的なスピードを最も羨むと明かした。「まず浮かんだのは、アント（ゴードン）やラッシー（ラッシュフォード）のスピードだ」と語った。

    リブラメントは「エベレチ・エゼのパスが欲しい」と語った。

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    ピッチを離れた日常

    チームへの期待は大きいものの、フロリダの雰囲気は依然として和やかだ。サッカー以外では、2人はプロになれていなかったらどうなっていたかを語った。

    リブラメントは「たぶん営業職だっただろう」と笑った。トラフォードは「農家になっていただろう」と即答し、故郷の土に帰る夢を語った。

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