イングランドのワールドカップ対戦相手が、大会開幕まであとわずか10週間というタイミングで監督を解任した

試合後のミーティングで解任を告げられる前、アドー監督はメディアに対し、チームが成し遂げた進歩について語った。レスター・シティのアブドゥル・ファタウがドイツ戦で一時同点ゴールを決めたことで、監督はこの試合のパフォーマンスが、直近のオーストリア戦での5-1の大敗から一歩前進したものだと感じていた。

「オーストリア戦と比較すれば、我々は大きく成長した」とアドーは語った。「多くのことを学び、我々にとってこうした経験を得られることは常に良いことだ。敗れたとはいえ、すべてを糧にしていく。我々にとって、これほどの強豪と対戦できたことは、非常に、非常に有意義だった。」