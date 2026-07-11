スカンジナビア勢との試合に先発したバイエルン・ミュンヘンのFWは、代表120試合を達成した。
Getty Images
翻訳者：
イングランドのレジェンドに並ぶ：バイエルンのスター、ハリー・ケインが「信じられない記録」達成目前
これにより、ケインはイングランド代表公式戦120試合出場を果たした伝説のストライカー、ウェイン・ルーニーと並んだ。
ケインはあと6試合に出場すれば単独トップとなり、GKピーター・シルトンが持つ125試合の代表最多出場記録を更新する。
- Getty Images Sport
ハリー・ケインは2026年ワールドカップでイングランド代表最多得点を記録した
32歳のこの選手は、スリー・ライオンズのユニフォームで最多得点記録を保持している。85得点を挙げ、53得点のルーニーを大きく引き離す。
現在開催中のW杯でも6得点をマークし、チームのベスト8進出に貢献。今大会を含め、彼より多く得点を挙げているのはムバッペ（8）、メッシ（8）、ハーランド（6）だけだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。