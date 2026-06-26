現代のスーパースターは出血すると即座にピッチを離れ、医療処置を受ける。だが、チームのために体を張る覚悟のある選手は誰だろうか？

その質問を受けたブッチャーは、ファンに思い切り汚れることを奨励するドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンの一環としてGOALに語った。「いい質問だ。我々の最大の戦士？ ジュード・ベリンガムのようなタイプだろうね。

彼はまさに『戦士』だ。熱く、情熱的だからね。時には熱すぎるときもあるが、それが彼のスタイルだ。常にギリギリのラインでプレーし、積極的に動き、イライラすることもある。僕にとっては、ジュードがその人物だ」

自身やインス、イングランドのレジェンドであるスチュアート・ピアースのようなタイプの選手が現代サッカーから消えたかと問われると、ブッチャーはこう続けた。「確かにそのタイプは減っている。今のサッカーは以前とは全く違う。技術が重視され、ただ体を張るよりプレースタイルが問われるようになった。

「現代サッカーには真のフィジカル要素がほとんどない。すべてがテクニック中心で、数的優位などの専門用語が重視される。私たちの時代に近いのはセットプレー、特にコーナーキックだ。そのときだけ、全員がレスラーのように相手を地面に押し倒そうとする。」

サッカーは良い方向に変わったが、もう少しフィジカル要素があればプラスになる。ファンは激しくぶつかり合う姿を見たいが、今はリスクを冒すことになる。 相手を威嚇したり押し倒したりすれば、イエローカードどころかレッドカードをもらう危険がある」と語った。