ドイツ人監督は、多才なジェド・スペンスを招集した判断に感謝するだろう。本来左サイドバックの控えだが、ノックアウトステージでは右サイドバックで先発する見込みだ。
負傷者が相次ぎ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもメンバー外となったため、右サイドバックは実質4番手の選手に託される。
コンゴ民主共和国との最終戦は乗り切れるかもしれないが、このポジションは弱点であり、決勝トーナメントでは対戦相手に突かれるだろう。
ドイツ人監督は、多才なジェド・スペンスを招集した判断に感謝するだろう。本来左サイドバックの控えだが、ノックアウトステージでは右サイドバックで先発する見込みだ。
負傷者が相次ぎ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもメンバー外となったため、右サイドバックは実質4番手の選手に託される。
コンゴ民主共和国との最終戦は乗り切れるかもしれないが、このポジションは弱点であり、決勝トーナメントでは対戦相手に突かれるだろう。
5月にアーセナルDFベン・ホワイトが膝の怪我でシーズン絶望となり、ニューカッスルのリヴラメントもイングランド代表のクロアチア戦直前の練習でふくらはぎを痛めて出場を逃した。
第2節ガーナ戦（引き分け）では、先発右サイドバックのジェームズがハムストリングを痛めた。交代枠を使い切ったトゥヘル監督は彼をピッチに残したが、その後、肉離れが判明し、大会残り試合への出場は不透明だ。
さらに、ジェームズの代役クアンサもグループリーグ最終戦のパナマ戦で足首を捻挫し途中交代。結果として右サイドバックの候補が全員離脱した。
この負傷について、トゥヘル監督はイングランド代表右サイドバックの故障者続出を懸念した。
「典型的な足首の捻挫で、彼は痛みを感じている」とトゥヘル監督はクアンサの負傷について語った。「本人は以前も同じ怪我をして数日で回復したと言う。今は足を高く上げて氷で冷やしている。
右サイドバックの状況は心配だ。このポジションでまた1人負傷者が出た。リース・ジェームズとジャレル・クアンサが大会に再び出場できるかは紙一重の勝負になるが、解決策を見つけ出すのが我々の仕事だ」
トゥヘルが不安を覚えるのは当然だ。イングランド代表の右サイドバックは選手層が薄く、それが裏目に出れば彼が批判の矢面に立つ。3人の候補全員が相次いで負傷する事態を予見するのは難しくても、リスクを減らす手はあった。
2025-26シーズンのリブラメントは4度の負傷でプレミアリーグ17試合しか出場できず、シーズン終盤5週間を欠場した太もも負傷は大きな危険信号だった。
「ジェームズの負傷は誰にも予測できなかった」と主張したが、元チェルシー監督はキャプテンの体調不安を把握していたはずだ。 この26歳はシーズン終盤もハムストリングを痛め、3月以降連続先発がない。それでも彼は、大会前親善試合のコスタリカ戦、さらにクロアチアとガーナとのグループリーグ戦でも先発起用された。
リヴラメントが離脱すると、トゥヘルは待機リストのセンターバック、トレヴォ・チャロバを起用。さらにセンターバックのクアンサがサイドをカバーできると主張したが、この采配は批判を強める結果となった。 5月に発表した代表メンバーは当初から批判の的になる可能性があったが、今、彼はそれを痛感している。
ほんの数年前まで、イングランド代表の右サイドバックは選手層の厚さからライバル国に羨まれていた。カイル・ウォーカーはマンチェスター・シティで多数のタイトルを獲得し、世界最高峰と評価された。キーラン・トリッピアーは代表で左右どちらでも安定感を見せた。アレクサンダー＝アーノルドとジェームズは将来を嘱望され、ホワイトもアーセナルでの活躍で選択肢の一つとなった。
リヴラメント、アーロン・ワン＝ビサカ、カイル・ウォーカー＝ピーターズ、ジェームズ・ジャスティン、タイリック・ランプティ、マックス・アーロンズ、リコ・ルイスも将来を期待されていた。
しかし、ユーロ2024後にウォーカーとトリッピアーが代表を引退。ジェームズとリヴラメントは怪我、ホワイトは前体制との不和、アレクサンダー＝アーノルドはトゥヘル体制下で1度しか招集されず、ポジションは空白となった。
他の選手たちも期待外れだ。皮肉なことに、ワン＝ビサカはユナイテッドで好パフォーマンスを示していた時期でも代表の序列が低かったため、水曜日のラウンド32で対戦するコンゴ民主共和国へ代表変更を決断した。
右サイドバックの急な人材不足により、最もチャンスを掴みそうなのは、本来異なるポジションで招集された選手だ。
スペンスは本来、マンチェスター・シティのニコ・オライリーの控えとして左サイドバックで代表に選ばれた。しかしトゥヘル監督は、このトッテナム所属のDFを北米に連れて行った理由として「両サイドをこなせる」点を挙げていた。
「彼は我々のためにプレーしたすべての試合で素晴らしい活躍を見せた」と、監督は先月語った。「彼は守備が大好きで、チームで最もスピードがあり、1対1の守備も得意だ。それこそが、彼を我々にとって特別なサイドバックにしている。彼は両サイドをこなせるのだ」
ジェームズ、リヴラメント、クアンサの欠場が重なり、スパーズの彼は主要大会のノックアウトステージでイングランド代表の右サイドバックとして先発する可能性が高い。
スペンスの招集は、トゥヘル監督の代表選考の中でも特に注目された。だが今、イングランド代表監督は25歳の彼を呼んだことを喜んでいるはずだ。多才なサイドバックにとって、懐疑的な声に再び反論する絶好の機会となる。
2021年、ミドルズブラ時代にニール・ワーノック監督から「態度を改めなければ5年後にはノンリーグ落ちもある」と警告され、ノッティンガム・フォレストへレンタルされた。それから5年、彼はW杯ノックアウトステージでイングランド代表として先発する。
トッテナムでも苦難は続いた。フルハム育ちの彼はレンヌ、リーズ、ジェノアと3度レンタルされ、2024-25シーズンになってようやく定位置を掴んだ。北ロンドン移籍直後、アントニオ・コンテに無視された一件は今も語り草だ。その末、昨年9月に代表初招集。シニア男子代表としてプレーした初のイスラム教徒として歴史に名を刻んだ。
大会序盤にはトゥヘル監督が練習中に彼を叱責する場面も映し出されたが、ガーナ戦では左サイドバックで先発した。
彼は常に懐疑論を覆してきた。長身で攻撃的なフルバックとして数年前どれほど評価されていたかを忘れがちだ。大舞台で評価は変わる。今、彼は最大のチャンスを掴み、課題だったポジションを自分のものにできる。成功すれば、驚異的な逆転劇が完結する。