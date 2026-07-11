イングランドのレジェンドに並ぶ：バイエルンのスター、ハリー・ケインが「信じられない記録」達成目前

これにより、ケインはイングランド代表公式戦120試合出場を果たした伝説のストライカー、ウェイン・ルーニーと並んだ。

ケインはあと6試合に出場すれば単独トップとなり、GKピーター・シルトンが持つ125試合の代表最多出場記録を更新する。







