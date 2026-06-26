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イングランドの戦士！テリー・ブッチャーが、自身の象徴的な姿を再現できる2026年W杯世代の「情熱的な」候補を自ら選出した。
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イングランドの大義のために流された血
1989年9月、スウェーデン戦で堅実なセンターバックのブッチャーは頭部に激しい一撃を受けた。交代も、新しいユニフォームに着替えることもしないまま、試合終了のホイッスルが鳴る頃には赤が際立つユニフォームで最後までプレーし続けた。
この元イングランド代表キャプテンは、国際舞台で示すべき闘志の象徴だ。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・インスもその一人。1998年ワールドカップのイタリア戦で負傷しながらもプレーし、イングランドの勝利に貢献した。
2026年のイングランド代表メンバーで、誰が「戦士」だろうか？
現代のスーパースターは出血すると即座にピッチを離れ、医療処置を受ける。だが、チームのために体を張る覚悟のある選手は誰だろうか？
その質問を受けたブッチャーは、ファンに思い切り汚れることを奨励するドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンの一環としてGOALに語った。「いい質問だ。我々の最大の戦士？ ジュード・ベリンガムのようなタイプだろうね。
彼はまさに『戦士』だ。熱く、情熱的だからね。時には熱すぎるときもあるが、それが彼のスタイルだ。常にギリギリのラインでプレーし、積極的に動き、イライラすることもある。僕にとっては、ジュードがその人物だ」
自身やインス、イングランドのレジェンドであるスチュアート・ピアースのようなタイプの選手が現代サッカーから消えたかと問われると、ブッチャーはこう続けた。「確かにそのタイプは減っている。今のサッカーは以前とは全く違う。技術が重視され、ただ体を張るよりプレースタイルが問われるようになった。
「現代サッカーには真のフィジカル要素がほとんどない。すべてがテクニック中心で、数的優位などの専門用語が重視される。私たちの時代に近いのはセットプレー、特にコーナーキックだ。そのときだけ、全員がレスラーのように相手を地面に押し倒そうとする。」
サッカーは良い方向に変わったが、もう少しフィジカル要素があればプラスになる。ファンは激しくぶつかり合う姿を見たいが、今はリスクを冒すことになる。 相手を威嚇したり押し倒したりすれば、イエローカードどころかレッドカードをもらう危険がある」と語った。
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イングランドの守備陣には、声を出してチームを引っ張るリーダーが欠けているのだろうか？
60年にも及ぶタイトル獲得の苦闘に終止符を打とうとする今、イングランド代表にはチームを鼓舞するリーダーが求められている。スリー・ライオンズの守備陣に、後方を統率し、守備の穴を塞ぐ存在感ある選手がいるかとの問いに、ブッチャー氏はこう答えた。「いいえ、いないと思います。長い間、そのような選手は一人もいなかったと思います。
「選手に厳しい言葉を浴びせる時代は終わった。僕にはブライアン・ロブソンがいた。彼がミスをすれば言い返したが、彼はほとんどミスをしないから言い返す機会は少なかった。感情は声に出し、素早く強く伝えるものだった。
今はそんなことはしない。特にセットプレーやコーナーキック、フリーキックで特定の相手をマークしないから、叫ぶ必要がないんだ。ゾーンディフェンスだからね。
今のサッカーは選手同士が優しすぎる。互いに高いレベルを求め合う者がいない。チームにリーダーがいない。選手個人が自分の役割をこなすだけだ。ロッカールームでは話すかもしれないが、ピッチでは声を張り上げ、指を差す選手がいない。
ジョーダン・ピックフォードはときどき指を差して指示するが、代表でそうする選手は少ない。各自が自分の仕事をこなすだけだ。
「僕は声を出してチームを盛り上げるのが好きだった。楽しかったよ。仲間を褒めるのも、『さあ、みんな』と叫んで励ますのも楽しかった。たまにそういう光景は見かけるけど、あまり頻繁にはない。もっとそういう場面が見たいね。」
ベリンガムは将来、イングランド代表のキャプテンになれるか？
代表通算81得点を挙げ、イングランド代表のキャプテンを務めるストライカーのケインも、いつかキャプテンマークを譲る日が来る。後継候補の一人、アーセナルMFライスについて、ベリンガムの人柄に疑問が呈される中、ブッチャー氏は次のように語った。 「私も複数のクラブでキャプテンを務めたが、当時はドアを蹴り破り、大声で怒鳴り、審判に悪態をつくこともあった。キャプテンに期待される行動ではないかもしれないが、当時はそういう時代だった。
ベリンガムは国際舞台で成熟すれば、将来的にキャプテン候補になるだろう。現時点では副将としてサポートする役割だ。
デクラン・ライスは特にケインの後継者として有力だ。とはいえ、ケインはいつまでもプレーできる選手だ。 彼の取り組み、自己管理、振る舞いはまるでクリスティアーノ・ロナウドのようで、いつまでもプレーできそうだ。ハリーはスピードが落ちる心配はほとんどなかったが、頭脳はさらに冴え、反応も鋭くなっているようだ。彼にはまだやることがたくさんある。」
ケイン、ベリンガム率いるイングランド代表は土曜、2026年W杯グループL最終戦に臨む。ニュージャージーでパナマと対戦し、トゥヘル監督は北米と母国のサポーターを熱狂させ、新たな伝説と祝祭が生まれることを期待している。
2026年ワールドカップ：イングランド、熱狂の祝祭を目指す
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