トゥヘルが不安を覚えるのは当然だ。イングランド代表の右サイドバックは選手層が薄く、それが裏目に出れば彼が批判の矢面に立つ。3人の候補全員が相次いで負傷する事態を予見するのは難しくても、リスクを減らす手はあった。

2025-26シーズンのリブラメントは4度の負傷でプレミアリーグ17試合しか出場できず、シーズン終盤5週間を欠場した太もも負傷は大きな危険信号だった。

「ジェームズの負傷は誰にも予測できなかった」と主張したが、元チェルシー監督はキャプテンの体調不安を把握していたはずだ。 この26歳はシーズン終盤もハムストリングを痛め、3月以降連続先発がない。それでも彼は、大会前親善試合のコスタリカ戦、さらにクロアチアとガーナとのグループリーグ戦でも先発起用された。

リヴラメントが離脱すると、トゥヘルは待機リストのセンターバック、トレヴォ・チャロバを起用。さらにセンターバックのクアンサがサイドをカバーできると主張したが、この采配は批判を強める結果となった。 5月に発表した代表メンバーは当初から批判の的になる可能性があったが、今、彼はそれを痛感している。