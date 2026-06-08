イングランドの60年越しの苦悩を終わらせれば、彼は新たな次元へ躍り出る。さらに、70年前に初代受賞者となったサー・スタンリー・マシューズに敬意を表し授賞式がロンドンに移されれば、ゴールデンボール賞の受賞は確実だ。

それでもケインは冷静だ。

「候補には入るだろう」と彼は『レキップ』の取材に語った。「今シーズンの3冠と個人記録を考えれば当然だ。さらにワールドカップを制すれば、受賞者はイングランド代表になるはずだ。

過去の受賞者をみれば、ビッグマッチやビッグトーナメントでの活躍が重要だ。そこに今年の僕の成果を加えれば、候補に入れると思う。

「今、バロンドールの有力候補として僕やマイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出者の名が挙げられている。本当に信じられないシーズンだった。僕は『自分がバロンドールに値する』とは言いたくない。ピッチでの結果で価値を示すだけだ」