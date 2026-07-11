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Christian Guinin

翻訳者：

イングランドのレジェンドに並ぶ：バイエルンのスター、ハリー・ケインが「信じられない記録」達成目前

ワールドカップ
ハリー・ケイン
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
イングランド

ワールドカップ準々決勝のノルウェー戦で、ハリー・ケインはイングランド記録へまた一歩近づいた。

スカンジナビア勢との試合に先発したバイエルン・ミュンヘンのFWは、代表120試合を達成した。

  • これにより、ケインはイングランド代表公式戦120試合出場を果たした伝説のストライカー、ウェイン・ルーニーと並んだ。

    ケインはあと6試合に出場すれば単独トップとなり、GKピーター・シルトンが持つ125試合の代表最多出場記録を更新する。



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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ハリー・ケインは2026年ワールドカップでイングランド代表最多得点を記録した

    32歳のこの選手は、スリー・ライオンズのユニフォームで最多得点記録を保持している。85得点を挙げ、53得点のルーニーを大きく引き離す。

    現在開催中のW杯でも6得点をマークし、チームのベスト8進出に貢献。今大会を含め、彼より多く得点を挙げているのはムバッペ（8）、メッシ（8）、ハーランド（6）だけだ。

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