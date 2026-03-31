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イングランドのワールドカップ対戦相手が、大会開幕まであとわずか10週間というタイミングで監督を解任した
ガーナ、ドイツ戦敗北を受け大幅な刷新へ
ガーナサッカー協会（GFA）は、シュトゥットガルトでのドイツ戦に2対1で敗れたわずか数時間後、アッドー監督を解任するという断固たる措置を講じた。親善試合では改善の兆しが見られたにもかかわらず、GFAは50歳の同監督の2度目の指揮官としての任期を速やかに終了させた。北米での大会開催が間近に迫っていることを考えると、このタイミングはとりわけ微妙なものだ。 ブラックスターズは3ヶ月以内にパナマとのワールドカップ初戦を迎える予定だが、協会が新監督を探していることから、新たな指揮官の下でその試合に臨むことになる。
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不振が続く状況に、GFAは手を打つことを余儀なくされた
ドイツ戦での敗北が決定的な要因となったが、アドー監督の2度目の指揮期間中は、成績の不安定さと不振に悩まされてきた。この期間中、彼は22試合でわずか8勝しか挙げられず、9敗を喫した。
ガーナサッカー協会（GFA）は公式声明で次のように発表した。「ガーナサッカー協会（GFA）は、男子代表チーム（ブラックスターズ）のオットー・アドー監督との契約を即時解除した。」
「当協会は、オットー・アドー氏がチームに貢献してくれたことに心から感謝するとともに、今後の活躍を祈念する。ガーナサッカー協会は、ブラック・スターズの新たな技術的な方向性について、追って発表する予定である。」
アドは最後の記者会見でも強気の姿勢を崩さなかった
試合後のミーティングで解任を告げられる前、アドー監督はメディアに対し、チームが成し遂げた進歩について語った。レスター・シティのアブドゥル・ファタウがドイツ戦で一時同点ゴールを決めたことで、監督はこの試合のパフォーマンスが、直近のオーストリア戦での5-1の大敗から一歩前進したものだと感じていた。
「オーストリア戦と比較すれば、我々は大きく成長した」とアドーは語った。「多くのことを学び、我々にとってこうした経験を得られることは常に良いことだ。敗れたとはいえ、すべてを糧にしていく。我々にとって、これほどの強豪と対戦できたことは、非常に、非常に有意義だった。」
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次は何が待っているのでしょうか？
注目を集める今夏に向けて準備を進めるガーナにとって、後任の選定が最優先課題となっている。新監督にはチームを落ち着かせる時間がほとんどない。チームの一体感を高めるため、5月下旬から6月上旬にかけてメキシコやウェールズとの重要な大会前親善試合が予定されているからだ。
6月23日には、マサチューセッツ州フォックスボロでトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表との対戦という究極の試練が待ち受けている。直近5試合で4敗を喫し、現在調子を落としているブラックスターズは、2018年ワールドカップ準優勝国のクロアチアも同グループに名を連ねる中、勝ち抜くためには早急に安定感を取り戻さなければならない。