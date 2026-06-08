ケインはバイエルン・ミュンヘンで自己最多得点を挙げ、バロンドール候補にも挙がる絶好調で大会に臨む。疲労を乗り越え、母国に60年ぶりのタイトルをもたらせば、世界最高の座は確実だ。
一国の期待が掛かるW杯でも、北米の舞台で結果を出す準備は整っている。
ケインはバイエルン・ミュンヘンで自己最多得点を挙げ、バロンドール候補にも挙がる絶好調で大会に臨む。疲労を乗り越え、母国に60年ぶりのタイトルをもたらせば、世界最高の座は確実だ。
一国の期待が掛かるW杯でも、北米の舞台で結果を出す準備は整っている。
ケインが25年ぶりにバロンドールを受賞するイングランド人選手となる可能性は極めて高い。その実現はイングランド代表が北米で優勝するかどうかに左右されない。
32歳のケインはキャリア最高の得点シーズンを過ごし、ブンデスリーガ最終節とDFBポカール決勝でハットトリックを達成し、公式戦60得点を突破した。リーグ36ゴール、CL14ゴールをマークした。
バイエルンはCL制覇を逃したが、彼はゴールデンシューを圧倒的差で獲得。ハーランドを9点、エムバペを11点上回った。
61得点は欧州全大会通じてシーズン歴代5位タイで、この勢いでW杯に臨むのはほぼ確実だ。
イングランドの60年越しの苦悩を終わらせれば、彼は新たな次元へ躍り出る。さらに、70年前に初代受賞者となったサー・スタンリー・マシューズに敬意を表し授賞式がロンドンに移されれば、ゴールデンボール賞の受賞は確実だ。
それでもケインは冷静だ。
「候補には入るだろう」と彼は『レキップ』の取材に語った。「今シーズンの3冠と個人記録を考えれば当然だ。さらにワールドカップを制すれば、受賞者はイングランド代表になるはずだ。
過去の受賞者をみれば、ビッグマッチやビッグトーナメントでの活躍が重要だ。そこに今年の僕の成果を加えれば、候補に入れると思う。
「今、バロンドールの有力候補として僕やマイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出者の名が挙げられている。本当に信じられないシーズンだった。僕は『自分がバロンドールに値する』とは言いたくない。ピッチでの結果で価値を示すだけだ」
北米で新たな歴史を刻む期待がケインのモチベーションになる。実現は難しいが、クラブでの好調を維持すれば可能だ。 クラブでの好調を維持できれば、48チームに拡大されノックアウトステージが増えた今大会で、ミロスラフ・クローゼのワールドカップ通算16得点記録に並ぶ可能性もある。グループステージのパナマやガーナ戦で得点を重ね、決勝トーナメントでも格下と当たることを狙うだろう。
イングランドの主将は2018年と2022年の大会でクリスティアーノ・ロナウドと並んで8得点を挙げており、自身最後となる今回の大会でその差を縮めるつもりだ。クローゼ超えは簡単ではない。リオネル・メッシ（13ゴール）やキリアン・エムバペ（12ゴール）が先に記録に届く可能性もある。
「記録に並ばなくても、イングランド人最多得点は狙える。リネカーの10得点は目前だ」とケインは語った。 だから、ワールドカップで結果を残せれば、その記録を抜けるかもしれない。
「どれも過程で達成できれば素晴らしい小さな目標だ。もしその記録を達成できたら、チームが調子が良く、試合に勝っている証拠だ。それが一番重要なんだ」
ケインは2022年大会でフランスに敗れ準々決勝で敗退したイングランド代表として、初めてワールドカップの舞台に戻ってくる。あの試合では主将が珍しくPKを失敗し、それが勝敗を分けた。
大会全体でも2得点的と本領を発揮できず、プレーメーカーとしての役割が目立った。それでもケインは、あの失敗が自分を成長させたと感じている。
「個人としてはキャリアで最もつらい瞬間だった」とケインはFIFAのインタビューで語った。「乗り越えるには精神的な強さが必要だったが、私は乗り越えた。あの経験が自分をより良い選手にしてくれたと思う」
ケインは3年半ぶり代表に復帰し、再び国民の期待を背負う。彼の得点はイングランドにとって不可欠で、彼が沈黙すれば「スリー・ライオンズ」のタイトル獲得は遠のく。キャプテンには並外れた重圧がかかる。
とはいえ、ケインには勝負を決める攻撃陣が控える。ジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、モーガン・ロジャースが代表例だが、前者の2人は今シーズンクラブレベルで精彩を欠いている。
トーマス・トゥヘル監督の物議を醸した選考で数名のフォワードが外れ、ベンチからでも流れを変える可能性があった。 コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトがいないため、結果を出す重圧はケインと、ある程度はベリンガムにものしかかる。
ケインにとって、そしてイングランドの優勝の可能性にとって最大の脅威は、過酷なクラブシーズンの疲労が北米の酷暑で彼を襲うことだ。
ユーロ2024では、バイエルンでの得点力抜群のデビューシーズンを終えて臨んだが、代表戦では疲労からか動きが重く、最前線で孤立した。
それでもグループリーグ、ラウンド16、準決勝ではペナルティエリアで決定力を発揮し、貴重な得点を挙げた。しかし、スリーライオンズの象徴には、もっと多くのことが期待されていた。
大会直前に33歳となるケインは、2025-26シーズンのクラブ戦で2年前より試合数を増やしている（51試合対45試合）。ただし出場時間はわずかに伸びただけだ（116分）。国民全員が、彼がワールドカップの試練に身体的に耐えられることを願っている。
今回のケインは違う。バイエルンで新境地に達し、32歳で世界最高峰のストライカーとなった。このチャンスを逃すまいという意気込みが漂う。
先日FIFAの取材に応じたイングランド代表キャプテンはこう語った。「結局、これは子供の頃から夢見てきたことだ。ワールドカップの舞台に立つと、その場の重圧や失敗を恐れてしまうこともあるが、それも人生だ。
だからこそピッチに立ち、日々トレーニングを重ねる。この機会をものにし、その瞬間に自分らしさを表現するためだ。言うは易く行うは難し。だが、そこが私のようなベテランが、若い選手がのびのびプレーできるよう助けられる点かもしれない。
「選手生命は短い。大きな大会に出られるチャンスは限られている。それを恐怖で無駄にする必要はない。ピッチに出て、自分らしくプレーすればいい。」
さらに『レキップ』紙には「目標は優勝だ。そこを目指すべきだ」と語った。